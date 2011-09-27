Аналитики:"Microsoft станет первой компанией с оценочной стоимостью в $1 трлн"

Свои предположения, относительно роста оценочной стоимости Microsoft Corp. до 1 триллиона долларов, аналитик связывает с приобретением LinkedIn Corp. за 26,2 миллиарда долларов.
Предсказание было высказано уважаемым финансовым аналитиком Майклом Марковским, которому в свое время удалось точно сказать, что Fortune войдет в топ-50 самых крупных мировых инвесторов и еще за год до свершения события, предсказал банкротство фирмы Lehman Brothers Holdings Inc.
На Equities было опубликована аналитическая статья описывающая почему же Microsoft первой достигнет оценочной стоимости в 1 триллион долларов. Среди конкурентов также рассматриваются Amazon, Google, Facebook, и Apple Как было указано ранее, именно приобретение LinkedIn станет ключевым фактором в достижении круглой суммы. Благодаря профильной социальной сети, корпорация станет не только лидером в социальных медиа, но и краудфандинг промышленности. Марковский уточнил, что подобное приобретение будет двигать компанию еще многие годы.
Почему же краудфандинг станет одним из факторов? Марковский объясняет это ростом популярности самой ниши, приводя в качестве примера события начала 2016 года, когда было найдено несколько решений для рынка ценных бумаг и бирж США. Теперь компании привлекающие инвестиции, могут рекламировать свою фирму непосредственно населению, при этом у людей появилась возможность осуществления инвестиций, если суммарная годовая прибыль больше 200 000 долларов - человеку не приходится проходить аккредитацию для получения статуса инвестора.
У Microsoft есть все шансы достижения цели в 1 триллион долларов. А пока, компания занимает только третью позицию на рынке, по оценочной стоимости:
- Apple: 622,6 миллиарда долларов
- Alphabet: 549,7 миллиарда долларов
- Microsoft: 489,3 миллиарда долларов
- Amazon: 358,7 миллиарда долларов
- Facebook: 337,6 миллиарда долларов
Несмотря на некоторую отдаленность Microsoft от мира краудфандинга, все та же социальная сеть LinkedIn, поможет очень быстро занять лидирующие позиции в этой нише.
Перевод специально для MMGP.ru