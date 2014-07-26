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MonolitMoney - Рефбэк 50% от дохода

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:07
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 102
Благодарностей: 18
КП: 0.000
MonolitMoney - Рефбэк 50% от дохода
Рефбэк 50% от дохода.

На постоянной основе для всех ваших вкладов.


Для получения рефбэка Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в проекте с указанием кода приглашения Geo 01
Оформление вклада ВРУЧНУЮ. Связь 24 часа в сутки через VK управляющих проектом. Без регистрации на сайте. Реквизиты для пополнения уточняйте у администратора проекта Новикова Максима (https://vk.com/monolithmoney).

2. После вклада в ЛС пишите ваш логин, сумму вклада, номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Срок выплат - сразу же после поступления средств из проекта.

4. Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме!


Комиссию на вывод Perfect Money 0,5% вычитаю из суммы реферального вознаграждения, просьба это учитывать. Выплаты делаю на PM, можем договориться и на другие ЭПС.


Связь со мной: ЛС, vk.com/Geo Geo


Данная тема не является призывом к действию. Вся информация носит ознакомительный характер. Все инвестиции в интернете сопряжены с рисками, поэтому нужно быть предельно внимательными и принимать любые решения осознанно, не вкладывая куда-либо последние или заемные средства.

Обсуждение проекта в теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=4896...1#post11950149
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mvk.company 1,5% в день - РЕФБЕК 50%- в личку
-geo- на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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