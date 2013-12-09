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100 и одна 1страница изменений Налогового Кодекса РФ.

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Старый Сегодня, 13:35
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 316
Благодарностей: 36
КП: 0.072
100 и одна 1страница изменений Налогового Кодекса РФ.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2016-12-26_121326.jpg Просмотров: 0 Размер: 309.6 Кб ID: 175547

Ранее писал о некоторых из них, физически охватить все сразу (или выхватить) не представляется возможным. Однако Путин уже все подписал и после 2017 года изменения начнут действовать.

В этой новости хотелось указать на такую полезную вещь, как отмена лишения права для ИП на патент (упрощенка) при просрочке его оплаты.

Вторая "высмотренная полезность", для ИП-шников, ведущих разные упрощенные формы налогообложения по разным видам деятельности. В случае превышения итога оборота и потери права на упрощенку, она не будет автоматически отменятся (как ранее по закону) и результаты хозяйственной деятельности пересчитываться "на общих основаниях" не будут.

realnotstory - специально для mmgp.ru
Последний раз редактировалось realnotstory; Сегодня в 13:40.
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