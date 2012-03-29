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Visa заявила, что размер межбанковской комиссии обеспечивает баланс
Visa заявила, что размер межбанковской комиссии обеспечивает баланс
27.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Международная платежная систем Visa ответила на обвинения РАТЭК в нарушении антимонопольного законодательств и заявила, что не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети.
«Visa не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети, торгово-сервисные предприятия выплачивают "торговую уступку" банку-эквайеру. Размер межбанковской комиссии, определяемой компанией Visa, рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить баланс между участниками системы и стимулировать выпуск карт и развитие сети их приема. Мы сотрудничаем со всеми сторонами с целью развития электронной коммерции во благо российской экономики в целом», - заявили RNS в пресс-службе Visa.
РАТЭК обратилась в антимонопольную службу с жалобой с действиями Visa и Master Card. Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции. Участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии. Обращение РАТЭК поддержали Опора России, АКОРТ, и АКИТ.
Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой "по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки", указывают в РАТЭК.
Источник - RNS