Цена биткоина обновила новый годовой максимум

После небольшой передышки во вторник, 27 декабря, курс биткоина продолжил восхождение и по состоянию на 12:40 UTC (15:40 мск) обновил новый годовой максимум, добравшись до $935 на бирже Bitstamp.
Примечательно, что последний раз на этих отметках криптовалюта торговалась 7 января 2014 года – день краха биржи Mt Gox. В тот памятный для всего биткоин-сообщества день курс резко обвалился, упав в течение одного дня с $919 до $785.
Таким образом, только в декабре текущего года цена биткоина выросла более чем на 25%, а в годовом выражении эта цифра превышает уже 115%. Напомним, в первых числах января криптовалюта торговалась в районе $430.
Напомним, психологическую высоту в $900 биткоин взял 23 декабря, однако в последующие несколько дней периодически опускался, коснувшись даже через два отметки в $858.
Тем временем близка к покорению отметки в $15 млрд и рыночная капитализация первой криптовалюты: на момент публикации она оценивается в $14,965 млрд.