Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,597 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк объявил конкурс на разработку мобильных приложений по цене 273,5 млн рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:59
#1
Премиум
 
Аватар seter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 3,986
Благодарностей: 1,275
КП: 0.113

награды Волшебный горшочек 
Сбербанк объявил конкурс на разработку мобильных приложений по цене 273,5 млн рублей
Сбербанк России объявил открытый конкурс на выполнение работ по разработке дизайна интерфейсов, разработке и модификации мобильных приложений по начальной максимальной цене 273,5 млн рублей.

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, банку требуются услуги по разработке дизайнов, разработке и модификации мобильных приложений на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Функционал должен быть разработан для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Одним из требований к участникам конкурса является наличие опыта по созданию высоконагруженных приложений (100 тыс. и более активных пользователей).

Выбор будет производиться на основании предложенной стоимости работ и состава проектной команды разработчиков.
Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года, а срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2017 года.

Источник.
__________________
Безрисковые займы. Доходность до 1,8% в сутки//Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
ПОСТ В 300 ЗНАКОВ - 60 руб.
seter вне форума  
Старый Сегодня, 13:10
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,385
Благодарностей: 1,398
КП: 0.196

награды Волшебный горшочек 
Re: Сбербанк объявил конкурс на разработку мобильных приложений по цене 273,5 млн руб
Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
Одним из требований к участникам конкурса является наличие опыта по созданию высоконагруженных приложений
да там не только опыт нужен, а еще и обязательно состоять в рейтингах авторитетных аналитических агентств Tagline или Ruward.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Esub привлек $5 млн в разработку мобильных приложений для строителей OPLOTT Горячие новости 8 21.12.2016 23:18
Зачем инвестировать в разработку приложений? igrodel Прочие виды инвестиций 16 20.12.2016 14:36
ВКонтакте запустила конкурс мобильных приложений на 2 млн рублей Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.12.2015 19:44
«Спутник» объявил конкурс на «раскрутку» сервисов на 10 млн рублей tigr Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.08.2015 20:07
Инвестиции в разработку мобильных приложений 20.000$-50.000$ SergAlex83 Список инвесторов 0 09.09.2014 15:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Matvik
Не верифицыруються карты
От Matvik в разделе «Skrill (MoneyBookers)»
Аватара нет
JPMorgan Chase делает переводы с помощью технологии Bitcoin
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (104): «Мастерская» бизнеса
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватар dos1k
Лучшее место по продаже сайтов
От dos1k в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар mysilver
Игра "Это или Это"
От mysilver в разделе «Игры на форуме»
Аватара нет
Самые успешные компании в сфере FinTech
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,597
Тем
445,372
Сообщений
10,813,607

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube