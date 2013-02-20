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«Сбербанк России» заплатит 8,6 млн рублей за мобильные приложения для краудсорсинга

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«Сбербанк России» заплатит 8,6 млн рублей за мобильные приложения для краудсорсинга

Крупнейший российский универсальный коммерческий банк «Сбербанк России» объявил о проведении конкурса призом в котором будет сумма в 8.600.000 руб.

Для победы в конкурсе необходимо создать и запустить мобильные приложения “Сбербанк Бизнес Онлайн” для мобильных устройств iPhone, iPad, Apple Watch, а также для различных типов электронных устройств с сенсорным экраном от Google Android, позволяющим управлять компьютерными программами. Мобильные приложения должны иметь все функции web-версии платформы «Сбербанка России».

Максимальная сумма для покупки разработанных приложений составляет 8.641.000 руб. Аванс не предусматривается. Оплата разработок пройдет в 2 этапа по 50% от основной суммы, оговаривается в условиях.

На участие в проекте могут зарегистрироваться как юридические так и физические лица, но участники обязаны быть в рейтинге консалтингового аналитического агентство исследования веб-студий, интернет-агентств, CMS, хостинг-провайдеров Tagline или Ruward.

По материалам: http://rb.ru/news/sberbank-zakupka

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мобильная версия, сбербанк, сбербанк обсуждение, сбербанк отзывы, сбербанк россии
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