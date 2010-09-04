MarketWatch : биткоин – лучший товар года?

Цена цифровой валюты выросла более чем в два раза, отмечают аналитики сайта, принадлежащего Dow Jones
В конце этого года биткоин побил сразу несколько рекордов, замечает редактор MarketWatch Джозеф Адинолфи.
«Цена одного биткоина выросла более чем на 100%. Это лучший показатель с 2013 года», - пишет Адинолфи
Главными причинами роста цены биткоина стали кризис в Китае, рост институциональных инвестиций в биткоин-экономику, а также решение вопроса о размере блока.
Кризис в Китае разразился весной 2016 года. Несмотря на постепенно снижение масштабов кризиса осенью этого года, экономика страны находится в состоянии далеком от стабильного. Это приводит к тому, что китайские инвесторы стремятся вывести из страны оставшиеся активы и вкладывают средства в биткоины.
Второй причиной роста цены цифровой валюты аналитики MarketWatch называют рост институциональных инвестиций в биткоин. Автор статьи фокусирует внимание на Bitcoin Investment Trust, акции которого торгуются на американской бирже. При этом в статье не упомянуты растущие инвестиции крупных банков в блокчейн.
Третьим фактором, повлиявшим на рост биткоина стало решение проблемы размера блока. В декабре группа разработчиков программного ядра биткоин-кода сообщила сообществу о разработке программного обеспечения для увеличения размера блока до 2 Мб. Это дает шанс на успещное решение проблемы размера блока, споры о которой разделили биткоин-сообщество в начале 2016 года
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