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Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 7,952 Благодарностей: 5,376 Записей в FX-блоге: 321 Подписок: 7 КП: 0.257

награды

Короли при капусте



Предновогоднее настроение людям отравляют два кошмара. Что будет с рублём и с зелёной капустой — раз. И что же будет с ценами на жильё? Деньги — что рубль, что даже доллар, — зыбкая эфемерность, а квартира — это стены и крыша. Это крепость. Но крепость же зависит от рубля! И тут мозги закипают. В одно ухо вдувают, что участь рубля будет ужасна. В другое — что надо срочно бежать покупать квартиру. В которой дверь открывается прямо в светлое будущее с видом на реку. Главное — успеть. Пока — только сейчас — новогодние акции, праздничные ставки по ипотеке и рассрочки за выбор, которого вы достойны.



Даже ксендзы не охмуряли Козлевича так пошло.



Эксперты предсказывают девальвацию рубля. Бог ты мой! Когда они что-то иное говорили? Или не они закатывали глаза годом раньше, что евро взлетит до 200 рублей? Сейчас у них в моде новая тема "кэрри-трейд": курс рубля, мол, снижается, потому что выросли ставки по рублёвым депозитам, и "все" бросились перекладываться в рубли. Но, как соломенный дом Наф-Нафа, рубль неминуемо рухнет от любого дуновения ветра или их же собственного следующего прогноза.



"Все" — это кто? Вообще-то ставки по депозитам поднял как раз Fed в США, и многие инвесторы на финансовых рынках из евро ушли в доллары. Поэтому, кстати, и евро припал. Но сложно представить, что те же инвесторы продают и доллары, и евро с двух рук, чтобы немедля затовариться рублями. А если не инвесторы, то кто? Простые русские люди? Какой же запас долларов они должны иметь и как массово они должны желать их продать, чтобы "временно" укреплять рубль? При том, что русский человек всё же доллар уважает больше.



Готова была бы предположить, что я глупее "экспертов", если бы хоть когда-то их прогнозы сбывались. Их макроэкономический анализ работает хуже астрологии. Потому что они сами не имеют ставок в этой игре. Не вкладывают свои доллары или рубли, а размышляют, поплёвывая в потолок или читая других "экспертов". Если бы кто-то вообще умел точно предсказывать, он был бы уже не "экспертом", а Джорджем Соросом.



Впридачу к "экспертам" страшилки, которыми нынешние клухи обмениваются по айфонам, как раньше бабки на лавочках. А вдруг?! Всех заставят обменять доллары на рубли по 63 копейки. Что ж ни один "эксперт" их не успокоит, не объяснит, что это невозможно — разом убиваются все инвестиции и экспорт. Что даже в панике 2014 года, когда рубль пикировал, ЦБ такой бред в голову не приходил. А уж теперь-то, когда крошечный, но всё-таки плюсовой рост. Даже обсуждать не хочется.



Лучше о квартирах. Вот тут вы станете королём при капусте. Если захотите.



Не покупайте новые квартиры. Ни на стадии котлована, ни после госприёмки, ни новые, ни блестящие. Даже с видом в светлое завтра. Это для лохов, а не для умных королей. Умные покупают на вторичке.



Новостройки — это обычно целый квартал, так? Ведь один дом для застройщиков, — они же главные рекламодатели, которые вас зомбируют, -- нерентабельно. А где у нас места для новых крупных девелопментов, для комплекса домов? Либо до метро на собаках и оленях, либо у промзоны или под Третьим кольцом. Так что за свои деньги сможете гарантированно дышать выхлопными газами. Всё остальное не гарантировано.



Застройщики будут долго и мучительно продавать свои дома, а вы всё это время — жить на стройплощадке. Соседи долбят и сверлят, подъезд загажен, лифт — извините! — не для вас, в нём мешки с цементом возят. Вы только ремонт закончили, уф-ф-ф… Тут дом даёт осадку — нормально, да? Для нового дома совершенно нормально.



А когда лет через пять все отдуплятся с ремонтами — смотришь, дом-то уже облез. Застройщик нынче экономит на всём, с каждым годом линяют фасады, оголяются швы, появляются трещины и облезает штукатурка. Соседи тем временем окончательно добивают подъезд. И то, что вам подсунули как "арт-жильё" или "эколофт", уже выглядит не лучше колхозных панелек. Вас заманивают в новостройки тем, что это дешевле. Так оно будет ещё дешевле, когда лет через 5–6 вы захотите продать это облезлое счастье.



А сколько ещё косяков вылезет, не потекут ли стояки или трубы отопления? Не будут ли стены промерзать? А черт его знает. Вы купили кота в мешке.



Вторичка тем и хороша, что это real McCoy. Если дом плох, то все его косяки вылезли задолго до вас. А если хорош, то хуже не станет. Да, нужен ремонт, но можно точно просчитать его бюджет. С первого же взгляда видно, что нужно менять.



К тому же на вторичке вы — король. Рынок полудохлый, продавцы уже отчаялись. Смело сбрасывайте процентов двадцать с цены, как раз на ремонт хватит.



А если рубль всё же будет падать, вам это опять-таки на руку. Цены на новостройки застройщики удержат, они поползут вверх. А продавцы вторички — это отдельно взятые граждане. Которым всегда срочно. Или с кем-то разъехаться или съехаться, или бабушка умерла, или дети родились. Их цены будут дрыгаться вместе с рублём, и вы смело можете дальше выкручивать им руки.



Сегодня в жилой недвижимости рынок покупателя. И завтра будет то же самое. Если что поменяется, обещаю известить дополнительно.



