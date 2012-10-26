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MonolitMoney - monolitmoney.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:59
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 102
Благодарностей: 18
КП: 0.000
MonolitMoney - monolitmoney.com
Я не админ и не создатель проекта.Тема носит ознакомительный характер

Cтарт 5 декабря 2016г.


О проекте


Monolit Money - это инвестиционный проект, открывающий любому желающему возможность иметь пассивный доход.

Прибыль в проекте формируется по 3 направлениям:
Первое, это торговля на рынке Форекс, используя специальную проверенную программу, так называемого "робота-советника". Данная программа представляет собой сложный алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме осуществлять удачную торговлю на рынке и получать гарантированный профит.

Второе, это игра на рынке спортивного беттинга. Но слово игра тут не совсем уместно, так как методом проб и ошибок наши капперы отобрали несколько гарантированно рабочих "систем" ставок на спорт, позволяющих, используя спортивную статистику, с вероятностью до 95% угадывать результат спортивного события.

Третье, это довольно распространенный вид заработка - игра в многочисленных виртуальных покер румах при помощи программы робота-помощника, которая без участия человека, одновременно играет на большом количестве столов для покера, тем самым доводя процент выйгрышных партий до очень высокого.

Маркетинг


- Минимальная сумма вклада 20$.
До 31 декабря –АКЦИЯ – бонус за пополнение имеющегося вклада в размере 10%. БОНУС НЕ СГОРАЕМЫЙ. Другими словами, если вы инвестируете 100$ до первого января, то ваш активный депозит составит 110$ как для начисления процентов, так и для вывода депозита, то есть бонус конвертируется в реальные деньги. Единственное условие, бонус нельзя вывести раньше чем через месяц после его начисления!

-Процент средний 25-35% в месяц.

-Начисление % - 5 дней в неделю.
До 31 декабря проект работает 6 дней в неделю.

-Реинвест отсутствует.

-Депозит возвратный без штрафов и ограничений. Срок выплаты депозита 10 суток после оформления заявки

Выплаты


Выплаты ВРУЧНУЮ раз в неделю в течение двух дней (суббота-воскресение)

Платежные системы Perfect Money, QIWI, AdvCash, Payeer

Партнерская программа


1 уровень - 10% от дохода реферала

Регистрация


Оформление вклада и выплата ВРУЧНУЮ. Связь 24 часа в сутки через VK управляющих проектом. Без регистрации на сайте.

Реквизиты уточняйте у администратора Новикова Максима (https://vk.com/monolithmoney).

При оформлении указывайте код приглашения Geo 01. Предложение о рефбеке ниже.

Сайт используется,как информационный портал. (временно на время разработки и внедрения личного кабинета пользователя). Личный кабинет почти готов! Работает в демо режиме.

Предложение о рефбеке - 50% от дохода реферала на постоянной основе

Вклады


08:02 23.12.16 Transfer 157950054 MonolitMoney -20.1 Sent Payment 20.00 USD to account U12515729.

06:04 27.12.16 Transfer 158272080 MonolitMoney -30.15 Sent Payment 30.00 USD to account U12515729

Выплата


16:20 24.12.16 Receive 158079610 Received Payment 0.62 USD from account U12515729. Memo: MonolitMoney
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: W2LgiEZCrqc.jpg Просмотров: 8 Размер: 49.4 Кб ID: 175535  
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mvk.company 1,5% в день - РЕФБЕК 50%- в личку
Последний раз редактировалось -geo-; Сегодня в 10:26.
-geo- вне форума  
Старый Сегодня, 10:26
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 464
Благодарностей: 44
КП: 0.127
Re: MonolitMoney - monolitmoney.com
У школьников каникулы начались, или кто-то решил прогулять учебу ради подарочков на новый год?)
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GoDaddy вне форума  
Старый Сегодня, 10:29
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,131
Благодарностей: 1,345
КП: 0.171
Re: MonolitMoney - monolitmoney.com
Ну и зачем это здесь?
__________________
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Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе.Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!).BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов. Инвестирую с MONHYIP - лучший рефбек
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Старый Сегодня, 10:36
#4
Топ Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 12,421
Благодарностей: 30,449
КП: 0.277

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Проекты без сайта и личного кабинета согласно Правилам Форума можно размещать только в разделе " "HYIP под вопросом"


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