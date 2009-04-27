Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 09:52 Сегодня, 09:52 Сегодня, 09:48 #1 Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,114 Благодарностей: 487 КП: 0.367 Страховка вместо депозита: чем интересно инвестиционное страхование жизни В 2016 году состоятельные клиенты банков резко нарастили вложения в продукты инвестиционного страхования жизни. Чем интересны такие инвестиции и в чем их опасность?





В 2016 году российские банки и страховые компании зафиксировали взрывной рост спроса со стороны клиентов на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — накопительные полисы с возможностью инвестиций в различные финансовые инструменты. Как сообщил Сбербанк, в декабре доля его состоятельных клиентов, владеющих инвестиционными продуктами, в том числе полисами накопительного и инвестиционного страхования жизни, превысила 25%. При этом доля непосредственно продуктов ИСЖ в портфелях их сбережений составила 93 млрд руб. — это почти на треть больше, чем в декабре 2015 года (рост на 36 млрд руб.).



Интерес клиентов к такому продукту подтверждают и другие крупные игроки. Так, состоятельные клиенты группы ВТБ также проявляют повышенное внимание к ИСЖ. По словам руководителя дирекции частного банковского обслуживания ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, с декабря 2015 года доля таких продуктов в их общем портфеле выросла более чем в два раза. Директор департамента по работе с VIP-клиентами банка ВТБ24 Павел Кудрявцев, в свою очередь, сообщил о росте общего объема клиентских инвестиций в страховые продукты в 200 раз — с 50 млн руб. в декабре 2015 года до 10 млрд руб. сейчас. Однако сама доля продуктов ИСЖ в общем портфеле клиентов выросла за год примерно в два раза, составив лишь 1%.



Это на порядок меньше, чем в Промсвязьбанке, где продукты накопительного и инвестиционного страхования составили 30% в общем портфеле состоятельных клиентов. Доля самих премиальных клиентов, инвестирующих в такие продукты, увеличилась за год с 0,2 до 9,5%, рассказал начальник управления по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка Виталий Роговой. Этот показатель сопоставим с результатом Альфа-банка: по словам Дарьи Белоусовой, директора по развитию состоятельного сегмента в Альфа-банке, сейчас продукты инвестиционного и накопительного страхования есть у 10% VIP-клиентов банка.



О спросе на ИСЖ говорят и страховщики. «На сегодняшний день в рамках ИСЖ под управлением «ВТБ Страхование жизни» находится более 15 млрд руб. Средний чек на одного клиента составляет 1 млн руб., в сегменте состоятельных клиентов — 7 млн руб.», — говорит исполнительный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Данилов. Генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников также отмечает, что общий объем сборов по ИСЖ в компании приближается к отметке 6 млрд руб. Средняя страховая премия по общему портфелю заключенных договоров составляет в компании «Ингосстрах» 1,6 млн руб., в сегменте Private — 4 млн руб. А в компании «АльфаСтрахование» на ИСЖ в текущем году пришлось 8% от сборов группы или более 10 млрд руб. Все опрошенные страховщики подтверждают рост спроса на этот продукт, но не раскрывают насколько.



Почему ИСЖ



По данным рейтингового агентства «Эксперт», в первом полугодии ИСЖ выступило основным драйвером роста для всего рынка страхования жизни, показав темпы притока взносов в 147,5%. Ускоренное развитие этого сегмента рынка связано с окончанием высокодоходных депозитов, заключенных в начале 2015 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Истекли и традиционные сроки поиска клиентами новых финансовых инструментов, считают в агентстве. Впрочем, по итогам 2016 года «Эксперт РА» ожидает замедления роста рынка инвестиционного страхования жизни до 50–60%, а в 2017 году — до 20%.



Интерес к инвестиционному страхованию жизни председатель комитета по страхованию жизни ВСС, старший управляющий директор Сбербанка Максим Чернин объясняет спецификой как рынка, так и продукта. Ставки по депозитам за последние полтора года существенно снизились. «Для того чтобы иметь более приемлемую доходность по своему портфелю, граждане стремятся его диверсифицировать, — рассуждает он. — Кроме депозитов стоит иметь продукты с потенциально более высокой доходностью».



