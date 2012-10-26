MonolitMoney - monolitmoney.com

Я не админ и не создатель проекта.Тема носит ознакомительный характер
Cтарт
5 декабря 2016г.
О проекте
Monolit Money
- это инвестиционный проект, открывающий любому желающему возможность иметь пассивный доход.
Прибыль в проекте формируется по 3 направлениям
:
Первое, это торговля на рынке Форекс, используя специальную проверенную программу, так называемого "робота-советника". Данная программа представляет собой сложный алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме осуществлять удачную торговлю на рынке и получать гарантированный профит.
Второе, это игра на рынке спортивного беттинга. Но слово игра тут не совсем уместно, так как методом проб и ошибок наши капперы отобрали несколько гарантированно рабочих "систем" ставок на спорт, позволяющих, используя спортивную статистику, с вероятностью до 95% угадывать результат спортивного события.
Третье, это довольно распространенный вид заработка - игра в многочисленных виртуальных покер румах при помощи программы робота-помощника, которая без участия человека, одновременно играет на большом количестве столов для покера, тем самым доводя процент выйгрышных партий до очень высокого.
Маркетинг
- Минимальная сумма вклада 20$
.
До 31 декабря –АКЦИЯ
– бонус за пополнение имеющегося вклада в размере 10%. БОНУС НЕ СГОРАЕМЫЙ. Другими словами, если вы инвестируете 100$ до первого января, то ваш активный депозит составит 110$ как для начисления процентов, так и для вывода депозита, то есть бонус конвертируется в реальные деньги. Единственное условие, бонус нельзя вывести раньше чем через месяц после его начисления!
-Процент средний 25-35% в месяц
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-Начисление % - 5 дней в неделю.
До 31 декабря проект работает 6 дней в неделю.
-Реинвест отсутствует.
-Депозит возвратный
без штрафов и ограничений. Срок выплаты депозита 10 суток после оформления заявки
Выплаты
Выплаты ВРУЧНУЮ раз в неделю в течение двух дней (суббота-воскресение)
Платежные системы
Perfect Money, QIWI, AdvCash, Payeer
Партнерская программа
1 уровень - 10% от дохода реферала
Регистрация
Оформление вклада и выплата ВРУЧНУЮ. Связь 24 часа в сутки через VK управляющих проектом. Без регистрации на сайте.
Реквизиты уточняйте у администратора Новикова Максима (https://vk.com/monolithmoney
).
При оформлении указывайте код приглашения Geo 01
. Предложение о рефбеке ниже.
Сайт используется,как информационный портал. (временно на время разработки и внедрения личного кабинета пользователя). Личный кабинет почти готов! Работает в демо режиме.
Предложение о рефбеке - 50% от дохода реферала на постоянной основе
Вклады
08:02 23.12.16 Transfer 157950054 MonolitMoney -20.1 Sent Payment 20.00 USD to account U12515729.
06:04 27.12.16 Transfer 158272080 MonolitMoney -30.15 Sent Payment 30.00 USD to account U12515729
Выплата
16:20 24.12.16 Receive 158079610 Received Payment 0.62 USD from account U12515729. Memo: MonolitMoney