BigBoi Специалист

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 914 Благодарностей: 285 КП: 0.349

Итоги 2016: топ-10 украинских стартапов, проявивших себя в уходящем году Итоги 2016: топ-10 украинских стартапов, проявивших себя в уходящем году



Рейтинг лучших украинских стартапов, как всегда, основан на опросе ведущих экспертов отрасли (прошлогодний рейтинг можно прочитать здесь). Наши эксперты — это ангелы, венчурные инвесторы и предприниматели. Мы просили их назвать пять или менее стартапов, которые добились чего-то в уходящем году. Стартапы хвалили за удачные питчи, участие в известных акселераторах вроде Y Combinator, постройку собственных заводов (!), взрывной рост и крупные инвестиции.



Экспертам предлагалось назвать только проекты с украинской командой, которая начала работу не ранее 2014 года либо же совершила значимый пивот с этого года. Каждый названный стартап получал 1 балл, затем мы считали сумму баллов и определяли рейтинг. Кандидатов называли самых разных, среди номинантов этого года оказался сайт e**noe.it и самогонный аппарат Дениса Довгополого.



Без лишних слов переходим к победителям, желаем им в следующем году щедрых инвесторов и роста клиентской базы в геометрической прогрессии.



1 место

Sixa — сервис для создания виртуального компьютера в облаке



Основанная в 2015 году украинцами Евгением Нечаевым и Николаем Минченко платформа виртуализации Sixa позволяет пользователям получить через приложение доступ к мощному компьютеру в облаке. Это также лишает их необходимости покупать современное оборудование и банально экономит электроэнергию и драгоценный заряд батареи, ведь все вычисления происходят в облаке. За использование платформы Sixa взимает почасовую оплату.







За 2016 год команда стартапа смогла пройти акселерационную программу легендарного Y Combinator и получить от него инвестиции в $120 000. За этим последовало еще несколько раундов посевной стадии от венчурного фонда TMT Investments ($300 000), а вскоре украинская команда получила $3,5 млн он калифорнийского фонда Tandem Capital и украинских Digital Future и Horizon Capital.



Сейчас основной продукт Sixa находится в стадии открытого бета-тестирования. Помимо этого отдельная команда стартапа работает еще и над проектом Rivvr, который делает VR-шлемы беспроводными.



2 место

eTachki — онлайн-аукцион подержанных автомобилей



Вы наверняка не раз видели видеоролики или наружную рекламу стартапа eTachki — можно сказать, он на слуху. Сервис позволяет автовладельцам продать свой автомобиль за 30 минут через онлайн-аукцион за максимальную цену. При этом продавцу обещают мгновенно перечислить деньги, а оформление документов берет на себя администрация аукциона. Однако перед продажей автомобили осматривают эксперты eTachki — отделения у компании есть по всей Украине.



Сервис родился в результате пивота из бизнеса наподобие традиционного авто-выкупа. Основали его Сергей Орлов и Олег Скрипниченко, за плечами которых уже имеется опыт создания интернет-бизнеса — они являются соучредителями шоппинг-клуба modnaKasta.







Сразу после перезапуска eTachki в стартап зашла инвестиционная компания TA Ventures. Сумма сделки составила $1 млн.





3 место

Mobalytics — аналитическая платформа для геймеров



Украинцы Богдан Сучик и Николай Лобанов, а также их третий кофаундер — ливанец Амин Исса впервые представили бета-версию своей технологии Mobalytics на TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. И закончилась эта премьера первой исторической победой украинцев на культовом







Mobalytics — это киберспортивный стартап, который занимается исследованием и разработкой нового способа анализа и улучшения игровых навыков для любителей компьютерных игр. Ребята построили Gamer Performance Index (GPI), который на основе данных об игровых действиях киберспортсмена определяет его слабые и сильные стороны и помогает улучшать результаты с помощью персонализированных рекомендаций.

Прошло буквально пару месяцев с момента победы на TechCrunch Disrupt, как Mobalytics похвастался новой ачивкой: стартап поднял свой первый инвестиционный раунд и сразу с шестью нулями. Такие именитые фонды, как Almaz Capital, Founders Fund, General Catalyst и GGV Capital вложили в украинско-ливанскую технологию $2,6 млн.



