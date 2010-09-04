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Очки Safilo смогут считывать мозговые импульсы владельца

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Очки Safilo смогут считывать мозговые импульсы владельца

Компания Safilo Group SpA, создающая оправы для таких известных брендов, как Dior, Fendi и Hugo Boss, решила попробовать свои силы в сегменте "умных" очков. Итальянская компания собирается представить линейку подключаемых к сети очков уже в следующем месяце. В отличие от Google Glass - проекта, который был приостановлен в прошлом году, - у очков Safilo не будет камеры и дисплея. Аксессуар будет выглядеть как классические очки.

Новая продукция изначально будет иметь достаточно скромный набор функций. Очки смогут оценивать мозговые импульсы, а затем посылать эти данные в приложение на смартфоне или планшете. Идея заключается в том, чтобы позволить людям следить за своим настроением, знать, когда стоит расслабиться и помедитировать. По словам главного исполнительного директора Луизы Дельгадо, дополнительные функции в "умные" очки будут добавлены позже.


Но главный аргумент в пользу Salifo заключается в том, что их продукция не сделает человека похожим на киборга и подойдёт для повседневного использования. Очки будут продаваться в США (самом крупным рынком Salifo) через Интернет уже следующим летом. Дизайн, цвета и цены будут оглашены на выставке CES 2017. А весь потенциал очков сперва будет реализован в солнцезащитных очках, а уж потом в корректирующих зрение.

Salifo является третьей компанией в данной индустрии после Luxottica и Essilor. Возможно, новые технологии помогут ей обогнать соперников на рынке. Дельгадо, долгое время работавшая в Procter & Gamble, присоединилась к Salifo в 2013 году и с тех пор усердно работает над развитием компании.

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