По оценкам Чернина, целевая доходность по продуктам инвестиционного страхования жизни находится выше доходности депозитов примерно на 3 п.п. Однако гарантий здесь нет: все зависит от риск-аппетита клиента, который принимает решение по продукту, и выбора им инвестиционной начинки. Особенность ИСЖ как раз и заключается в том, что по нему нельзя заранее назвать среднюю доходность. «В продукте могут содержаться разные базовые активы, — рассказывает Чернин. — Один из них (например, золото) может показывать отрицательную доходность, а другой (например, недвижимость) — идти вверх, а IT-технологии стоять на месте». Поэтому доходность зависит от активов и того времени, в которое клиент в них вошел.



Инвестиционное страхование жизни — это продукт защиты капитала. «Даже если на рынках будет негативная ситуация, компания обязана вернуть размер внесенных премий после окончания срока действия договора», — говорит Максим Чернин. Для граждан также имеют значение налоговые льготы. Так, у клиентов облагается налогом доходность только выше ставки рефинансирования. А по взносам можно оформить налоговый вычет (13%) на сумму до 120 тыс. руб. (выгода — 15,6 тыс. руб.), добавляет президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий. Кроме того, страхование жизни не является имуществом в юридическом понимании этого слова. Поэтому вложения в данный продукт не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе.



Базовые продукты ИСЖ обычно имеют срок пять лет, и доход по ним, как правило, начисляется по окончании срока договора. Однако есть и продукты с возможностью получения ежегодной доходности. «Есть также опции управления продуктом: клиент может в любой момент зафиксировать сформировавшуюся прибыль, а может поставить опцию «автопилота», при которой при достижении дохода на определенном уровне она снимается», — рассказывает Чернин.



Портфельный управляющий UFG Wealth Management Антон Толмачев добавляет, что повышенный интерес к ИСЖ связан со стремлением клиентов к дополнительным мерам защиты себя и своих родственников, которую дает страховой продукт. «Приближается период массовой передачи накоплений от миллионеров и миллиардеров первой волны (1990–2000-е) к их детям, и старшее поколение задумывается о своей защите», — поясняет финансист.



Стоит ли пользоваться



Однако на этом плюсы ИСЖ заканчиваются. Если депозит приносит гарантированную доходность, то страховые инвестиции могут оказаться неудачными и владелец полиса ИСЖ ничего не заработает, напоминает Зарецкий. Самым же главным недостатком этого продукта эксперт считает его незащищенность по сравнению с банковским вкладом. «Если депозиты страхуются на 1 млн руб., то в случае со страховым продуктом никакой гарантии нет», — говорит он. По словам Зарецкого, если клиент банка покупает у него инвестиционную программу от страховой компании, которая не входит в банковскую группу, он прежде должен узнать, насколько надежна эта страховая компания.



Зарецкий также подчеркнул, что полис ИСЖ нельзя досрочно расторгнуть без потерь. «Если вы открыли депозит, то в любой момент можете потребовать вернуть свои деньги обратно, потеряв только инвестиционный доход. В случае с досрочным расторжением страховой программы вы можете потерять большую часть взносов», — поясняет он. К примеру, расторжение 5-летнего договора по программе «Управление капиталом» компании «РГС Жизнь» на втором году его действия дает возможность получить только 50% вложенных денег. Ближе к концу срока договора эта так называемая выкупная сумма увеличивается до 97%.



Максим Чернин рекомендует смотреть при выборе ИСЖ прежде всего на компанию, которая его предлагает. «Если речь идет о долгосрочном продукте, важно, чтобы компания была стабильной, — советует он. — Далее нужно обращать внимание на структуру продукта, оценить, верите ли вы в потенциал базового актива в течение ближайших 3–5 лет».​ Толмачев из UFG Wealth Management добавляет, что наиболее очевидным выбором при покупке полиса ИСЖ являются западные страховые дома, существующие максимально долго, публикующие свою отчетность и по возможности перестраховывающие свою ответственность в максимальном объеме.



Цитата: Инвестиционное страхование жизни



Полисы ИСЖ — по сути, структурный продукт со 100-процентным возвратом вложенного капитала по истечении срока действия, рассчитанный на широкий круг частных клиентов. Они напоминают структурные ноты — продукты с полной или частичной защитой капитала, доступные состоятельным клиентам подразделений private banking.