4-6 место

People.ai — сервис анализа работы сейлз-менеджеров





Олег Рогинский — предприниматель, которому удалось поднять цену своего стартапа втрое и продать его за $10 млн. Сейчас он занимается новым проектом — сервисом People.ai, который призван анализировать деятельность сейлз-менеджеров, показывать компании-нанимателю, какие из ее менеджеров по продажам работают лучше, а какие — недотягивают. Программа собирает данные по почте, звонкам, записям в CRM, переговорам в мессенджерах. Сам текст не сохраняется, но анализируется.







С 1 июня до 20 августа этого года стартап проходил программу самого известного инкубатора в мире — Y Combinator. Это очень помогло в поиске клиентов: в августе Олег рассказывал, команда кинула клич по выпускникам Y Combinator о том, что ей нужны юзеры, и почти все b2b-компании отозвались.



В мае этого года проект поддержали деньгами многие видные инвесторы, среди которых Ник Белогорский, экс-руководитель антивирусного подразделения Facebook, Кевин Махаффи, основатель Lookout, известный хакер, недавно взломавший Tesla, Сэм Квок, партнер венчурного фонда Гая Кавасаки под названием Garage Technology Ventures.



4-6 место

Allset — сервис для предзаказа еды и бронирования столиков в ресторанах



Команда во главе со Стасом Матвиенко с 2013 года экспериментировала на украинском рынке с сервисами для ресторанного бизнеса. Сперва они работали над мобильной программой лояльности Advice Wallet, затем над приложением для предзаказа еды Settle.







В рамках последнего команда протестировали различные бизнес-модели и запустилась на рынке США с приложением Allset, которая позволяет заранее заказать место и еду в ресторане. Это позволяет сэкономить занятым калифорнийцам и жителям Нью-Йорка до 40 минут времени. С каждого заказа стартап зарабатывает $2 — один с пользователя, один — с ресторана.



В этом году украинская команда привлекла $3,35 млн от одного из наиболее известных фондов Кремниевой долины Andreessen Horowitz и ряда других инвесторов.



4-6 место

Hideez — hardware-проект, разрабатывающий умный брелок-ключ и браслет



Стартап Hideez Technology Inc, созданный одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, работает в сфере hardware не первый год. Сначала компания работала над умным браслетом SafeBand, который удаленно позволяет следить за вещами. С ним команда дважды выходила на краудфандинговые платформы, в итоге успешно собрав в прошлом году необходимые $35 000 на Indiegogo.



Но первым продуктом, вышедшим на рынок в 2016 году, стал беспроводной брелок-ключ Hideez Key. Он умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, позволяя разблокировать смартфоны и ноутбуки, открывать RFID-замки или авторизировать мобильные платежи. Брелок также работает как «антивор-датчик» для вещей вроде кошелька или ключей: если он отдалится от привязанного к нему смартфона, то приложение сообщит о пропаже.







В августе этого года продажи Hideez Key стартовали в Украине по цене в 1299 грн и в Германии с рекомендованной стоимостью в 49 евро.



7 место

Ajax Systems — проект «умного дома»



Интернет вещей или IoT — одно из самых перспективных направлений в технологиях. А одно из самых многообещающих направлений в IoT — безопасность жилья. Именно в этой сфере работает украинский проект Ajax Systems. Самой компании уже около пяти лет. Но проект «умного дома», который сделал ее широко известной и привлек инвесторов — относительно недавний. Первую инвестицию в размере 1 млн проект получил еще в 2015 году от украинского фонда SMRK.







Сейчас Ajax Systems производит до 12 000 устройств в месяц. Этот показатель за последние полгода вырос в два раза. Модельный ряд Ajax состоит из 15 девайсов, включая центральный хаб, к которому подключаются беспроводные датчики движения, открытия и разбития окон или дверей, дыма, затопления, сирены и другие устройства.



У компании — планы быстро расти. Что интересно, все ее сотрудники — молодые, не старше 35 лет. Украинский Ajax Systems, помимо родной страны, уже продается в Малайзии, Сингапуре, Молдове, Швейцарии, Норвегии, нескольких странах ЕС (Прибалтика, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды), выход на рынок США ожидается уже в следующем году. О том, как устроено производство украинской компании, мы писали ранее в развернутой статье-фоторепортаже.



