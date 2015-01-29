Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,587 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

rurucredit.ru - RURUCREDIT

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:21
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,102
Благодарностей: 71
КП: 0.052
rurucredit.ru - RURUCREDIT

Описание сервиса:
1. Вы инвестируете деньги в наш сервис RURU CREDIT
2. Мы выдаем кредиты заемщику получая с него проценты
3. По окончанию срока расплаты заемщиком полной суммы кредита мы выплачиваем Вам сумму Вашего вклада и проценты согласно нашим тарифам!


Тарифы:


Вклад - "СТАНДАРТ"
Сумма вклада: 1000.00 RUB - 10000.00 RUB под 15.00% в месяц, сроком 1 месяц

Вклад - "БИЗНЕС"
Сумма вклада: 10000.00 RUB - 50000.00 RUB под 20.00% в месяц, сроком 1 месяц

Вклад - "ПАРТНЕР"
Сумма вклада: 50000.00 RUB - 200000.00 RUB под 30.00% в месяц, сроком 1 месяц

ПРОБНЫЙ ВКЛАД
Сумма вклада: 100.00 RUB - 1000.00 RUB под 10.00% в месяц, сроком 1 месяц

Партнерская программа:


Наш проект платит партнерское вознаграждение за каждый выданный займ и за каждое инвестирование в наш проект!
10% от суммы каждого вклада приглашенного Вами инвестора в наш проект
5% от суммы выданного займа приглашенного Вами заемщика в наш проект

Платежные системы в рублях:
PAYEER
Яндекс деньги
QIWI
Банковская карта


Зарегистрироваться

Вклад



Выплата


__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 10:34.
MonitoringFF вне форума  
Старый Сегодня, 10:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 464
Благодарностей: 44
КП: 0.127
Re: rurucredit.ru - RURUCREDIT
Пожалуй домен здесь самая лучшая характеристика проекта
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
GoDaddy вне форума  
Старый Сегодня, 10:32
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,131
Благодарностей: 1,345
КП: 0.171
Re: rurucredit.ru - RURUCREDIT
Мода пошла на выжачу кредитов...
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе.Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!).BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов. Инвестирую с MONHYIP - лучший рефбек
Rbk7 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Павел Бор
Инвестомания (051): Особенности обучения на финансовом рынке
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватара нет
ПАММ-счет Roily: 2934 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт AMB:9637 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kingcasha
FinTech: какие стартапы интересуют инвесторов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Если не Форекс, то что?
От Altair77 в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Bona
Тема Bona: Мгновенный ввод/вывод Piratcoin <=> Perfect, Qiwi, LiqPay, Webmoney
От Bona в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
396,587
Тем
445,340
Сообщений
10,812,954

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube