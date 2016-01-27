Украина превратится в экспортёра газа к 2021 году

Игорь Насалик, занимающий пост министра энергетики и угольной промышленности Украины, рассказал журналистам о своей уверенности в том, что уже через пять лет, Украина сможет переломить ситуацию в энергетическом секторе страны, и начать экспорт природного газа в страны Западной и Восточной Европы.
По словам министра, уже сейчас правительство Украины делает всё возможное, чтобы сократить зависимость страны от поставок импортного природного газа. К 2020 году, благодаря дополнительным инвестициям, украинские энергетики смогут нарастить добычу природного газа до уровня самообеспеченности, а начиная с 2021 года, образовавшиеся излишки "голубого топлива" Украина сможет экспортировать в страны Европейского Союза.
Данная информация была озвучена на фоне провалившихся трёхсторонних переговоров в Брюсселе представителей ЕС, России и Украины по поводу транспортировки газа через ГТС Украины в Европейский Союз. И хотя министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил журналистам, по итогам переговоров о том, что встреча контактной группы прошла успешно, а стороны смогли более глубоко рассмотреть вопрос транспортировки газа в Европу в зимний период, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев озвучил диаметрально противоположную информацию. Заявив о том, что переговоры были сорваны российской стороной, и дополнительные соглашения так и не были подписаны.
Украина перестала закупать природный газ в России с конца осени прошлого года. Теперь "голубое топливо" Украина закупает в европейских странах, объясняя такие закупки более демократической ценой на топливо, по сравнению с российскими ценами, по ранее заключённым контрактам. В то же время, летом текущего года, господин Коболев признавал факт того, что российская корпорация "Газпром" предложила более привлекательную цену на природный газ, чем европейские партнёры. Но как заявляют чиновники из Украины, газовый рынок слишком волатильный, чтобы можно было связывать себя долговременными договоренностями с российской стороной.
В начале ноября текущего года глава компании "Нафтогаз" заявил о предстоящем росте добычи природного газа на 35 процентов, с 20 до 27 миллиардов кубометров в год, что позволит Украине приобрести энергетическую независимость от внешних поставок природного газа.
специально для mmgp.ru