8 место

SolarGaps — умные жалюзи, накапливающие солнечную энергию



Как экономить на электроэнергии жителям многоквартирных домов? Выбросить утюг и электрочайник или установить на окна систему умных жалюзи, которые не только выглядят стильно, но и умеют генерировать до 100 киловатт-часов энергии в месяц просто из солнечного света.







Автор идеи и первых прототипов — украинец Евгений Эрик. Создавая свой проект, он, в первую очередь, хотел спасти планету. «Сегодня более 50% жителей Земли проживают в городах. Мы хотим дать им возможность брать зеленую энергию прямо из окон», — говорит Эрик.



В марте SolarGaps прошел отбор в акселератор интернета вещей IoT Hub Kiev и получил поддержку, как инфраструктурную, так и финансовую, от его основателя Романа Кравченко. Здесь же сформировалась команда проекта. А летом стартап привлек инвестиции с оценкой в $1 млн.



9-10 место

Wishround — сервис онлайн-желаний



Wishround запустили двое экс-сотрудников Terrasoft в августе прошлого года, идея пришла им в голову во время организации сбора денег на подарки в офисе — ведь этот процесс можно было автоматизировать. Wishround по факту является сервисом коллективных покупок, который ориентирован в основном на интернет-магазины. Пользователь создает в сервисе карточку с желаемым подарком, постит ее в онлайне, а друзья поддерживают его желание деньгами.



В начале этого года стартап вошел в финалисты конкурса SVOD Europe. Одним из значимых достижений стартапа в уходящем году стало участие в совместной программе магазина ASOS и британского акселератора Wayra. Знакомство с ASOS для стартапа — очень удачное условие, ведь Wishround работает в сфере e-commerce. 8 декабря стартап поучаствовал в демо-дне Wayra.



По данным самой компании, в Украине стартап растет примерно на 20% по доходу каждый месяц. Проект работает также в Польше и в Великобритании.



9-10 место

LifeTracker — ИИ-сервис повышения продуктивности



Искусственный интеллект — одна из наиболее горячих тем в сфере технологий за последние годы. Тем не менее, в Украине не так много проектов, которые работают в его направлении. Один из них — продукт компании PDNA — приложение LifeTracker, использует датчики смартфона и его вычислительные способности, чтобы с помощью алгоритмов машинного обучения анализировать контекст, в котором находится пользователь. С помощью этих данных сервис помогает ему не забывать о мелких задачах (оплата счетов, покупки, звонки) и достигать долгосрочных целей (выучить язык, спланировать отпуск, посещать спортзал).



СЕО стартапа Михаил Нестор и CTO Николай Гориленко начали работу над сервисом в прошлом году, а уже в начале этого получили первые инвестиции от фонда Digital Future. Фирма Алексея Витченко вложила в LifeTracker 200 000 евро.



Приложение сервиса уже доступно для Android и iOS. Пока оно абсолютно бесплатно, но в дальнейшем команда планирует переключится на freemium-модель. В 2017 году в компании планируют поднимать новый раунд объемом до 5 млн фунтов стерлингов.



