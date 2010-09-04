Mologic для диагностических продуктов и технологий привлекла $4.8 млн инвестиций

Британская компания Mologic из Тарлейфа для диагностических экспресс продуктов и технологий привлекла $4,8 млн. инвестиций.
Инвестором стал благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Компания намерена использовать средства для создания нового технологического центра в пределах Mologic, чья цель состоит в том, чтобы создать быструю диагностическую технологию для обнаружения белковых биомаркеров в медицине.
Под руководством главного научного сотрудника профессора Пола Дэвиса и генерального директора компании Марка Дэвиса, Mologic разрабатывает быстрые диагностические продукты и технологии. На данный момент компания имеет портфель с десятью разработанными продуктами, из них три продукта получили официальное Европейское утверждение в 2016 году (с маркировкой CE). Остальные продукты предназначены для запуска в 2017 году и 2018 году.
Mologic может помочь многим в медицине от улучшения обслуживания пациентов и до медицинских исследований с инновационным подходом. Компания занимается такими отраслями:
• Анализ и разработка реагентов;
• Диагностические продукты и методы;
• Клинические исследования по оценке;
• Антитела с непревзойденной производительностью в сложных целях;
• Трансформационная IP;
• Новаторские исследования.
Если вы хотите диагностическую технологию, которая улучшает результаты, экономит деньги или экономит время во всем этом вам сможет помочь компания Mologic.
Перевод специально для mmgp.ru