Минимальный срок их действия — 3–5 лет. Условия программ страховых компаний могут быть различны, но чаще всего в случае смерти застрахованного компания выплачивает его родственникам 100% страховой суммы по договору. А если смерть произошла из-за несчастного случая, выплата может быть двукратной. На оплату этих рисков отправляется часть взносов клиентов.​



Другая их часть вкладывается в различные инвестиционные инструменты для получения дохода по полису. Причем клиент может выбрать «стратегии» инвестирования — условно определить степень риска и направление инвестиции этой части страховки. Этим инвестиционное страхование и отличается от обычного накопительного страхования жизни. Источник В 2016 году российские банки и страховые компании зафиксировали взрывной рост спроса со стороны клиентов на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — накопительные полисы с возможностью инвестиций в различные финансовые инструменты. Как сообщил Сбербанк, в декабре доля его состоятельных клиентов, владеющих инвестиционными продуктами, в том числе полисами накопительного и инвестиционного страхования жизни, превысила 25%. При этом доля непосредственно продуктов ИСЖ в портфелях их сбережений составила 93 млрд руб. — это почти на треть больше, чем в декабре 2015 года (рост на 36 млрд руб.).Интерес клиентов к такому продукту подтверждают и другие крупные игроки. Так, состоятельные клиенты группы ВТБ также проявляют повышенное внимание к ИСЖ. По словам руководителя дирекции частного банковского обслуживания ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, с декабря 2015 года доля таких продуктов в их общем портфеле выросла более чем в два раза. Директор департамента по работе с VIP-клиентами банка ВТБ24 Павел Кудрявцев, в свою очередь, сообщил о росте общего объема клиентских инвестиций в страховые продукты в 200 раз — с 50 млн руб. в декабре 2015 года до 10 млрд руб. сейчас. Однако сама доля продуктов ИСЖ в общем портфеле клиентов выросла за год примерно в два раза, составив лишь 1%.Это на порядок меньше, чем в Промсвязьбанке, где продукты накопительного и инвестиционного страхования составили 30% в общем портфеле состоятельных клиентов. Доля самих премиальных клиентов, инвестирующих в такие продукты, увеличилась за год с 0,2 до 9,5%, рассказал начальник управления по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка Виталий Роговой. Этот показатель сопоставим с результатом Альфа-банка: по словам Дарьи Белоусовой, директора по развитию состоятельного сегмента в Альфа-банке, сейчас продукты инвестиционного и накопительного страхования есть у 10% VIP-клиентов банка.О спросе на ИСЖ говорят и страховщики. «На сегодняшний день в рамках ИСЖ под управлением «ВТБ Страхование жизни» находится более 15 млрд руб. Средний чек на одного клиента составляет 1 млн руб., в сегменте состоятельных клиентов — 7 млн руб.», — говорит исполнительный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Данилов. Генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников также отмечает, что общий объем сборов по ИСЖ в компании приближается к отметке 6 млрд руб. Средняя страховая премия по общему портфелю заключенных договоров составляет в компании «Ингосстрах» 1,6 млн руб., в сегменте Private — 4 млн руб. А в компании «АльфаСтрахование» на ИСЖ в текущем году пришлось 8% от сборов группы или более 10 млрд руб. Все опрошенные страховщики подтверждают рост спроса на этот продукт, но не раскрывают насколько.По данным рейтингового агентства «Эксперт», в первом полугодии ИСЖ выступило основным драйвером роста для всего рынка страхования жизни, показав темпы притока взносов в 147,5%. Ускоренное развитие этого сегмента рынка связано с окончанием высокодоходных депозитов, заключенных в начале 2015 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Истекли и традиционные сроки поиска клиентами новых финансовых инструментов, считают в агентстве. Впрочем, по итогам 2016 года «Эксперт РА» ожидает замедления роста рынка инвестиционного страхования жизни до 50–60%, а в 2017 году — до 20%.Интерес к инвестиционному страхованию жизни председатель комитета по страхованию жизни ВСС, старший управляющий директор Сбербанка Максим Чернин объясняет спецификой как рынка, так и продукта. Ставки по депозитам за последние полтора года существенно снизились. «Для того чтобы иметь более приемлемую доходность по своему портфелю, граждане стремятся его диверсифицировать, — рассуждает он. — Кроме депозитов стоит иметь продукты с потенциально более высокой доходностью».По оценкам Чернина, целевая доходность по продуктам инвестиционного страхования жизни находится выше доходности депозитов примерно на 3 п.п. Однако гарантий здесь нет: все зависит от риск-аппетита клиента, который принимает решение по продукту, и выбора им инвестиционной начинки. Особенность ИСЖ как раз и заключается в том, что по нему нельзя заранее назвать среднюю доходность. «В продукте могут содержаться разные базовые активы, — рассказывает Чернин. — Один из них (например, золото) может показывать отрицательную доходность, а другой (например, недвижимость) — идти вверх, а IT-технологии стоять на месте». Поэтому доходность зависит от активов и того времени, в которое клиент в них вошел.