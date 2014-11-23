Бюджет на 2017 год, продлит жизнь украинцев, по словам примьера Гройсмана!

"Правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год."
Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, информирует “Правительственный портал”.
“Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017 год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста
”, – заявил Гройсман.
По словам премьера, в бюджете на 2017 год предполагается рост экономики, а также в том числе реализация масштабных проектов.
По мнению Гройсмана, запланированные мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан позволят “создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели”.
“Сразу после подписания закона “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” правительство переходит к его выполнению”
, – отмечает пресс-служба Кабмина.
В то же время премьер-министр отметил, что Кабинет министров еще должен принять ряд решений.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим