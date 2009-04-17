MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 347 Благодарностей: 35 КП: 0.019

Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодно?



Потом спрос на товар ООО «Лучшая древесина» упал, потому что другая лесопилка открылась в регионе. Встречаются управляющие ООО «Столы и стулья» и ООО «Лучшая древесина» и договариваются о том, что первые будут покупать сырье только у вторых, но по более низким ценам, чем те продают на рынке, но зато они вместе координируют свои производства и договариваются об объемах и сроках поставок.



В итоге производители стульев получают дешевую и качественную древесину, а лесопилка страхует риски нерегулярного спроса. Со временем к этой схеме подключается ООО «Лаки и краски» и рекламная компания ООО «Регион медиа», а спустя некоторое время они объединяются в крупный производственный конгломерат «Столы & Стулья Корпорэйшн», вытесняют конкурентов из региона, открывают новые лесопилки и мастерские, выпускают акции и привлекают колоссальные объемы инвестиций.



Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодноВокруг шум, объемы продаж растут, осваиваются новые рынки — довольны все.



— Но у меня нет лесопилки, лакокрасочного производства и наемных рабочих — вообще ничего — кроме амбиций!



Сердце всякого бизнеса — продажи



Работа в сфере продаж доступна каждому. Главное продавать то, что пользуется спросом.



Продажи в интернете получают все большее распространение в наши дни, в сети гораздо больше инструментов для взаимодействия с клиентами чем в обыкновенных продажах.



Логика продаж следующая: когда экономика процветает, покупательная способность населения растет — мы продаем товары и услуги, на которые есть спрос.



Экономика и потребление слабеют — спросом пользуется антикризисное управление финансами.



Продавайте везде, где вы можете найти свою целевую группу.



Целевая группа — группа покупателей, потенциально заинтересованных в товарах и услугах одного вида.

Тут все просто. У вас видеоигровой канал на YouTube — находите соответствующих партнеров — производителей компьютеров и комплектующих, видеоигр, программного обеспечения и рекламируйте их продукцию.



Что выгодно продавать всегда?



Продавать финансовые услуги выгодно вне зависимости от состояния здоровья глобальной экономики и экономики отдельно взятых рынков. Когда реальный сектор слабеет, гораздо больше внимания потребители уделяют управлению финансами и сделкам на рынках Forex.



Процветающая экономика и производство в частности, располагают к работе с акциями и другими ценными бумагами, что также позитивно отражается на финансовом секторе.



Финансовые брокеры — например LiteForex — предлагают несколько вариантов партнерства и соответствующие системы вознаграждения для своих менеджеров по продажам.



По



По многоуровневой



В рамках



В отличие от CPS, подразумевающей быструю окупаемость, экспоненциальный расчет программы CPL преследует продолжительную и стабильную доходность в долгосрочной перспективе.



Координируйте маркетинговые мероприятия со своими партнерами:



-развивайте совместные проекты: ведете канал на YouTube, посвященный экономике и финансам? Выступление сотрудника брокерской компании не только послужит хорошей рекламой для брокера, но и предоставит вашим подписчикам возможность познакомиться с компетентным специалистом в интересующей их отрасли;



-пользуйтесь сезонными преимуществами: участвуйте в продвижении рекламных акций и других специальных мероприятий, делитесь ситуативными маркетинговыми идеями со своими партнерами — увеличивайте поток клиентов и собственные доходы;



-осваивайте инструменты и рынки вместе: в интернете вам доступен широчайший набор бесплатных инструментов для продаж — информационные сайты, блоги, видеоканалы и real-time-трансляторы, публичные страницы в социальных сетях — которые можно синхронизировать между собой для большей эффективности;



-учитывайте специфику вашей рабочей среды: блог, сайт, канал — где вы работаете с потенциальными клиентами ваших партнеров. Если ваш сайт или блог популярен, то вы можете в полуавтоматическом режиме подключить популярные партнерки Google или Яндекс, которые платят за то, что вы позволите им разместить свою рекламу.







Рынок вынуждает многих управляющих решать проблемы рыночных рисков и возможностей оперативней, чем когда-либо прежде.



Партнерские сети служат необходимым подспорьем для мобильного и конкурентного развития онлайн-продаж — с одной стороны, и для профессионального роста амбициозных маркет-менеджеров — с другой.



Открывайте новые возможности интернет-маркетинга, актуальные партнерские программы. Трудитесь с вашими партнерами слаженно — как лесопилка и столярная мастерская — и пожинайте плоды эффективных деловых взаимоотношений вместе.



