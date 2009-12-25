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Цена биткоина обновила новый годовой максимум

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,679
Благодарностей: 3,161
КП: 0.009
Цена биткоина обновила новый годовой максимум
После небольшой передышки во вторник, 27 декабря, курс биткоина продолжил восхождение и по состоянию на 12:40 UTC (15:40 мск) обновил новый годовой максимум, добравшись до $935 на бирже Bitstamp.

Примечательно, что последний раз на этих отметках криптовалюта торговалась 7 января 2014 года – день краха биржи Mt Gox. В тот памятный для всего биткоин-сообщества день курс резко обвалился, упав в течение одного дня с $919 до $785.


Таким образом, только в декабре текущего года цена биткоина выросла более чем на 25%, а в годовом выражении эта цифра превышает уже 115%. Напомним, в первых числах января криптовалюта торговалась в районе $430.

Напомним, психологическую высоту в $900 биткоин взял 23 декабря, однако в последующие несколько дней периодически опускался, коснувшись даже через два отметки в $858.


Тем временем близка к покорению отметки в $15 млрд и рыночная капитализация первой криптовалюты: на момент публикации она оценивается в $14,965 млрд.



Источник:
Источник:http://forklog.com/tsena-bitkoina-ob...ovoj-maksimum/
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 17:14.
Сергей Горин вне форума  
Старый Сегодня, 17:22
#2
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 172
КП: 0.115
Re: Цена биткоина обновила новый годовой максимум
да, такие темпы роста и радуют, с одной стороны, и настораживают, с другой...возникает вопрос, удержится ли он на таких высотах после столь стремительного роста
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Старый Сегодня, 17:26
#3
Специалист
 
Имя: Vitek
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 10.09.2015
Сообщений: 897
Благодарностей: 108
КП: 0.069
Re: Цена биткоина обновила новый годовой максимум
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
удержится ли он на таких высотах после столь стремительного роста
Удержится 100%! Главное не торопиться сливать Биткоин, курс ещё будет расти и расти..
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Старый Сегодня, 17:30
#4
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 172
КП: 0.115
Re: Цена биткоина обновила новый годовой максимум
Цитата:
Сообщение от curators Посмотреть сообщение
Главное не торопиться сливать Биткоин, курс ещё будет расти и расти.
не знаю, как кто, а я и не собирался ничего сливать хотя у меня его не так уж и много...хотелось бы, конечно, продолжения роста, но как будет на деле, только время покажет
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Старый Сегодня, 17:37
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,150
Благодарностей: 8,486
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Re: Цена биткоина обновила новый годовой максимум
Цитата:
Сообщение от Сергей Горин Посмотреть сообщение
После небольшой передышки во вторник, 27 декабря, курс биткоина продолжил восхождение и по состоянию на 12:40 UTC (15:40 мск) обновил новый годовой максимум, добравшись до $935 на бирже Bitstamp.
Неужели туземун состоялся и курс перевалит за 1000$ уже в этом году? Будем наблюдать
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