ОАО "Тольяттиазот" прекращает транзит аммиака через территорию Украины

Российская компания ОАО "Тольяттиазот" опубликовала официальное заявление о том, что полностью прекращает транзит своей продукции через территорию Украины. Транзит прекращён полностью с 23 декабря текущего года. Принято такое решение было после того, как руководство украинской компании УГП "Укрхимтрансаммиак" отказало увеличить квоты транзита продукции российской компании ОАО "Тольяттиазот" до конца 2016 года.
Спор двух компаний имеет глубокие корни. В частности, чуть ранее Высший административный суд Украины своим решением полностью решил удовлетворить жалобу по кассации от российской компании ОАО "Тольяттиазот" по спору с Министерством экономического развития Украины. Таким образом, своим решением Высший административный суд Украины отменил постановление Министерства экономического развития Украины "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины", которое было принято 18 августа прошлого года, под регистрационным номером 1003. Благодаря принятому решению Высшего административного суда Украины, российская компания ОАО "Тольяттиазот" перестала переплачивать за транзит одной тонны своей продукции по территории Украины, до 8 долларов. По такому тарифу российская компания ОАО "Тольяттиазот" переплачивала лишние деньги более года.
Как стало известно журналистам, на данный момент руководство российской компании ОАО "Тольяттиазот" ведёт трудные переговоры о схеме возмещения денежных средств, которые были переплачены из-за неправомерных надбавок украинской компанией УГП "Укрхимтрансаммиак".
И небольшая ремарка от меня. Судя по всему, если в ближайшее время стороны не договорятся о возврате переплаченных денежных средств, а российская компания ОАО "Тольяттиазот" навсегда откажется от транзитных услуг украинской компании УГП "Укрхимтрансаммиак", стоимость Одесского припортового завода опустится до стоимости металлолома. И тогда на данный актив найти иностранных инвесторов не получится точно.
Специально для mmgp.ru