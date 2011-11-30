Сбербанк объявил конкурс на разработку мобильных приложений по цене 273,5 млн рублей

Сбербанк России объявил открытый конкурс на выполнение работ по разработке дизайна интерфейсов, разработке и модификации мобильных приложений по начальной максимальной цене 273,5 млн рублей.
Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, банку требуются услуги по разработке дизайнов, разработке и модификации мобильных приложений на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
Функционал должен быть разработан для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Одним из требований к участникам конкурса является наличие опыта по созданию высоконагруженных приложений (100 тыс. и более активных пользователей).
Выбор будет производиться на основании предложенной стоимости работ и состава проектной команды разработчиков.
Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года, а срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2017 года.
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