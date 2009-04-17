MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 347 Благодарностей: 35 КП: 0.019

Создание собственной индикаторной системы



В интернете можно найти огромное количество уже готовых стратегий, но что если по ряду причин они не могут нас устроить?



Решение может заключаться в создании собственной индикаторной Торговой Системы. Но для начала определим, что из себя представляет торговая система.



Торговая система



Вообще ТС на форекс – это некий свод правил, который направлен на получение профита на рынке. В то же время, эти правила можно отнести к двум категориям, которые являются составляющими любой торговли:



Правила входа в сделку, выхода из сделки, постановки уровня стоп-лосса, тейк-профита, перевода сделки в безубыток и.т.д. Все, что сейчас нужно делать на рынке и чего не нужно.



Управление капиталом, — объем сделки, допустимый риск, условия остановки торговли и т.д.



Важно!!! В данной статье принципиально не будет идти речь о психологии трейдинга. При наличии полностью сформированной ТС роль психологии отходит на второй план.



Перейдем к тому, как создать свою торговую систему, построенную на индикаторах.





Строим торговую систему



Шаг первый:



Будем действовать классически и попытаемся определить текущий рыночный тренд. Для этого нам понадобится любой из трендовых индикаторов, который есть в нашем стандартном наборе или же был дополнительно в него добавлен. Такие индикаторы позволяют быть в рынке продолжительное время, пока есть направленное движение и помогают отфильтровать ложные торговые сигналы о смене тренда.



К самым популярным и широко применяемым трендовым индикаторам относятся: Moving Average, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Alligator, Standard Deviation и многие другие.







На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным трендовым индикатором THV Coral.



Каждый может использовать свой любимый трендовый индикатор. Ограничением выступает только ваша фантазия.



Часто на рынках не всегда наблюдаются хорошие направленные движения. Большую часть времени рынок находится в стадии консолидации или флета. В простонародье говорят, что рынок “пилит”. Поэтому в вашей индикаторной ТС обязательно должен присутствовать еще один важный элемент.



Шаг второй:



Добавляем в вашу торговую систему осциллятор. Осцилляторы получили свое название от английского глагола «to oscillate», что значит «колебаться», «варьироваться», поскольку эти индикаторы меняют свое значение в рамках заданного диапазона или относительно нулевого уровня. К ним относятся следующие индикаторы: Relative Strength Index, MACD, Stochastic Oscillator, DeMarker, Awesome Oscillator и другие.







На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с одним из самых популярных индикаторов, а именно RSI.



С помощью осцилляторов вы сможете торговать во флете, используя зоны перекупленности или перепроданности, а также прогнозировать возможные развороты тренда. В этом помогут понятия схождения (конвергенция) и расхождения (дивергенция) осциллятора с направлением движения цены.



Но и это еще не все. Индикаторы, относящиеся к классу осцилляторов могут помочь входить в рынок на локальных коррекциях в направлении основного движения, что даст возможность уменьшить просадки при открытии новых позиций.



На этом шаге вполне можно было бы и закончить. Торговая система должна быть эффективной и простой. Иногда этот набор можно дополнять по своему вкусу различными информационными индикаторами, показывающими спред, торговые сессий, время до закрытия текущей свечи и т.д., если этого потребует ваша торговая стратегия.



Шаг третий:



Собираем все индикаторы вместе и наслаждаемся.







Готовая ТС построена на двух основных типах индикаторов: осциллятор + индикатор тренда.



Подобная торговая стратегия будет давать вам сигналы на вход независимо от того, в какой стадии (направленное движение или флет) будет находится рынок данный момент времени.



Все использованные инструменты должны быть вами хорошо изучены.



Ошибки



Даже в такой несложной последовательности действий многие часто совершают стандартную ошибку, которую лучше всего проиллюстрировать.







Пожалуй, самая распространенная ошибка – добавлять чрезмерно большое количество индикаторов на график.



Многие трейдеры зря предполагают, что они смогут лучше отфильтровать полученные ими сигналы на вход или закрытие позиций добавляя новые инструменты.



К сожалению, они не учитывают тот факт, что различные виды индикаторов имеют отличный друг от друга алгоритм расчета. Все это приводит к тому, что вместе с отфильтрованными ложными сигналами у них пропадают и вполне хорошие точки для совершения сделок.



Единственный способ бороться с подобной проблемой – глубже изучать те инструменты, которые вы используете при анализе рынка. Не стоит ограничиваться штудированием основных типов сигналов и свойств ваших индикаторов. Обязательно изучите алгоритм расчета и основную идею, заложенную в него изобретателем инструмента. Эти действия позволят вам выйти на более высокий уровень понимания не только принципов работы ваших стратегий, но и функционирования финансового рынка в целом.



Еще один важный недостаток – нагромождение большого числа инструментов на график приводит к тому, что за ними просто напросто не видно самой цены. И этот момент особенно важен для тех трейдеров, которые используют индикаторы в своих ТС лишь как элементы фильтрации точек входа или выхода из позиций, и им важно видеть чистый график.





Запомнить!



Комбинация типа осциллятор + индикатор тренда будет наиболее гибкой и универсальной



Наличие малого количества инструментов упростит их изучение и позволит дополнять вашу стратегию безындикаторными методами. Огромный выбор уже готовых индикаторов даст вам возможность подобрать для себя наиболее подходящие из них под конкретный стиль торговли.



Мани-менеджмент поможет скорректировать ТС



Абсолютного грааля на рынке не существует и любая ТС периодически будет давать сбои. Грамотный мани-менеджмент поможет наладить работу торговой системы.