Цитата: Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC. ООО «Столы и стулья» производит столы и стулья, а ООО «Лучшая древесина» производит лучшую в регионе древесину. Первые закупают древесину по конкурентным рыночным ценам — то там, то здесь, а вторые производят и продают древесину то тому предприятию, то другому, то третьему.Потом спрос на товар ООО «Лучшая древесина» упал, потому что другая лесопилка открылась в регионе. Встречаются управляющие ООО «Столы и стулья» и ООО «Лучшая древесина» и договариваются о том, что первые будут покупать сырье только у вторых, но по более низким ценам, чем те продают на рынке, но зато они вместе координируют свои производства и договариваются об объемах и сроках поставок.В итоге производители стульев получают дешевую и качественную древесину, а лесопилка страхует риски нерегулярного спроса. Со временем к этой схеме подключается ООО «Лаки и краски» и рекламная компания ООО «Регион медиа», а спустя некоторое время они объединяются в крупный производственный конгломерат «Столы & Стулья Корпорэйшн», вытесняют конкурентов из региона, открывают новые лесопилки и мастерские, выпускают акции и привлекают колоссальные объемы инвестиций.Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодноВокруг шум, объемы продаж растут, осваиваются новые рынки — довольны все.— Но у меня нет лесопилки, лакокрасочного производства и наемных рабочих — вообще ничего — кроме амбиций!Работа в сфере продаж доступна каждому. Главное продавать то, что пользуется спросом.Продажи в интернете получают все большее распространение в наши дни, в сети гораздо больше инструментов для взаимодействия с клиентами чем в обыкновенных продажах.Логика продаж следующая: когда экономика процветает, покупательная способность населения растет — мы продаем товары и услуги, на которые есть спрос.Экономика и потребление слабеют — спросом пользуется антикризисное управление финансами.Продавайте везде, где вы можете найти свою целевую группу.Целевая группа — группа покупателей, потенциально заинтересованных в товарах и услугах одного вида.Тут все просто. У вас видеоигровой канал на YouTube — находите соответствующих партнеров — производителей компьютеров и комплектующих, видеоигр, программного обеспечения и рекламируйте их продукцию.Продавать финансовые услуги выгодно вне зависимости от состояния здоровья глобальной экономики и экономики отдельно взятых рынков. Когда реальный сектор слабеет, гораздо больше внимания потребители уделяют управлению финансами и сделкам на рынках Forex.Процветающая экономика и производство в частности, располагают к работе с акциями и другими ценными бумагами, что также позитивно отражается на финансовом секторе.Финансовые брокеры — например LiteForex — предлагают несколько вариантов партнерства и соответствующие системы вознаграждения для своих менеджеров по продажам.По программе Rebate — вы получаете комиссионные за каждую торговую сделку с привлеченного клиента. Привлеченный вами клиент совершает торговые операции на финансовых рынках — вы получаете прибыль, прибыль в виде фиксированной суммы, либо % от каждой сделки.По многоуровневой программе CPS — получаете вознаграждение за каждого привлеченного реферала (партнера) и субпартнера (партнера, которого привлек ваш реферал). Программа подразумевает фиксированное вознаграждение за каждого из партнеров, а также % за каждого субпартнера.В рамках программы CPL — получаете вознаграждение за рефералов и % от доходов субпартнеров. Вы получаете вознаграждение за привлеченных в финансовую компанию партнеров и % от доходов субпартнеров.В отличие от CPS, подразумевающей быструю окупаемость, экспоненциальный расчет программы CPL преследует продолжительную и стабильную доходность в долгосрочной перспективе.Координируйте маркетинговые мероприятия со своими партнерами:-развивайте совместные проекты: ведете канал на YouTube, посвященный экономике и финансам? Выступление сотрудника брокерской компании не только послужит хорошей рекламой для брокера, но и предоставит вашим подписчикам возможность познакомиться с компетентным специалистом в интересующей их отрасли;-пользуйтесь сезонными преимуществами: участвуйте в продвижении рекламных акций и других специальных мероприятий, делитесь ситуативными маркетинговыми идеями со своими партнерами — увеличивайте поток клиентов и собственные доходы;-осваивайте инструменты и рынки вместе: в интернете вам доступен широчайший набор бесплатных инструментов для продаж — информационные сайты, блоги, видеоканалы и real-time-трансляторы, публичные страницы в социальных сетях — которые можно синхронизировать между собой для большей эффективности;-учитывайте специфику вашей рабочей среды: блог, сайт, канал — где вы работаете с потенциальными клиентами ваших партнеров. Если ваш сайт или блог популярен, то вы можете в полуавтоматическом режиме подключить популярные партнерки Google или Яндекс, которые платят за то, что вы позволите им разместить свою рекламу.Рынок вынуждает многих управляющих решать проблемы рыночных рисков и возможностей оперативней, чем когда-либо прежде.Партнерские сети служат необходимым подспорьем для мобильного и конкурентного развития онлайн-продаж — с одной стороны, и для профессионального роста амбициозных маркет-менеджеров — с другой.Открывайте новые возможности интернет-маркетинга, актуальные партнерские программы. Трудитесь с вашими партнерами слаженно — как лесопилка и столярная мастерская — и пожинайте плоды эффективных деловых взаимоотношений вместе.Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-pa...ija-v-biznese/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.