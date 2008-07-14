Globomen Профессионал

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ЦБ раздает валюту перед праздниками Предпраздничные дни часто оборачиваются дефицитом ликвидности, особенно если речь идет о валюте, и Центральный банк решил не допускать валютного голода.





Дефицит иностранной валюты, особенно долларов США, ощущается еще и по объективным факторам: долларов не хватает сейчас везде - не только в российской финансовой системе. Банк России сегодня провел аукцион валютного РЕПО со сроком на 28 дней, где предоставил банкам $5 млрд, что значительно больше, чем на предыдущих аукционах. Более того, это максимальный лимит за полгода.



Тем не менее даже этого не хватило, чтобы полностью удовлетворить аппетиты банков. Спрос на аукционе составил $6,3 млрд, хотя в этот раз валюта была достаточно дорогой. ЦБ установил ставку в 3%, кстати, максимум за все проведение подобных аукционов.



Ну а завтра раздача валюты продолжится, только уже на более короткий срок - на 2 недели. Там предложение, по предварительным данным, составит $3 млрд, и это тоже значительный рост. Если учесть, что на предыдущем аукционе объем был $100 млн, то сейчас он вырос в 30 раз.



Конечно, часть кредитов будет просто рефинансирована, но даже с учетом этих денег на рынок поступит почти $5 млрд. К слову, последний раз столь значительный объем валюты ЦБ вливал в рынок только в 2014 г., когда на валютном рынке царил настоящий хаос.



Кстати, отметим также, что предоставление валюты банкам сказывается на объеме резервов Банка России. Отчасти из-за спроса банков на валюту за последнюю неделю резервы ЦБ похудели на $8 млрд.



Цитата: Международные резервы России с 9 по 16 декабря 2016 г. упали на $8 млрд и составили $379 млрд, сообщил в четверг ЦБ РФ. "Международные резервы за неделю с 9 по 16 декабря сократились на 8,0 млрд долларов США, или на 2,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям "валютный своп", - пояснил Банк России.



За ноябрь резервы снизились на $5,453 млрд, или на 1,4%, до $385,288 млрд.



За октябрь резервы снизились на $7 млрд, или на 1,76%: на 1 ноября 2016 г. снизились до $390,741 млрд с $397,743 млрд на 1 октября.



Источник Дефицит иностранной валюты, особенно долларов США, ощущается еще и по объективным факторам: долларов не хватает сейчас везде - не только в российской финансовой системе. Банк России сегодня провел аукцион валютного РЕПО со сроком на 28 дней, где предоставил банкам $5 млрд, что значительно больше, чем на предыдущих аукционах. Более того, это максимальный лимит за полгода.Тем не менее даже этого не хватило, чтобы полностью удовлетворить аппетиты банков. Спрос на аукционе составил $6,3 млрд, хотя в этот раз валюта была достаточно дорогой. ЦБ установил ставку в 3%, кстати, максимум за все проведение подобных аукционов.Ну а завтра раздача валюты продолжится, только уже на более короткий срок - на 2 недели. Там предложение, по предварительным данным, составит $3 млрд, и это тоже значительный рост. Если учесть, что на предыдущем аукционе объем был $100 млн, то сейчас он вырос в 30 раз.Конечно, часть кредитов будет просто рефинансирована, но даже с учетом этих денег на рынок поступит почти $5 млрд. К слову, последний раз столь значительный объем валюты ЦБ вливал в рынок только в 2014 г., когда на валютном рынке царил настоящий хаос.Кстати, отметим также, что предоставление валюты банкам сказывается на объеме резервов Банка России. Отчасти из-за спроса банков на валюту за последнюю неделю резервы ЦБ похудели на $8 млрд.Эксперты считают, что спрос на валюту может быть связан с различными факторами: банкам необходимо выполнять требования регулятора, а также платежами по внешнему долгу. Всего в декабре российские компании должны заплатить по долгам чуть менее $14 млрд.

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