Так что желаю вам новоселья в Новом году!



источник Писатель Елена Котова отвечает на два главных вопроса — что с рублём и с жильём.Предновогоднее настроение людям отравляют два кошмара. Что будет с рублём и с зелёной капустой — раз. И что же будет с ценами на жильё? Деньги — что рубль, что даже доллар, — зыбкая эфемерность, а квартира — это стены и крыша. Это крепость. Но крепость же зависит от рубля! И тут мозги закипают. В одно ухо вдувают, что участь рубля будет ужасна. В другое — что надо срочно бежать покупать квартиру. В которой дверь открывается прямо в светлое будущее с видом на реку. Главное — успеть. Пока — только сейчас — новогодние акции, праздничные ставки по ипотеке и рассрочки за выбор, которого вы достойны.Даже ксендзы не охмуряли Козлевича так пошло.Эксперты предсказывают девальвацию рубля. Бог ты мой! Когда они что-то иное говорили? Или не они закатывали глаза годом раньше, что евро взлетит до 200 рублей? Сейчас у них в моде новая тема "кэрри-трейд": курс рубля, мол, снижается, потому что выросли ставки по рублёвым депозитам, и "все" бросились перекладываться в рубли. Но, как соломенный дом Наф-Нафа, рубль неминуемо рухнет от любого дуновения ветра или их же собственного следующего прогноза."Все" — это кто? Вообще-то ставки по депозитам поднял как раз Fed в США, и многие инвесторы на финансовых рынках из евро ушли в доллары. Поэтому, кстати, и евро припал. Но сложно представить, что те же инвесторы продают и доллары, и евро с двух рук, чтобы немедля затовариться рублями. А если не инвесторы, то кто? Простые русские люди? Какой же запас долларов они должны иметь и как массово они должны желать их продать, чтобы "временно" укреплять рубль? При том, что русский человек всё же доллар уважает больше.Готова была бы предположить, что я глупее "экспертов", если бы хоть когда-то их прогнозы сбывались. Их макроэкономический анализ работает хуже астрологии. Потому что они сами не имеют ставок в этой игре. Не вкладывают свои доллары или рубли, а размышляют, поплёвывая в потолок или читая других "экспертов". Если бы кто-то вообще умел точно предсказывать, он был бы уже не "экспертом", а Джорджем Соросом.Впридачу к "экспертам" страшилки, которыми нынешние клухи обмениваются по айфонам, как раньше бабки на лавочках. А вдруг?! Всех заставят обменять доллары на рубли по 63 копейки. Что ж ни один "эксперт" их не успокоит, не объяснит, что это невозможно — разом убиваются все инвестиции и экспорт. Что даже в панике 2014 года, когда рубль пикировал, ЦБ такой бред в голову не приходил. А уж теперь-то, когда крошечный, но всё-таки плюсовой рост. Даже обсуждать не хочется.Лучше о квартирах. Вот тут вы станете королём при капусте. Если захотите.Не покупайте новые квартиры. Ни на стадии котлована, ни после госприёмки, ни новые, ни блестящие. Даже с видом в светлое завтра. Это для лохов, а не для умных королей. Умные покупают на вторичке.Новостройки — это обычно целый квартал, так? Ведь один дом для застройщиков, — они же главные рекламодатели, которые вас зомбируют, -- нерентабельно. А где у нас места для новых крупных девелопментов, для комплекса домов? Либо до метро на собаках и оленях, либо у промзоны или под Третьим кольцом. Так что за свои деньги сможете гарантированно дышать выхлопными газами. Всё остальное не гарантировано.Застройщики будут долго и мучительно продавать свои дома, а вы всё это время — жить на стройплощадке. Соседи долбят и сверлят, подъезд загажен, лифт — извините! — не для вас, в нём мешки с цементом возят. Вы только ремонт закончили, уф-ф-ф… Тут дом даёт осадку — нормально, да? Для нового дома совершенно нормально.А когда лет через пять все отдуплятся с ремонтами — смотришь, дом-то уже облез. Застройщик нынче экономит на всём, с каждым годом линяют фасады, оголяются швы, появляются трещины и облезает штукатурка. Соседи тем временем окончательно добивают подъезд. И то, что вам подсунули как "арт-жильё" или "эколофт", уже выглядит не лучше колхозных панелек. Вас заманивают в новостройки тем, что это дешевле. Так оно будет ещё дешевле, когда лет через 5–6 вы захотите продать это облезлое счастье.А сколько ещё косяков вылезет, не потекут ли стояки или трубы отопления? Не будут ли стены промерзать? А черт его знает. Вы купили кота в мешке.Вторичка тем и хороша, что это real McCoy. Если дом плох, то все его косяки вылезли задолго до вас. А если хорош, то хуже не станет. Да, нужен ремонт, но можно точно просчитать его бюджет. С первого же взгляда видно, что нужно менять.К тому же на вторичке вы — король. Рынок полудохлый, продавцы уже отчаялись. Смело сбрасывайте процентов двадцать с цены, как раз на ремонт хватит.А если рубль всё же будет падать, вам это опять-таки на руку. Цены на новостройки застройщики удержат, они поползут вверх. А продавцы вторички — это отдельно взятые граждане. Которым всегда срочно. Или с кем-то разъехаться или съехаться, или бабушка умерла, или дети родились. Их цены будут дрыгаться вместе с рублём, и вы смело можете дальше выкручивать им руки.Сегодня в жилой недвижимости рынок покупателя. И завтра будет то же самое. Если что поменяется, обещаю известить дополнительно.Так что желаю вам новоселья в Новом году!

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