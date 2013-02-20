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Назван самый дорогой розничный бренд в мире

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Назван самый дорогой розничный бренд в мире

Крупнейшая компания в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет Amazon признана самым дорогим розничным мировым брендом.

Amazon это виртуальная площадка, где ежедневно совершаются покупки. Штаб-квартира компании находится в Сиэтле (штат Вашингтон). Годом основания компании Amazon является 1994. Запуск виртуальной площадки по продажам состоялся в 1995 г.

Исходя из списка «Топ-25 самых дорогих розничных мировых брендов 2016/2017», оценка компании Amazon повысилась на 59% по отношению с таким же периодом в прошедшем году и составила 98.980.000.000$.



На второй строчке этого списка расположилась китайская публичная компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции. Ее стоимость понизилась на 29% и составила 49.290.000.000$. Среди владельцев Alibaba числится российский миллиардер Алишер Усманов.

Далее расположились такие компании как Home Depot - американская торговая сеть, которая является крупнейшей в мире по реализации инструментов для ремонта и продаже строительных материалов ($36.440.000.000 млрд, +32%), Walmart - американская компания-ретейлер ($27.270.000.000, -23%), а также нидерландская производственно-торговая компания IKEA ($18.080.000.000, +6%).

Суммарная оценка всех компаний представленных в списке увеличилась на 7% по отношению с 2015 г. Авторы рейтинга отметили, что в топовую десятку одновременно вошли 3 интернет компании, это Amazon, Alibaba и eBay. Оценка eBay составляет 11.510.000.000$.

В список 25 ведущих розничных брендов попали такие компании как: Costco Wholesale (самая крупная в мире сеть складов самообслуживания), Lowe’s (американская сеть торговых точек, которые реализуют товары для улучшения жилья), Aldi (германская сеть торговых точек с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно низкими ценами), CVS Pharmacy (сеть аптек), JD.com (китайская компания, которая занимается торговлей в сети интернет), Walgreens (самая крупная аптечная сеть в США), 7 Eleven (крупная сеть небольших магазинов), Target (американская сеть торговых точек розничной торговли), Tesco (британская транснациональная корпорация), Kroger (сеть американских супермаркетов), Carrefour (французская компания розничной торговли), Woolworths (международная сеть розничной торговли), Lidl (немецкая сеть супермаркетов), Macy’s (одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США), Whole Foods (американская сеть магазинов здорового питания), Nordstrom (сеть розничных магазинов по всей Америке), Auchan (французская сеть супермаркетов и гипермаркетов, представлена во многих странах мира), M&S и Sam’s Club (американская сеть центров оптовой и мелкооптовой торговли).



И хоть заявленная прибыль компании Amazon за 3-тий квартал текущего года получилась меньше, чем ожидалось, в отчете отмечено стремление Amazon к географическому расширению и торговле новыми категориями товаров.

По материалам: http://psm7.com/news/nazvan-samyj-do...nd-v-mire.html

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