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Международные инвесторы наращивают вложения в российские акции с ноября

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Старый Сегодня, 14:22
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,554
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КП: 0.081
Международные инвесторы наращивают вложения в российские акции с ноября



Сообщается, что в этом уже уходящем году, инвесторы из других стран мира оказывается вложили в российские фонды акций рекордные суммы за последние 6 лет. Суммарный приток инвестиций в рынок российских акций поднялся на более чем 727 миллионов долл. США: - деньги сыпались как из рога изобилия. При этот нужно отметить, что индексы фондового рынка России попали на верхние строчки причём среди рынков как развитых, так и развивающихся стран.

Такой эффект наблюдается впервые начиная с 2012 года и в общей сложностимежуднародные инвесторы вложили приблизительно 1 миллиард долл. США в акции фондов развивающихся рынков, включая Россию.

Причём международные инвесторы увеличивают объесть своих инвестиций на российском фондовом рынке начиная с ноября 2016 г. Например, с 15 по 22 декабря, то всего за одну неделю, они вложили денежных средств на общую сумму в 120 миллионов долл. США при этом опередив показатели на всех остальных рынках акций развивающихся стран мира: - такую информацию предоставляет СитиБанк.

Такие можно сказать, что уже "забытые" инвестиции от глобальных зарубежных инвесторов в российский рынок дал серьезный толчок к росту фондового рынка России к историческим максимумам.

Напомним, что только в этом декабре российские фондовые индексы на Московской бирже достигли значительно роста в 2258,1 пункта, а это означает, что начала года они выросли на более чем 30%, что согласитесь более чем просто хорошо. А если считать в долларовом выражении, то индекс Московской биржи поднялся на 47 процентов, а это уже просто отлично. Россию в этом плане обогнали только Перу, Бразилия и Казахстан, на которых рост составил 59-63 процента.

Эксперты фондового рынка в настоящее время утверждают, инвесторы ждут смягчения санкций со стороны Америки и на этом фоне вкладываются всё больше и больше в российские акции и будут это делать по-крайней мере до официально вступления в должность нового главы США Дональда Трампа, инаугурация, которого должна состоятся 20 января 2017 года.

Как информирует американская EPFR (это организация, которая отслеживает притоки/оттоки средств в инвестиционные фонды) за полтора месяца после выигрыша г-на Трампа на президентских выборах в США, а также в связи с укреплением цен мировых цен на нефть на уровне выше $50 за баррель, международные инвесторы сумели проинвестировать в российские акции около 1,3 миллиарда долл. США и тем самым они нивелировали отток на 2 предыдущих года.

По прогнозам экспертов рынка и в следующем году ожидается рост инвестиций в российский фондовый рынок, поскольку международный бизнес не желает упускать свою выгоду.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/58623feec7acb
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:24.
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 14:28
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,544
Благодарностей: 520
КП: 0.261
Re: Международные инвесторы наращивают вложения в российские акции с ноября
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Суммарный приток инвестиций в рынок российских акций поднялся на более чем 727 миллионов долл. США: - деньги сыпались как из рога изобилия. При этот нужно отметить, что индексы фондового рынка России попали на верхние строчки причём среди рынков как развитых, так и развивающихся стран.
Стоит так же отметить, что иностранный капитал сейчас заливается не только в российскую фондовую биржу, но и в валютный рынок России. Так что теперь за курсом рубля надо следить внимательнее.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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