материал - ain.ua Основанная в 2015 году украинцами Евгением Нечаевым и Николаем Минченко платформа виртуализации Sixa позволяет пользователям получить через приложение доступ к мощному компьютеру в облаке. Это также лишает их необходимости покупать современное оборудование и банально экономит электроэнергию и драгоценный заряд батареи, ведь все вычисления происходят в облаке. За использование платформы Sixa взимает почасовую оплату.За 2016 год команда стартапа смогла пройти акселерационную программу легендарного Y Combinator и получить от него инвестиции в $120 000. За этим последовало еще несколько раундов посевной стадии от венчурного фонда TMT Investments ($300 000), а вскоре украинская команда получила $3,5 млн он калифорнийского фонда Tandem Capital и украинских Digital Future и Horizon Capital.Сейчас основной продукт Sixa находится в стадии открытого бета-тестирования. Помимо этого отдельная команда стартапа работает еще и над проектом Rivvr, который делает VR-шлемы беспроводными.Вы наверняка не раз видели видеоролики или наружную рекламу стартапа eTachki — можно сказать, он на слуху. Сервис позволяет автовладельцам продать свой автомобиль за 30 минут через онлайн-аукцион за максимальную цену. При этом продавцу обещают мгновенно перечислить деньги, а оформление документов берет на себя администрация аукциона. Однако перед продажей автомобили осматривают эксперты eTachki — отделения у компании есть по всей Украине.Сервис родился в результате пивота из бизнеса наподобие традиционного авто-выкупа. Основали его Сергей Орлов и Олег Скрипниченко, за плечами которых уже имеется опыт создания интернет-бизнеса — они являются соучредителями шоппинг-клуба modnaKasta.Сразу после перезапуска eTachki в стартап зашла инвестиционная компания TA Ventures. Сумма сделки составила $1 млн.Украинцы Богдан Сучик и Николай Лобанов, а также их третий кофаундер — ливанец Амин Исса впервые представили бета-версию своей технологии Mobalytics на TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. И закончилась эта премьера первой исторической победой украинцев на культовомMobalytics — это киберспортивный стартап, который занимается исследованием и разработкой нового способа анализа и улучшения игровых навыков для любителей компьютерных игр. Ребята построили Gamer Performance Index (GPI), который на основе данных об игровых действиях киберспортсмена определяет его слабые и сильные стороны и помогает улучшать результаты с помощью персонализированных рекомендаций.Прошло буквально пару месяцев с момента победы на TechCrunch Disrupt, как Mobalytics похвастался новой ачивкой: стартап поднял свой первый инвестиционный раунд и сразу с шестью нулями. Такие именитые фонды, как Almaz Capital, Founders Fund, General Catalyst и GGV Capital вложили в украинско-ливанскую технологию $2,6 млн.Олег Рогинский — предприниматель, которому удалось поднять цену своего стартапа втрое и продать его за $10 млн. Сейчас он занимается новым проектом — сервисом People.ai, который призван анализировать деятельность сейлз-менеджеров, показывать компании-нанимателю, какие из ее менеджеров по продажам работают лучше, а какие — недотягивают. Программа собирает данные по почте, звонкам, записям в CRM, переговорам в мессенджерах. Сам текст не сохраняется, но анализируется.С 1 июня до 20 августа этого года стартап проходил программу самого известного инкубатора в мире — Y Combinator. Это очень помогло в поиске клиентов: в августе Олег рассказывал, команда кинула клич по выпускникам Y Combinator о том, что ей нужны юзеры, и почти все b2b-компании отозвались.В мае этого года проект поддержали деньгами многие видные инвесторы, среди которых Ник Белогорский, экс-руководитель антивирусного подразделения Facebook, Кевин Махаффи, основатель Lookout, известный хакер, недавно взломавший Tesla, Сэм Квок, партнер венчурного фонда Гая Кавасаки под названием Garage Technology Ventures.Команда во главе со Стасом Матвиенко с 2013 года экспериментировала на украинском рынке с сервисами для ресторанного бизнеса. Сперва они работали над мобильной программой лояльности Advice Wallet, затем над приложением для предзаказа еды Settle.В рамках последнего команда протестировали различные бизнес-модели и запустилась на рынке США с приложением Allset, которая позволяет заранее заказать место и еду в ресторане. Это позволяет сэкономить занятым калифорнийцам и жителям Нью-Йорка до 40 минут времени. С каждого заказа стартап зарабатывает $2 — один с пользователя, один — с ресторана.В этом году украинская команда привлекла $3,35 млн от одного из наиболее известных фондов Кремниевой долины Andreessen Horowitz и ряда других инвесторов.