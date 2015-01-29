rurucredit.ru - RURUCREDIT

Описание сервиса:
1. Вы инвестируете деньги в наш сервис RURU CREDIT
2. Мы выдаем кредиты заемщику получая с него проценты
3. По окончанию срока расплаты заемщиком полной суммы кредита мы выплачиваем Вам сумму Вашего вклада и проценты согласно нашим тарифам!
Тарифы:
Вклад - "СТАНДАРТ"
Сумма вклада: 1000.00 RUB - 10000.00 RUB под 15.00% в месяц, сроком 1 месяц
Вклад - "БИЗНЕС"
Сумма вклада: 10000.00 RUB - 50000.00 RUB под 20.00% в месяц, сроком 1 месяц
Вклад - "ПАРТНЕР"
Сумма вклада: 50000.00 RUB - 200000.00 RUB под 30.00% в месяц, сроком 1 месяц
ПРОБНЫЙ ВКЛАД
Сумма вклада: 100.00 RUB - 1000.00 RUB под 10.00% в месяц, сроком 1 месяц
Партнерская программа:
Наш проект платит партнерское вознаграждение за каждый выданный займ и за каждое инвестирование в наш проект!
10% от суммы каждого вклада приглашенного Вами инвестора в наш проект
5% от суммы выданного займа приглашенного Вами заемщика в наш проект
Платежные системы в рублях:
PAYEER
Яндекс деньги
QIWI
Банковская карта