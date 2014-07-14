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Трампономика на нефтяной гуще

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Трампономика на нефтяной гуще
Трампономика на нефтяной гуще
Главные экономические события и явления 2016 года
2016-й стал годом «черных лебедей» — происходили события, казавшиеся невероятными. Некоторые из них будут влиять на глобальную экономику, а значит — и на экономику России еще много лет. «Лента.ру» с помощью экспертов называет пять главных событий и явлений уходящего года.


В этом списке значатся приватизация «Роснефти» и «Башнефти», принятие федерального бюджета России на три года, арест теперь уже бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева, а также возвращение Алексея Кудрина — экс-глава Минфина пишет программу экономического развития страны по заказу президента.

Сюда же добавляются действия двух регуляторов: Банка России, решившего не менять ключевую ставку в 2016 году (она осталась на уровне 10 процентов), и ФРС США, поднявшей базовую ставку до 0,5-0,75 процента.

Оставшиеся 53 процента голосов распределились между пятью ключевыми событиями и явлениями уходящего года.
Событие года: укрощение нефти

«Самое важное — соглашение с ОПЕК. Я, правда, не верю, что оно будет работать, но сам факт его заключения существенно подвинул цены на нефть», — считает экономист Сергей Хестанов. Его позиция поддержана 15 процентами экспертных голосов.

В конце ноября страны ОПЕК наконец-то (они шли к этому почти весь год) договорились об ограничении добычи. Допустимый порог производства на весь картель — 32,5 миллиона баррелей в день. На фоне позитивных новостей нефть марки Brent подскочила в цене до 51 доллара за баррель.

Договор о сокращении добычи нефти, в исполнении которого сомневаются аналитики, поднял котировки до 55 долларов за баррель
Договор о сокращении добычи нефти, в исполнении которого сомневаются аналитики, поднял котировки до 55 долларов за баррель
Фото: Hasan Jamali / AP
Позднее успех был закреплен соглашением о сокращении добычи между ОПЕК и странами, в организацию не входящими. Россия, к примеру, обязалась уменьшить производство на 300 тысяч бочек в сутки. Нефтяные котировки после этого закрепились около отметки 55 долларов за баррель.


Тем не менее главное событие года, по мнению экспертов, реальным событием не является. Да, оно оказало настоящее влияние на рынок — цены ведь поднялись. Но слишком много вопросов вызывает данная сделка. Основной — каким образом ОПЕК и остальные страны будут друг друга контролировать? Штрафных санкций за нарушение договора не предусмотрено. Он держится на добром слове. Все аналитики, поставившие соглашение ОПЕК об укрощении цен на нефть на первое место, настроены скептически.

Картель часто нарушает собственные же квоты, а его участники в прошлом стремились продать как можно больше сырья даже в ущерб ценам, поясняют специалисты. В то же время реализация позитивного сценария (ОПЕК и остальные участники договора аккуратно придерживаются положений договора) поддержит нефтяные котировки на уровне 55-60 долларов за баррель. В противном случае каждая новость о нарушении квот будет снижать стоимость барреля.


Источник RNS.
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