Стартап Hideez Technology Inc, созданный одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, работает в сфере hardware не первый год. Сначала компания работала над умным браслетом SafeBand, который удаленно позволяет следить за вещами. С ним команда дважды выходила на краудфандинговые платформы, в итоге успешно собрав в прошлом году необходимые $35 000 на Indiegogo.Но первым продуктом, вышедшим на рынок в 2016 году, стал беспроводной брелок-ключ Hideez Key. Он умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, позволяя разблокировать смартфоны и ноутбуки, открывать RFID-замки или авторизировать мобильные платежи. Брелок также работает как «антивор-датчик» для вещей вроде кошелька или ключей: если он отдалится от привязанного к нему смартфона, то приложение сообщит о пропаже.В августе этого года продажи Hideez Key стартовали в Украине по цене в 1299 грн и в Германии с рекомендованной стоимостью в 49 евро.Интернет вещей или IoT — одно из самых перспективных направлений в технологиях. А одно из самых многообещающих направлений в IoT — безопасность жилья. Именно в этой сфере работает украинский проект Ajax Systems. Самой компании уже около пяти лет. Но проект «умного дома», который сделал ее широко известной и привлек инвесторов — относительно недавний. Первую инвестицию в размере 1 млн проект получил еще в 2015 году от украинского фонда SMRK.Сейчас Ajax Systems производит до 12 000 устройств в месяц. Этот показатель за последние полгода вырос в два раза. Модельный ряд Ajax состоит из 15 девайсов, включая центральный хаб, к которому подключаются беспроводные датчики движения, открытия и разбития окон или дверей, дыма, затопления, сирены и другие устройства.У компании — планы быстро расти. Что интересно, все ее сотрудники — молодые, не старше 35 лет. Украинский Ajax Systems, помимо родной страны, уже продается в Малайзии, Сингапуре, Молдове, Швейцарии, Норвегии, нескольких странах ЕС (Прибалтика, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды), выход на рынок США ожидается уже в следующем году. О том, как устроено производство украинской компании, мы писали ранее в развернутой статье-фоторепортаже.Как экономить на электроэнергии жителям многоквартирных домов? Выбросить утюг и электрочайник или установить на окна систему умных жалюзи, которые не только выглядят стильно, но и умеют генерировать до 100 киловатт-часов энергии в месяц просто из солнечного света.Автор идеи и первых прототипов — украинец Евгений Эрик. Создавая свой проект, он, в первую очередь, хотел спасти планету. «Сегодня более 50% жителей Земли проживают в городах. Мы хотим дать им возможность брать зеленую энергию прямо из окон», — говорит Эрик.В марте SolarGaps прошел отбор в акселератор интернета вещей IoT Hub Kiev и получил поддержку, как инфраструктурную, так и финансовую, от его основателя Романа Кравченко. Здесь же сформировалась команда проекта. А летом стартап привлек инвестиции с оценкой в $1 млн.Wishround запустили двое экс-сотрудников Terrasoft в августе прошлого года, идея пришла им в голову во время организации сбора денег на подарки в офисе — ведь этот процесс можно было автоматизировать. Wishround по факту является сервисом коллективных покупок, который ориентирован в основном на интернет-магазины. Пользователь создает в сервисе карточку с желаемым подарком, постит ее в онлайне, а друзья поддерживают его желание деньгами.В начале этого года стартап вошел в финалисты конкурса SVOD Europe. Одним из значимых достижений стартапа в уходящем году стало участие в совместной программе магазина ASOS и британского акселератора Wayra. Знакомство с ASOS для стартапа — очень удачное условие, ведь Wishround работает в сфере e-commerce. 8 декабря стартап поучаствовал в демо-дне Wayra.По данным самой компании, в Украине стартап растет примерно на 20% по доходу каждый месяц. Проект работает также в Польше и в Великобритании.Искусственный интеллект — одна из наиболее горячих тем в сфере технологий за последние годы. Тем не менее, в Украине не так много проектов, которые работают в его направлении. Один из них — продукт компании PDNA — приложение LifeTracker, использует датчики смартфона и его вычислительные способности, чтобы с помощью алгоритмов машинного обучения анализировать контекст, в котором находится пользователь. С помощью этих данных сервис помогает ему не забывать о мелких задачах (оплата счетов, покупки, звонки) и достигать долгосрочных целей (выучить язык, спланировать отпуск, посещать спортзал).СЕО стартапа Михаил Нестор и CTO Николай Гориленко начали работу над сервисом в прошлом году, а уже в начале этого получили первые инвестиции от фонда Digital Future. Фирма Алексея Витченко вложила в LifeTracker 200 000 евро.Приложение сервиса уже доступно для Android и iOS. Пока оно абсолютно бесплатно, но в дальнейшем команда планирует переключится на freemium-модель. В 2017 году в компании планируют поднимать новый раунд объемом до 5 млн фунтов стерлингов.

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