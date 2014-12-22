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Без снижения ставок экономика расти не будет

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Старый Сегодня, 13:14
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,174
Благодарностей: 336
КП: 0.059
Без снижения ставок экономика расти не будет
Без снижения ставок экономика расти не будет
26.12.2016 \ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков.
Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Регулятор еще осенью предупреждал, что примет такое решение. Как говорится, «стабильность — признак мастерства». Вот только хотим ли мы такую «стабильность» российской экономики, которую сейчас наблюдаем?

Экономика страны уже довольно длительный период — годами, если не пятилетками — движется от стагнации к рецессии, от рецессии к стагнации. И это не может устраивать ни общество, ни власть, ни участников рынка. Конечно, можно уповать на повышение мировых нефтяных цен, на снятие западных санкций и другие внешние факторы, надеясь, что они помогут восстановить приемлемые темпы роста отечественной экономики. Но я уверен, что сейчас требуется активизация всех возможных источников экономического роста, в первую очередь внутри страны.

В числе таких источников особое место занимает банковское кредитование. Прежде всего долгосрочное кредитование по доступным процентным ставкам. Без активизации кредитования, как подсказывает здравый смысл и показывает история, трудно надеяться на устойчивый рост экономики.

Однако есть оппоненты идеи, что источник роста надо искать в кредитовании. Свою аргументацию они строят на том, что кредитование сопряжено с высокими рисками. Конечно, каждый кредит (как, впрочем, и любые финансовые вложения) сопряжен с риском. С этим сложно поспорить. Но на то и существует банковская система, чтобы правильно оценивать риски заемщиков и разумно перераспределять деньги в экономике. Без этих функций само ее существование не будет иметь смысла.


Источник - banki.ru
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 14:03
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,258
Благодарностей: 854
КП: 0.101
Re: Без снижения ставок экономика расти не будет
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Вот только хотим ли мы такую «стабильность» российской экономики, которую сейчас наблюдаем?
10% это вообще не о чем! Давайте вообще уже 5% на рубли и 0.2% на валюту сделаем, только экономика не сильно уж и вырастет.
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
на снятие западных санкций
Это можно сделать одним движением руки
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