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14:50, 27 декабря 2016 Неподъемный метр Упадут или поднимутся цены на недвижимость в

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14:50, 27 декабря 2016 Неподъемный метр Упадут или поднимутся цены на недвижимость в
14:50, 27 декабря 2016
Неподъемный метр
Упадут или поднимутся цены на недвижимость в 2017 году
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин 22 декабря 2016 года спрогнозировал рост цены квадратного метра жилья в стране на 2017 год. «Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Только из-за этого. Все в правильном балансе. Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта. А это все равно те или иные затраты на метр квадратный», — приводит слова чиновника ТАСС. «Лента.ру» попыталась разобраться, имеет ли утверждение Стасишина право на существование или замминистра выдал желаемое за действительность.
Заложник кризиса

С этим утверждением диссонирует вышедшая в «Известиях» на следующий день статья «Недвижимость не нащупала дно». Издание настаивает на том, что дно рынок увидит только к 2019 году, и то если будет наблюдаться экономический рост в стране. Что касается цены, то «стоимость жилья будет снижаться на 5-7 процентов в год в течение двух лет, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка». Главный аргумент — стоимость жилья по-прежнему остается высокой для россиян, учитывая, что реальные доходы сократились за последние два года. Так, в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го этот показатель уменьшился на 6,1 процента». ГК «Миэль» в своем отчете за 23 декабря отмечает, что «на фоне превышения предложения над спросом снижение средней стоимости предложения продолжается в пределах 5 процентов за год (за исключением новостроек области, где средняя цена предложения по итогам года практически не изменилась)».

Несколько иной взгляд на рынок обнаружил портал РИА Недвижимость, который 19 декабря опубликовал аналитический доклад с весьма красноречивым названием: «Рынок жилой недвижимости Москвы в 2016 г встал на путь "исцеления" — эксперты». В статье отмечается, что цены на новостройки массового сегмента вновь пошли вверх летом, хотя до этого они снижались в течение года, кроме того, и «на вторичном рынке, который сейчас испытывает кризис спроса, цены с лета перестали снижаться и находятся в стагнации». Но, пожалуй, главный оптимистический тренд видится в рекордном заключении договоров о долевом участии (ДДУ) в уходящем году и в том, что по итогам третьего квартала было выдано на 25 процентов больше разрешений на строительство в столице.
«Спрос на квартиры экономкласса действительно есть, — убежден девелопер Олег Барков, — и этот спрос очень существенный, исторически сильный и социально мотивированный». «Как только экономическая удавка ослабляется, то первым делом покупают недвижимость. Единственное, что противостоит этой тенденции, — это падение цен на аренду квартир. Инвестиционных квартир построено много, и цены на них доступны. С другой стороны, крупные застройщики сейчас предлагают такую рассрочку вместе с банками и такие ежемесячные платежи, что она равна ежемесячному платежу за аренду», — считает эксперт.


Источник RNS.
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