Способ определения фазы рынка



Важный момент, за который очень часто и справедливо критикуют любую индикаторную ТС – это способ определения в какой фазе рынка мы находимся в данный момент (тренд или флет). Пока не существует единого подхода решения этой проблемы. В следующей статье рассмотрим некоторые возможные способы решения данной задачи.



Удачной торговли!



Цитата: Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC. Приветствую, друзья!В интернете можно найти огромное количество уже готовых стратегий, но что если по ряду причин они не могут нас устроить?Решение может заключаться в создании собственной индикаторной Торговой Системы. Но для начала определим, что из себя представляет торговая система.Вообще ТС на форекс – это некий свод правил, который направлен на получение профита на рынке. В то же время, эти правила можно отнести к двум категориям, которые являются составляющими любой торговли:Правила входа в сделку, выхода из сделки, постановки уровня стоп-лосса, тейк-профита, перевода сделки в безубыток и.т.д. Все, что сейчас нужно делать на рынке и чего не нужно.Управление капиталом, — объем сделки, допустимый риск, условия остановки торговли и т.д.Важно!!! В данной статье принципиально не будет идти речь о психологии трейдинга. При наличии полностью сформированной ТС роль психологии отходит на второй план.Перейдем к тому, как создать свою торговую систему, построенную на индикаторах.Будем действовать классически и попытаемся определить текущий рыночный тренд. Для этого нам понадобится любой из трендовых индикаторов, который есть в нашем стандартном наборе или же был дополнительно в него добавлен. Такие индикаторы позволяют быть в рынке продолжительное время, пока есть направленное движение и помогают отфильтровать ложные торговые сигналы о смене тренда.К самым популярным и широко применяемым трендовым индикаторам относятся: Moving Average, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Alligator, Standard Deviation и многие другие.На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным трендовым индикатором THV Coral.Каждый может использовать свой любимый трендовый индикатор. Ограничением выступает только ваша фантазия.Часто на рынках не всегда наблюдаются хорошие направленные движения. Большую часть времени рынок находится в стадии консолидации или флета. В простонародье говорят, что рынок “пилит”. Поэтому в вашей индикаторной ТС обязательно должен присутствовать еще один важный элемент.Добавляем в вашу торговую систему осциллятор. Осцилляторы получили свое название от английского глагола «to oscillate», что значит «колебаться», «варьироваться», поскольку эти индикаторы меняют свое значение в рамках заданного диапазона или относительно нулевого уровня. К ним относятся следующие индикаторы: Relative Strength Index, MACD, Stochastic Oscillator, DeMarker, Awesome Oscillator и другие.На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с одним из самых популярных индикаторов, а именно RSI.С помощью осцилляторов вы сможете торговать во флете, используя зоны перекупленности или перепроданности, а также прогнозировать возможные развороты тренда. В этом помогут понятия схождения (конвергенция) и расхождения (дивергенция) осциллятора с направлением движения цены.Но и это еще не все. Индикаторы, относящиеся к классу осцилляторов могут помочь входить в рынок на локальных коррекциях в направлении основного движения, что даст возможность уменьшить просадки при открытии новых позиций.На этом шаге вполне можно было бы и закончить. Торговая система должна быть эффективной и простой. Иногда этот набор можно дополнять по своему вкусу различными информационными индикаторами, показывающими спред, торговые сессий, время до закрытия текущей свечи и т.д., если этого потребует ваша торговая стратегия.Собираем все индикаторы вместе и наслаждаемся.Готовая ТС построена на двух основных типах индикаторов: осциллятор + индикатор тренда.Подобная торговая стратегия будет давать вам сигналы на вход независимо от того, в какой стадии (направленное движение или флет) будет находится рынок данный момент времени.Все использованные инструменты должны быть вами хорошо изучены.Даже в такой несложной последовательности действий многие часто совершают стандартную ошибку, которую лучше всего проиллюстрировать.Пожалуй, самая распространенная ошибка – добавлять чрезмерно большое количество индикаторов на график.Многие трейдеры зря предполагают, что они смогут лучше отфильтровать полученные ими сигналы на вход или закрытие позиций добавляя новые инструменты.К сожалению, они не учитывают тот факт, что различные виды индикаторов имеют отличный друг от друга алгоритм расчета. Все это приводит к тому, что вместе с отфильтрованными ложными сигналами у них пропадают и вполне хорошие точки для совершения сделок.Единственный способ бороться с подобной проблемой – глубже изучать те инструменты, которые вы используете при анализе рынка. Не стоит ограничиваться штудированием основных типов сигналов и свойств ваших индикаторов. Обязательно изучите алгоритм расчета и основную идею, заложенную в него изобретателем инструмента. Эти действия позволят вам выйти на более высокий уровень понимания не только принципов работы ваших стратегий, но и функционирования финансового рынка в целом.Еще один важный недостаток – нагромождение большого числа инструментов на график приводит к тому, что за ними просто напросто не видно самой цены. И этот момент особенно важен для тех трейдеров, которые используют индикаторы в своих ТС лишь как элементы фильтрации точек входа или выхода из позиций, и им важно видеть чистый график.Наличие малого количества инструментов упростит их изучение и позволит дополнять вашу стратегию безындикаторными методами. Огромный выбор уже готовых индикаторов даст вам возможность подобрать для себя наиболее подходящие из них под конкретный стиль торговли.Абсолютного грааля на рынке не существует и любая ТС периодически будет давать сбои. Грамотный мани-менеджмент поможет наладить работу торговой системы.Важный момент, за который очень часто и справедливо критикуют любую индикаторную ТС – это способ определения в какой фазе рынка мы находимся в данный момент (тренд или флет). Пока не существует единого подхода решения этой проблемы. В следующей статье рассмотрим некоторые возможные способы решения данной задачи.Удачной торговли!Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-be...icatornaya-ts/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.