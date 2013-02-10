Итоги сланцевой аферы по отчётам компании Haynes & Boone

Опубликован очередной отчёт американской юридической компанией "Haynes & Boone" по сланцевому нефтедобывающему сектору США, на конец текущего года.
Долговые обязательства сланцевых нефтедобывающих компаний США и Канады продолжат расти и уже достигли суммы в 74,2 млрд долларов. В общем списке должников оказалось 114 компаний. Ниже инфографика по территориальному распределению компаний-должников.
Ниже ещё одна интересная инфорграфика, по которой видна динамика роста количества сланцевых компаний-должников по шкале времени.
Ещё одна инфографика, где можно отследить рост закредитованности сланцевых компаний. Красным отмечены необеспеченные долговые обязательства, жёлтым - это долговые обязательства с обеспечением. И зелёным цветом - это суммарный показатель долговых обязательств сланцевых компаний.
Ниже можно посмотреть информацию распределение долгов территориально по штатам.
Далее у нас идёт список сланцевых нефтедобывающих компаний с распределением по ним сумм долговых обязательств.
Плавно переходим к показателям нефтесервисных компаний США и Канады. На данном секторе нефтедобычи повисло долгов на сумму в 18,8 млрд долларов. Среди должников зафиксировано 110 компаний. Ниже инфографика по территориальному распределению.
Дальше информация формирования списка нефтесервисных компаний-должников, по шкале времени.
Далее можно посмотреть, как формировались суммы долговых обязательств у нефтесервисных компаний, так же по шкале времени.
Распределение долговых обязательств территориально посмотреть можно ниже
Далее идёт список компаний-должников.
И последний интересующий нас раздел из доклада, это корпоративные банкротства компаний занятых в сборе, транспортировке, переработке или хранении нефти и газа.
На балансе вышеперечисленных компаний повисло долгов на сумму 17,2 млрд долларов. В списке должников 16 компаний. Распределение территориально ниже.
Формирование долговых обязательств по отрасли, относительно шкалы времени смотрим ниже.
Далее распределение долговых обязательств территориально по штатам.
Ниже список компаний, которые находятся в преддефолтном состоянии.
По материалам haynesboone.com