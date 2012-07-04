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Североамериканская конференция посвященная биткоину

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Североамериканская конференция посвященная биткоину
Североамериканская конференция посвященная биткоину, способствуют взаимодействию различных отраслей

Предстоящее мероприятие, Североамериканская конференция посвященная биткоину будет способствовать взаимодействию между правительствами, компаниями и игроками в сфере криптовалюты.

Сообщество криптовалюты – очень сплоченная группа, работающая для содействия использования биткоина, лежащей в его основе технологии блокчейна и других криптовалют. Для достижения поставленной цели, по всему миру организуются много различных событий и мероприятий. Одним из таких событий является Североамериканская конференция посвященная биткоину, которая запланирована на 17-18 января 2017 года в Майами, штат Флорида.
Североамериканская конференция посвященная биткоину и другие подобные мероприятия играют важную роль в распространении информации о биткоине и других цифровых валютах. Такие события предусматривают участие представителей различных отраслей и правительских институций, которые получают возможность пообщаться и узнать побольше о секторе криптовалюты.
Темы этих встреч могут варьироваться от базовых технологий для будущих возможностей до основных ориентиров для широкого внедрения технологии блокчейна в различных отраслях промышленности и правительственных органах. Представители компаний и правительств используют эту возможность, чтобы получить более полное представление о технологии, которая вскоре пригодится в их организациях и работе.
Большинство компаний и стартапов, связанных с криптовалютой в настоящее время сталкиваются с неопределенностью регулирования, поскольку правительства продолжают изучать возможные правила. Должностные лица, ответственные за обрамление политики находят эти события полезными, поскольку они получают возможность взаимодействовать с лидерами отрасли, чтобы понять их проблемы, направления развития в будущем, а также преимущества технологии блокчейна. Благодаря этим знаниям, им будет проще принимать дальнейшие решения в пользу, как самой отрасли, так и людей в целом.
Четвертый этап Североамериканской конференции посвященной биткоину является одной из крупнейших конференций в пространстве криптовалюты. В этом году, в качестве выступающих, на мероприятии ожидают увидеть таких известных личностей как Роджер Вер, Чарли Шрем, Джефф Гарзик, Реджи Миддлтон, Валерий Вавилов, Брюс Фентон и Андрей Филиповски.
В своем заявлении, директор Моу Левин сказал:
«Североамериканская конференция посвященная биткоину проводится для изучения следующего уровня действенных инноваций и технологий, к использованию которых вы можете приступить уже сейчас ... Мы тщательно ищем лучших из лучших, выбирая фантастических спикеров, чтобы рассказать вам о стратегиях, которые они создали и технологиях, которые они освоили».
По мимо технологии блокчейна и криптовалюты, на конференции будут высветлены аспекты из связанной отрасли, а именно - нормативные акты, стартапы, Интернет вещей и другое.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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