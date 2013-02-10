OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,554 Благодарностей: 495 КП: 0.081

Международные инвесторы наращивают вложения в российские акции с ноября





Сообщается, что в этом уже уходящем году, инвесторы из других стран мира оказывается вложили в российские фонды акций рекордные суммы за последние 6 лет. Суммарный приток инвестиций в рынок российских акций поднялся на более чем 727 миллионов долл. США: - деньги сыпались как из рога изобилия. При этот нужно отметить, что индексы фондового рынка России попали на верхние строчки причём среди рынков как развитых, так и развивающихся стран.



Такой эффект наблюдается впервые начиная с 2012 года и в общей сложностимежуднародные инвесторы вложили приблизительно 1 миллиард долл. США в акции фондов развивающихся рынков, включая Россию.



Причём международные инвесторы увеличивают объесть своих инвестиций на российском фондовом рынке начиная с ноября 2016 г. Например, с 15 по 22 декабря, то всего за одну неделю, они вложили денежных средств на общую сумму в 120 миллионов долл. США при этом опередив показатели на всех остальных рынках акций развивающихся стран мира: - такую информацию предоставляет СитиБанк.



Такие можно сказать, что уже "забытые" инвестиции от глобальных зарубежных инвесторов в российский рынок дал серьезный толчок к росту фондового рынка России к историческим максимумам.



Напомним, что только в этом декабре российские фондовые индексы на Московской бирже достигли значительно роста в 2258,1 пункта, а это означает, что начала года они выросли на более чем 30%, что согласитесь более чем просто хорошо. А если считать в долларовом выражении, то индекс Московской биржи поднялся на 47 процентов, а это уже просто отлично. Россию в этом плане обогнали только Перу, Бразилия и Казахстан, на которых рост составил 59-63 процента.



Эксперты фондового рынка в настоящее время утверждают, инвесторы ждут смягчения санкций со стороны Америки и на этом фоне вкладываются всё больше и больше в российские акции и будут это делать по-крайней мере до официально вступления в должность нового главы США Дональда Трампа, инаугурация, которого должна состоятся 20 января 2017 года.



Как информирует американская EPFR (это организация, которая отслеживает притоки/оттоки средств в инвестиционные фонды) за полтора месяца после выигрыша г-на Трампа на президентских выборах в США, а также в связи с укреплением цен мировых цен на нефть на уровне выше $50 за баррель, международные инвесторы сумели проинвестировать в российские акции около 1,3 миллиарда долл. США и тем самым они нивелировали отток на 2 предыдущих года.



По прогнозам экспертов рынка и в следующем году ожидается рост инвестиций в российский фондовый рынок, поскольку международный бизнес не желает упускать свою выгоду.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58623feec7acb Сообщается, что в этом уже уходящем году, инвесторы из других стран мира оказывается вложили в российские фонды акций рекордные суммы за последние 6 лет. Суммарный приток инвестиций в рынок российских акций поднялся на более чем 727 миллионов долл. США: - деньги сыпались как из рога изобилия. При этот нужно отметить, что индексы фондового рынка России попали на верхние строчки причём среди рынков как развитых, так и развивающихся стран.Такой эффект наблюдается впервые начиная с 2012 года и в общей сложностимежуднародные инвесторы вложили приблизительно 1 миллиард долл. США в акции фондов развивающихся рынков, включая Россию.Причём международные инвесторы увеличивают объесть своих инвестиций на российском фондовом рынке начиная с ноября 2016 г. Например, с 15 по 22 декабря, то всего за одну неделю, они вложили денежных средств на общую сумму в 120 миллионов долл. США при этом опередив показатели на всех остальных рынках акций развивающихся стран мира: - такую информацию предоставляет СитиБанк.Такие можно сказать, что уже "забытые" инвестиции от глобальных зарубежных инвесторов в российский рынок дал серьезный толчок к росту фондового рынка России к историческим максимумам.Напомним, что только в этом декабре российские фондовые индексы на Московской бирже достигли значительно роста в 2258,1 пункта, а это означает, что начала года они выросли на более чем 30%, что согласитесь более чем просто хорошо. А если считать в долларовом выражении, то индекс Московской биржи поднялся на 47 процентов, а это уже просто отлично. Россию в этом плане обогнали только Перу, Бразилия и Казахстан, на которых рост составил 59-63 процента.Эксперты фондового рынка в настоящее время утверждают, инвесторы ждут смягчения санкций со стороны Америки и на этом фоне вкладываются всё больше и больше в российские акции и будут это делать по-крайней мере до официально вступления в должность нового главы США Дональда Трампа, инаугурация, которого должна состоятся 20 января 2017 года.Как информирует американская EPFR (это организация, которая отслеживает притоки/оттоки средств в инвестиционные фонды) за полтора месяца после выигрыша г-на Трампа на президентских выборах в США, а также в связи с укреплением цен мировых цен на нефть на уровне выше $50 за баррель, международные инвесторы сумели проинвестировать в российские акции около 1,3 миллиарда долл. США и тем самым они нивелировали отток на 2 предыдущих года.По прогнозам экспертов рынка и в следующем году ожидается рост инвестиций в российский фондовый рынок, поскольку международный бизнес не желает упускать свою выгоду.По материалам источник

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