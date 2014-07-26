MonolitMoney - Рефбэк 50% от дохода

Рефбэк 50% от дохода.
На постоянной основе для всех ваших вкладов.
Для получения рефбэка Вам необходимо:
1.
Зарегистрироваться в проекте с указанием кода приглашения Geo 01
Оформление вклада ВРУЧНУЮ
. Связь 24 часа в сутки через VK управляющих проектом. Без регистрации на сайте. Реквизиты для пополнения уточняйте у администратора проекта Новикова Максима (https://vk.com/monolithmoney
).
2.
После вклада в ЛС пишите ваш логин, сумму вклада, номер кошелька для выплаты рефбека.
3.
Срок выплат - сразу же после поступления средств из проекта.
4. Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме!
Комиссию на вывод Perfect Money 0,5% вычитаю из суммы реферального вознаграждения, просьба это учитывать. Выплаты делаю на PM, можем договориться и на другие ЭПС.
Связь со мной:
ЛС, vk.com/Geo Geo
Данная тема не является призывом к действию. Вся информация носит ознакомительный характер. Все инвестиции в интернете сопряжены с рисками, поэтому нужно быть предельно внимательными и принимать любые решения осознанно, не вкладывая куда-либо последние или заемные средства.
Обсуждение проекта в теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=4896...1#post11950149