| Обсуждение компаний, предоставляющих в качестве торгового инструмента бинарные опционы.
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Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:31
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#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Trader Europe- www.tradereu.com
Название TraderEurope / официальный сайт: tradereu.com
Год основания:2014
Торговые терминалы: SpotOption
Минимальный депозит / валюта депозита: 250 euro
Типы опционов: Опционы 60 сек , Классические бинарные опционы, Долгосрочные опционы
Торговые инструменты: Акции, сырьё/сырьевые материалы, Forex/валютные пары, индексы
Регулятор ДЦ/брокера:CySEC, MiFID
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Сегодня, 17:37
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#2
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Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
ищу нового брокера, можете посоветовать?
как вам TraderEu?
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Сегодня, 17:39
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#3
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
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TraderEurope - нормальный брокер, но могу посоветовать вам ещё Олимптрейд или финмакс
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Сегодня, 17:41
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#4
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Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
пробовала торговать на олимптрейд, там были проблемы с выводом денег, а у вас не было с этим проблем?
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Сегодня, 17:42
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#5
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Работал с Олимпом, до сих пор не могу вывести деньги
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Сегодня, 17:44
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#6
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
ну возможно, я давно туда не заходила, тогда лучше пользоваться TraderEu
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Сегодня, 17:45
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#7
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Любитель
Имя: Рамис
Пол: Мужской
Адрес: г. Казань
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 119
Благодарностей: 22
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Понабежали новореги
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Сегодня, 17:45
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#8
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
а что там за платформу используют?
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Сегодня, 17:47
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#9
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
Платформа Spot-option
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Сегодня, 17:53
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#10
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
это ведь европейская платформа? а как вы думаете, лучше начинать сразу с большой суммы или постепенно наращивать инвестиции?
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Сегодня, 17:54
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#11
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Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
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Re: Trader Europe- www.tradereu.com
а там есть возможность обучатся?
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Сегодня, 17:57
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