Инвестиционное страхование жизни — это продукт защиты капитала. «Даже если на рынках будет негативная ситуация, компания обязана вернуть размер внесенных премий после окончания срока действия договора», — говорит Максим Чернин. Для граждан также имеют значение налоговые льготы. Так, у клиентов облагается налогом доходность только выше ставки рефинансирования. А по взносам можно оформить налоговый вычет (13%) на сумму до 120 тыс. руб. (выгода — 15,6 тыс. руб.), добавляет президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий. Кроме того, страхование жизни не является имуществом в юридическом понимании этого слова. Поэтому вложения в данный продукт не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе.Базовые продукты ИСЖ обычно имеют срок пять лет, и доход по ним, как правило, начисляется по окончании срока договора. Однако есть и продукты с возможностью получения ежегодной доходности. «Есть также опции управления продуктом: клиент может в любой момент зафиксировать сформировавшуюся прибыль, а может поставить опцию «автопилота», при которой при достижении дохода на определенном уровне она снимается», — рассказывает Чернин.Портфельный управляющий UFG Wealth Management Антон Толмачев добавляет, что повышенный интерес к ИСЖ связан со стремлением клиентов к дополнительным мерам защиты себя и своих родственников, которую дает страховой продукт. «Приближается период массовой передачи накоплений от миллионеров и миллиардеров первой волны (1990–2000-е) к их детям, и старшее поколение задумывается о своей защите», — поясняет финансист.Однако на этом плюсы ИСЖ заканчиваются. Если депозит приносит гарантированную доходность, то страховые инвестиции могут оказаться неудачными и владелец полиса ИСЖ ничего не заработает, напоминает Зарецкий. Самым же главным недостатком этого продукта эксперт считает его незащищенность по сравнению с банковским вкладом. «Если депозиты страхуются на 1 млн руб., то в случае со страховым продуктом никакой гарантии нет», — говорит он. По словам Зарецкого, если клиент банка покупает у него инвестиционную программу от страховой компании, которая не входит в банковскую группу, он прежде должен узнать, насколько надежна эта страховая компания.Зарецкий также подчеркнул, что полис ИСЖ нельзя досрочно расторгнуть без потерь. «Если вы открыли депозит, то в любой момент можете потребовать вернуть свои деньги обратно, потеряв только инвестиционный доход. В случае с досрочным расторжением страховой программы вы можете потерять большую часть взносов», — поясняет он. К примеру, расторжение 5-летнего договора по программе «Управление капиталом» компании «РГС Жизнь» на втором году его действия дает возможность получить только 50% вложенных денег. Ближе к концу срока договора эта так называемая выкупная сумма увеличивается до 97%.Максим Чернин рекомендует смотреть при выборе ИСЖ прежде всего на компанию, которая его предлагает. «Если речь идет о долгосрочном продукте, важно, чтобы компания была стабильной, — советует он. — Далее нужно обращать внимание на структуру продукта, оценить, верите ли вы в потенциал базового актива в течение ближайших 3–5 лет».​ Толмачев из UFG Wealth Management добавляет, что наиболее очевидным выбором при покупке полиса ИСЖ являются западные страховые дома, существующие максимально долго, публикующие свою отчетность и по возможности перестраховывающие свою ответственность в максимальном объеме.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

__________________ Ответить Метки новости, страхование, финансовый ликбез Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 09:52 Сегодня, 09:52 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Инвестиционное страхование жизни unit-linked – новая перспектива для украинского рынк Angelika78 Страхование (накопительные программы) 23 14.06.2016 18:09 RLSistems- страхование жизни Marta36 Страховые компании 2 26.04.2016 11:42 Инвестомания (023): Интервью с Иваном Захаровым. Инвестиционное страхование жизни INVEST01 Интервью 0 23.06.2014 00:19 Имеет ли перспективы инвестиционное страхование в Украине? Angelika78 Страхование (накопительные программы) 6 23.12.2013 21:05 InstaForex-ребейт 2п,страховка Депозита. 14karat Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения 1 19.02.2012 21:53



Случайные темы Alibaba: не обращайте внимания на акции! От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Sweet Factory Yield - sweetfy.net От Patrol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Минкомсвязи недополучит 2,4 млрд руб. на систему «112» От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Invprofit - invprofit.com От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Итоги реальной торговли... От Pankow в разделе «Pankow» ПАММ-счет Brullik : 612712 (ForexTrend) От billgeits2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» Пользователей 396,581 Тем 445,290 Сообщений 10,812,502



