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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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#1
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Профессионал
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Без снижения ставок экономика расти не будет
Без снижения ставок экономика расти не будет
26.12.2016 \ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков.
Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Регулятор еще осенью предупреждал, что примет такое решение. Как говорится, «стабильность — признак мастерства». Вот только хотим ли мы такую «стабильность» российской экономики, которую сейчас наблюдаем?
Экономика страны уже довольно длительный период — годами, если не пятилетками — движется от стагнации к рецессии, от рецессии к стагнации. И это не может устраивать ни общество, ни власть, ни участников рынка. Конечно, можно уповать на повышение мировых нефтяных цен, на снятие западных санкций и другие внешние факторы, надеясь, что они помогут восстановить приемлемые темпы роста отечественной экономики. Но я уверен, что сейчас требуется активизация всех возможных источников экономического роста, в первую очередь внутри страны.
В числе таких источников особое место занимает банковское кредитование. Прежде всего долгосрочное кредитование по доступным процентным ставкам. Без активизации кредитования, как подсказывает здравый смысл и показывает история, трудно надеяться на устойчивый рост экономики.
Однако есть оппоненты идеи, что источник роста надо искать в кредитовании. Свою аргументацию они строят на том, что кредитование сопряжено с высокими рисками. Конечно, каждый кредит (как, впрочем, и любые финансовые вложения) сопряжен с риском. С этим сложно поспорить. Но на то и существует банковская система, чтобы правильно оценивать риски заемщиков и разумно перераспределять деньги в экономике. Без этих функций само ее существование не будет иметь смысла.
Источник - banki.ru
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#2
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Re: Без снижения ставок экономика расти не будет
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
Вот только хотим ли мы такую «стабильность» российской экономики, которую сейчас наблюдаем?
10% это вообще не о чем! Давайте вообще уже 5% на рубли и 0.2% на валюту сделаем, только экономика не сильно уж и вырастет.
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
на снятие западных санкций
Это можно сделать одним движением руки
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