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В 2017 году в России начнет работать Android Pay на всех смартфонах с одноименной опе

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В 2017 году в России начнет работать Android Pay на всех смартфонах с одноименной опе
В 2017 году в России начнет работать Android Pay на всех смартфонах с одноименной операционной системой
27.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Аналог Apple Pay — Android Pay начнет работать в России в 2017 году. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ. По его словам, все смартфоны с NFC-чипами на базе Android в новом году станут полноценным платежным инструментом. Банкиры считают бесконтактную технологию чрезвычайно перспективной, особенно в сочетании с операционной системой Android, которая сегодня доминирует на рынке. Эксперты по кибербезопасности также отмечают удобство и защищенность бесконтактных платежей при помощи мобильного телефона, однако видят в них и риски.

С начала осени оплачивать покупки мобильным телефоном могут только владельцы некоторых моделей (см. справку) iPhone и Samsung с чипами NFC (Near Field Communication — «коммуникация ближнего поля»), которые превращают сотовый в виртуальную банковскую карту. С 2017 года Android Pay будет работать на всех смартфонах с одноименной операционной системой. Помимо Samsung, это Lenovo, Alcatel, Huawei, Хiaomi, LG и многочисленные китайские модели по доступным ценам. По данным отчета компании «Евросеть», наибольшую долю рынка в России по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте — iOS (10%), а на третьем — Windows (2%).

По словам источника «Известий», проект по оплате покупок с помощью смартфонов на базе Android будет реализован в партнерстве с несколькими банками, в том числе Альфа-банком, Райффайзенбанком, Бинбанком и Тинькофф-банком.

Бесконтактные платежи при помощи мобильных пошли в народ

Учитывая доминирующее положение платформы Android на российском рынке, банкам выгодно внедрение новой технологии, комментирует начальник управления развития мобильных сервисов Бинбанка Павел Михалев. Он уверен, что будущее за бесконтактными платежами с помощью смартфона, поскольку это удобнее и безопаснее. В пресс-службе Альфа-банка «Известиям» сообщили, что «потенциально готовы рассматривать варианты сотрудничества в сфере бесконтактных платежей с разными игроками рынка».

— Мы уверены, что платежи с помощью телефона будут пользоваться большой популярностью у клиентов банков, они безопасны и удобны, — отметили официальные представители Альфа-банка.

Представитель Бинбанка поясняет, что при оплате с помощью телефона идентификация клиента происходит с помощью отпечатка пальцев, либо код-пароля, что позволяет не вводить PIN-код карты на терминале.

Как отмечает ведущий специалист департамента аудита защищенности Digital Security Сергей Белов, при этом отсутствует риск, что карту клиента могут скопировать.

— Android Pay позволяет оплатить услуги не только с телефонов и планшетов на базе Android, но и с помощью часов с NFC на Android Wear 2.0 и выше, — добавил он.

По оценкам Павла Михалева, «в течение следующего года до 20% клиентов Бинбанка, имеющих соответствующее мобильное устройство, начнут пользоваться услугой оплаты покупок с помощью телефона».

Впрочем, и у этой технологии есть свои неудобства и недостатки. Так, Сергей Белов указывает, что банкоматы пока еще не могут идентифицировать клиента через эти системы оплаты. Поэтому всё равно будет необходима карточка, чтобы снимать наличные. Но, подчеркивает эксперт, это вопрос времени (например, в США некоторые банки уже обеспечили своими банкоматам такую возможность).

Стоит отметить, что определенные риски у устройств с NFC тоже есть. Причем зачастую чисто бытового свойства.

— Если телефон разрядится или сломается, заплатить с помощью него будет невозможно, — рассказал гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский. — Кроме этого, неоднозначно выглядит новое решение и с точки зрения безопасности. С одной стороны, оно позиционируется как более безопасное, поскольку продавцу при совершении трансакции будут передаваться не все параметры карты, а одноразовый цифровой токен, использовать который для совершения другой операции будет уже невозможно.

С другой стороны, поясняет собеседник «Известий», если хакер взломает телефон, он сможет получить доступ ко всем хранящимся в нем картам со всеми вытекающими последствиями.

В Райффайзенбанке и ТКС-банке не ответили на запрос «Известий».



Источник - ИЗВЕСТИЯ
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