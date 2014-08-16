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Минфин предложил увеличить штрафы за незаконные валютные операции

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Минфин предложил увеличить штрафы за незаконные валютные операции
Минфин предложил увеличить штрафы за незаконные валютные операции
Минфин предлагает увеличить размер штрафа для должностных лиц за незаконные валютные операции. Уведомление о разработке соответствующих поправок в уже одобренный Госдумой законопроект опубликовано на сайте regulation.gov.ru.

Согласно документу, за одобрение незаконных валютных операций предлагается наказывать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 3 лет. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф такой же, как и для юридических лиц: в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Законопроект также расширяет определение должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного числа компаний.


Принятый Госдумой в первом чтении правительственный пакет поправок в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле и Кодекс административных правонарушений расширяет полномочия банков по отказу клиентам в проведении валютных операций.

В сентябре финансовое ведомство предложило лишить проживающих за границей россиян возможности отказаться от статуса валютного резидента. Документ опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов. В случае возвращения в страну россиянам придется полностью отчитаться перед налоговой службой о своих счетах в иностранных банках и валютных операциях за полный период пребывания за границей.


Источник RNS.
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