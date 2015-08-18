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«Додо Пицца» начала повторно списывать деньги у клиентов из-за ошибки на 10 млн рубле

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«Додо Пицца» начала повторно списывать деньги у клиентов из-за ошибки на 10 млн рубле
Российская сеть пиццерий «Додо Пицца» начала самостоятельно списывать деньги у клиентов, которым по ошибке вернула в целом 10 млн рублей за уже выполненные заказы. Об этом сообщается на странице компании.


«Мы сначала по ошибке вернули деньги клиентам, которые платили картами. Поэтому просто списали деньги снова, чтобы исправить эту ошибку», – объясняют в компании.



Цитата:
«Если вы увидели сообщение от банка о платеже «Додо Пицце», хотя в этот день ничего не заказывали, значит вы делали заказ в «Додо» с 16 по 23 декабря и оплатили его картой. Проверьте историю платежей, чтобы убедиться, что перед этим деньги ошибочно вернулись на ваш счет.



Пример. Предположим, 16 декабря вы заплатили 494 рубля за пиццу «Пепперони» и малиновый компот. По этому заказу вы увидите три транзакции:



-494 заказ доставлен, оплата сделана по карте и прошла успешно
+494 деньги ошибочно вернулись на счет
-494 сумма заказа снова списана с карты, чтобы исправить ошибку транзакции 2».




Простите за эту чехарду! Мы приняли меры, чтобы предотвратить повторение этой ситуации», – говорится на сайте сети.


В компании добавили, что процедура возврата средств и повторного списания может занять несколько дней. Со всеми вопросами по этой проблеме «Додо Пицца» предлагает обращаться через форму на той же странице.



Напомним, 24 декабря глава сети Федор Овчинников сообщил, что компания случайно вернула клиентам средства за 10 тысяч транзакций – примерно на 10 млн рублей. Предприниматель добавил, что «10 миллионов – очень большая сумма для нашей компании сейчас».


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