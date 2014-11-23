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Бюджет на 2017 год, продлит жизнь украинцев, по словам примьера Гройсмана!

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Бюджет на 2017 год, продлит жизнь украинцев, по словам примьера Гройсмана!

"Правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год."

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, информирует “Правительственный портал”.

Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017 год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста”, – заявил Гройсман.

По словам премьера, в бюджете на 2017 год предполагается рост экономики, а также в том числе реализация масштабных проектов.

По мнению Гройсмана, запланированные мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан позволят “создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели”.

Сразу после подписания закона “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” правительство переходит к его выполнению”, – отмечает пресс-служба Кабмина.

В то же время премьер-министр отметил, что Кабинет министров еще должен принять ряд решений.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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