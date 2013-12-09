100 и одна 1страница изменений Налогового Кодекса РФ.

Ранее писал о некоторых из них, физически охватить все сразу (или выхватить) не представляется возможным. Однако Путин уже все подписал и после 2017 года изменения начнут действовать.
В этой новости хотелось указать на такую полезную вещь, как отмена лишения права для ИП на патент (упрощенка) при просрочке его оплаты.
Вторая "высмотренная полезность", для ИП-шников, ведущих разные упрощенные формы налогообложения по разным видам деятельности. В случае превышения итога оборота и потери права на упрощенку, она не будет автоматически отменятся (как ранее по закону) и результаты хозяйственной деятельности пересчитываться "на общих основаниях" не будут.
realnotstory - специально для mmgp.ru