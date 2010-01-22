Короли при капусте

Писатель Елена Котова отвечает на два главных вопроса — что с рублём и с жильём.
Предновогоднее настроение людям отравляют два кошмара. Что будет с рублём и с зелёной капустой — раз. И что же будет с ценами на жильё? Деньги — что рубль, что даже доллар, — зыбкая эфемерность, а квартира — это стены и крыша. Это крепость. Но крепость же зависит от рубля! И тут мозги закипают. В одно ухо вдувают, что участь рубля будет ужасна. В другое — что надо срочно бежать покупать квартиру. В которой дверь открывается прямо в светлое будущее с видом на реку. Главное — успеть. Пока — только сейчас — новогодние акции, праздничные ставки по ипотеке и рассрочки за выбор, которого вы достойны.
Даже ксендзы не охмуряли Козлевича так пошло.
Эксперты предсказывают девальвацию рубля. Бог ты мой! Когда они что-то иное говорили? Или не они закатывали глаза годом раньше, что евро взлетит до 200 рублей? Сейчас у них в моде новая тема "кэрри-трейд": курс рубля, мол, снижается, потому что выросли ставки по рублёвым депозитам, и "все" бросились перекладываться в рубли. Но, как соломенный дом Наф-Нафа, рубль неминуемо рухнет от любого дуновения ветра или их же собственного следующего прогноза.
"Все" — это кто? Вообще-то ставки по депозитам поднял как раз Fed в США, и многие инвесторы на финансовых рынках из евро ушли в доллары. Поэтому, кстати, и евро припал. Но сложно представить, что те же инвесторы продают и доллары, и евро с двух рук, чтобы немедля затовариться рублями. А если не инвесторы, то кто? Простые русские люди? Какой же запас долларов они должны иметь и как массово они должны желать их продать, чтобы "временно" укреплять рубль? При том, что русский человек всё же доллар уважает больше.
Готова была бы предположить, что я глупее "экспертов", если бы хоть когда-то их прогнозы сбывались. Их макроэкономический анализ работает хуже астрологии. Потому что они сами не имеют ставок в этой игре. Не вкладывают свои доллары или рубли, а размышляют, поплёвывая в потолок или читая других "экспертов". Если бы кто-то вообще умел точно предсказывать, он был бы уже не "экспертом", а Джорджем Соросом.
Впридачу к "экспертам" страшилки, которыми нынешние клухи обмениваются по айфонам, как раньше бабки на лавочках. А вдруг?! Всех заставят обменять доллары на рубли по 63 копейки. Что ж ни один "эксперт" их не успокоит, не объяснит, что это невозможно — разом убиваются все инвестиции и экспорт. Что даже в панике 2014 года, когда рубль пикировал, ЦБ такой бред в голову не приходил. А уж теперь-то, когда крошечный, но всё-таки плюсовой рост. Даже обсуждать не хочется.
Лучше о квартирах. Вот тут вы станете королём при капусте. Если захотите.
Не покупайте новые квартиры. Ни на стадии котлована, ни после госприёмки, ни новые, ни блестящие. Даже с видом в светлое завтра. Это для лохов, а не для умных королей. Умные покупают на вторичке.
Новостройки — это обычно целый квартал, так? Ведь один дом для застройщиков, — они же главные рекламодатели, которые вас зомбируют, -- нерентабельно. А где у нас места для новых крупных девелопментов, для комплекса домов? Либо до метро на собаках и оленях, либо у промзоны или под Третьим кольцом. Так что за свои деньги сможете гарантированно дышать выхлопными газами. Всё остальное не гарантировано.
Застройщики будут долго и мучительно продавать свои дома, а вы всё это время — жить на стройплощадке. Соседи долбят и сверлят, подъезд загажен, лифт — извините! — не для вас, в нём мешки с цементом возят. Вы только ремонт закончили, уф-ф-ф… Тут дом даёт осадку — нормально, да? Для нового дома совершенно нормально.
А когда лет через пять все отдуплятся с ремонтами — смотришь, дом-то уже облез. Застройщик нынче экономит на всём, с каждым годом линяют фасады, оголяются швы, появляются трещины и облезает штукатурка. Соседи тем временем окончательно добивают подъезд. И то, что вам подсунули как "арт-жильё" или "эколофт", уже выглядит не лучше колхозных панелек. Вас заманивают в новостройки тем, что это дешевле. Так оно будет ещё дешевле, когда лет через 5–6 вы захотите продать это облезлое счастье.
А сколько ещё косяков вылезет, не потекут ли стояки или трубы отопления? Не будут ли стены промерзать? А черт его знает. Вы купили кота в мешке.
Вторичка тем и хороша, что это real McCoy. Если дом плох, то все его косяки вылезли задолго до вас. А если хорош, то хуже не станет. Да, нужен ремонт, но можно точно просчитать его бюджет. С первого же взгляда видно, что нужно менять.
К тому же на вторичке вы — король. Рынок полудохлый, продавцы уже отчаялись. Смело сбрасывайте процентов двадцать с цены, как раз на ремонт хватит.
А если рубль всё же будет падать, вам это опять-таки на руку. Цены на новостройки застройщики удержат, они поползут вверх. А продавцы вторички — это отдельно взятые граждане. Которым всегда срочно. Или с кем-то разъехаться или съехаться, или бабушка умерла, или дети родились. Их цены будут дрыгаться вместе с рублём, и вы смело можете дальше выкручивать им руки.
Сегодня в жилой недвижимости рынок покупателя. И завтра будет то же самое. Если что поменяется, обещаю известить дополнительно.
Так что желаю вам новоселья в Новом году!
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