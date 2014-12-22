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Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики
Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики
27.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Минфин намерен создать резерв «для маневра» объемом 20–30 млрд рублей по плану поддержки экономики на 2017 год сверх тех 109 млрд рублей, которые Минэкономразвития уже заложило в антикризисный план. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», сообщил министр финансов Антон Силуанов. Эксперты считают, что дополнительные средства можно направить на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса.
Минэкономразвития внесло антикризисный план в правительство 13 декабря. Теперь Минфину предстоит проработать вопрос финансирования, что не так просто сделать из-за сложного бюджета-2017. В свою очередь, Минпромторг должен проработать конфигурацию плана.
— Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков. Плюс необходимо иметь еще и некоторый запас для маневра, примерно в объеме 20–30 млрд рублей, — заявил Антон Силуанов.
Резерв создается Минфином как техническая страховка на случай дополнительных трат по программам плана, которые пока еще не утверждены окончательно, пояснил «Известиям» источник, близкий к финансовому ведомству. Источник, знакомый с ходом подготовки антикризисных мер, добавил, что не понимает, зачем сейчас понадобился этот «запас», ведь в течение последних двух лет подобной «подушки» не было.
Источник RNS.