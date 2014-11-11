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Индекс украинского борща за год вырос вдвое

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Старый Сегодня, 13:51
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Индекс украинского борща за год вырос вдвое
Индекс украинского борща за год вырос вдвое
Кастрюля украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра сегодня обойдется более, чем в 5 долларов (130 гривен) по сравнению с менее чем 3 долларами (74 гривны) в начале года. Такие данные приводятся на сайте общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб». Это означает, что «Борщевой индекс» (Ukrainian Borsch Index) вырос почти вдвое.

Мясо и мясная продукция за год выросли в цене примерно на 30 процентов, превысив 100 гривен за килограмм. Цены на овощи местного производства медленно дорожали по 2-3 процента ежемесячно.

Итоговый рост цены национального украинского блюда произошел за счет овощей, цены на которые в октябре нынешнего года по сравнению с прошлым годом увеличились в 2-5 раз, тогда как мясо возросло в цене на 20-25 процентов.


Особенно цены поднялись в канун Нового года. Так, по данным украинского Госстата, во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца цены на свеклу выросли на 2,8 процента, до 3,72 гривны за килограмм, картошка подорожала на 1,6 процента, до 5,21 гривны за килограмм, капуста — на 2,7 процента, до 3,75 гривны за килограмм, морковь — на 1,5 процента, до 4 гривен за килограмм.

Также выросли цены на молочную продукцию и яйца. Сметана подорожала на 2 процента, до 38,95 гривны за килограмм, молоко — на 2,1 процента до 15,25 гривны за килограмм, яйца — на 2 процента до 20,66 гривны за десяток. По мнению экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщевой набор, в 2015 году увеличились в цене в среднем вдвое-втрое по сравнению с 2014 годом.

Рост цен связывают с тем, что на Украине в прошлом, как и нынешнем году, упало производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. При этом импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

Украинский индекс борща (аналог индекса «Биг-Мака», отражающего покупательную способность жителей разных стран) начал рассчитываться в январе 2015 года на основе классического рецепта борща, исходя из действующих цен. Индекс борща рассчитывается в двух вариантах: с мясом и без мяса.

По данным социологов, самым любимым блюдом украинцев является борщ, а не сало, как считают многие за рубежом. Только 4 процента украинцев не могут и дня прожить без сала, а борщу отдают предпочтение среди всех возможных блюд 44 процента жителей страны.

На Украине существует десятки рецептов его приготовления. Однако для расчета индекса используется состав продуктов, необходимый для приготовления блюда по общему, усредненному рецепту. В состав индекса входит: свинина — 0,5 килограмма, говядина — 0,5 килограмма, лук — 300 граммов, морковь — 100 граммов, свекла — 150 граммов, помидоры — 300 граммов или 2 ложки концентрированной томатной пасты, сало — 50 граммов, подсолнечное масло — 50 миллилитров, болгарский перец — 50 граммов, капуста — 750 граммов, картофель — 300 граммов, а также свежая или сушеная зелень, сушеный или свежий укроп, корень пастернака, петрушки, соль, перец, чеснок, лавровый лист.


Источник RNS.
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