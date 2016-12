Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,559 Благодарностей: 990 Записей в блоге: 7 КП: 0.372

Релиз Super Mario Run стал самым успешным и прибыльным в истории AppStore!

За первый день после выхода Super Mario Run пользователи загрузили игру 2,85 млн раз. Это самый успешный старт в истории AppStore. Для сравнения, Pokemon Go в первый день скачали «всего» 900 тысяч раз. Правда, мобильная версия Pokemon не вышла во всем мире сразу, а становилась доступна в разных странах постепенно. В российском же AppStore ее официально нет до сих пор.



Несмотря на успешный релиз, капитализация Nintendo упала на $2 млрд после выхода Super Mario Run. Возможно, инвесторов насторожила высокая стоимость игры. Хотя скачать Super Mario Run можно бесплатно, изначально пользователям доступно лишь три уровня, а полная версия обойдется почти в десять долларов (в России — и вовсе 749 рублей). Также предполагается, что не все инвесторы четко представляли себе игру и думали, что она будет предлагать микротранзакции.



Компания Nintendo рассматривает возможность расширения своего мобильного подразделения и планирует выпускать по две-три мобильных игры в год, начиная с 2017.



Об этом заявил президент компании Татсуми Кимишима, сообщает The Verge. В следующем году компания уже планирует выпустить игры Fire Emblem и Animal Crossing в дополнение к версии Super Mario Run для Android.



На данный момент игра доступна для iOS-устройств и, хотя ее установка является бесплатной, полная версия игры стоит 9,99 доллара. Несмотря на это, игру уже скачали более 40 миллионов раз. Компания уверена, что Super Mario Run будет загружена 100 миллионов раз. В июле Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось обойти по популярности Twtter всего за неделю.



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим За первый день после выхода Super Mario Run пользователи загрузили игру 2,85 млн раз. Это самый успешный старт в истории AppStore. Для сравнения, Pokemon Go в первый день скачали «всего» 900 тысяч раз. Правда, мобильная версия Pokemon не вышла во всем мире сразу, а становилась доступна в разных странах постепенно. В российском же AppStore ее официально нет до сих пор.Несмотря на успешный релиз, капитализация Nintendo упала на $2 млрд после выхода Super Mario Run. Возможно, инвесторов насторожила высокая стоимость игры. Хотя скачать Super Mario Run можно бесплатно, изначально пользователям доступно лишь три уровня, а полная версия обойдется почти в десять долларов (в России — и вовсе 749 рублей). Также предполагается, что не все инвесторы четко представляли себе игру и думали, что она будет предлагать микротранзакции.Компания Nintendo рассматривает возможность расширения своего мобильного подразделения и планирует выпускать по две-три мобильных игры в год, начиная с 2017.Об этом заявил президент компании Татсуми Кимишима, сообщает The Verge. В следующем году компания уже планирует выпустить игры Fire Emblem и Animal Crossing в дополнение к версии Super Mario Run для Android.На данный момент игра доступна для iOS-устройств и, хотя ее установка является бесплатной, полная версия игры стоит 9,99 доллара. Несмотря на это, игру уже скачали более 40 миллионов раз. Компания уверена, что Super Mario Run будет загружена 100 миллионов раз. В июле Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось обойти по популярности Twtter всего за неделю.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________ Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:03 .