Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,581 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодно?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 347
Благодарностей: 35
КП: 0.019
Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодно?
ООО «Столы и стулья» производит столы и стулья, а ООО «Лучшая древесина» производит лучшую в регионе древесину. Первые закупают древесину по конкурентным рыночным ценам — то там, то здесь, а вторые производят и продают древесину то тому предприятию, то другому, то третьему.

Потом спрос на товар ООО «Лучшая древесина» упал, потому что другая лесопилка открылась в регионе. Встречаются управляющие ООО «Столы и стулья» и ООО «Лучшая древесина» и договариваются о том, что первые будут покупать сырье только у вторых, но по более низким ценам, чем те продают на рынке, но зато они вместе координируют свои производства и договариваются об объемах и сроках поставок.

В итоге производители стульев получают дешевую и качественную древесину, а лесопилка страхует риски нерегулярного спроса. Со временем к этой схеме подключается ООО «Лаки и краски» и рекламная компания ООО «Регион медиа», а спустя некоторое время они объединяются в крупный производственный конгломерат «Столы & Стулья Корпорэйшн», вытесняют конкурентов из региона, открывают новые лесопилки и мастерские, выпускают акции и привлекают колоссальные объемы инвестиций.

Партнерские отношения в бизнесе: что это такое и кому это выгодноВокруг шум, объемы продаж растут, осваиваются новые рынки — довольны все.

— Но у меня нет лесопилки, лакокрасочного производства и наемных рабочих — вообще ничего — кроме амбиций!

Сердце всякого бизнеса — продажи

Работа в сфере продаж доступна каждому. Главное продавать то, что пользуется спросом.

Продажи в интернете получают все большее распространение в наши дни, в сети гораздо больше инструментов для взаимодействия с клиентами чем в обыкновенных продажах.

Логика продаж следующая: когда экономика процветает, покупательная способность населения растет — мы продаем товары и услуги, на которые есть спрос.

Экономика и потребление слабеют — спросом пользуется антикризисное управление финансами.

Продавайте везде, где вы можете найти свою целевую группу.

Целевая группа — группа покупателей, потенциально заинтересованных в товарах и услугах одного вида.
Тут все просто. У вас видеоигровой канал на YouTube — находите соответствующих партнеров — производителей компьютеров и комплектующих, видеоигр, программного обеспечения и рекламируйте их продукцию.

Что выгодно продавать всегда?

Продавать финансовые услуги выгодно вне зависимости от состояния здоровья глобальной экономики и экономики отдельно взятых рынков. Когда реальный сектор слабеет, гораздо больше внимания потребители уделяют управлению финансами и сделкам на рынках Forex.

Процветающая экономика и производство в частности, располагают к работе с акциями и другими ценными бумагами, что также позитивно отражается на финансовом секторе.

Финансовые брокеры — например LiteForex — предлагают несколько вариантов партнерства и соответствующие системы вознаграждения для своих менеджеров по продажам.

По программе Rebate — вы получаете комиссионные за каждую торговую сделку с привлеченного клиента. Привлеченный вами клиент совершает торговые операции на финансовых рынках — вы получаете прибыль, прибыль в виде фиксированной суммы, либо % от каждой сделки.

По многоуровневой программе CPS — получаете вознаграждение за каждого привлеченного реферала (партнера) и субпартнера (партнера, которого привлек ваш реферал). Программа подразумевает фиксированное вознаграждение за каждого из партнеров, а также % за каждого субпартнера.

В рамках программы CPL — получаете вознаграждение за рефералов и % от доходов субпартнеров. Вы получаете вознаграждение за привлеченных в финансовую компанию партнеров и % от доходов субпартнеров.

В отличие от CPS, подразумевающей быструю окупаемость, экспоненциальный расчет программы CPL преследует продолжительную и стабильную доходность в долгосрочной перспективе.

Координируйте маркетинговые мероприятия со своими партнерами:

-развивайте совместные проекты: ведете канал на YouTube, посвященный экономике и финансам? Выступление сотрудника брокерской компании не только послужит хорошей рекламой для брокера, но и предоставит вашим подписчикам возможность познакомиться с компетентным специалистом в интересующей их отрасли;

-пользуйтесь сезонными преимуществами: участвуйте в продвижении рекламных акций и других специальных мероприятий, делитесь ситуативными маркетинговыми идеями со своими партнерами — увеличивайте поток клиентов и собственные доходы;

-осваивайте инструменты и рынки вместе: в интернете вам доступен широчайший набор бесплатных инструментов для продаж — информационные сайты, блоги, видеоканалы и real-time-трансляторы, публичные страницы в социальных сетях — которые можно синхронизировать между собой для большей эффективности;

-учитывайте специфику вашей рабочей среды: блог, сайт, канал — где вы работаете с потенциальными клиентами ваших партнеров. Если ваш сайт или блог популярен, то вы можете в полуавтоматическом режиме подключить популярные партнерки Google или Яндекс, которые платят за то, что вы позволите им разместить свою рекламу.



Рынок вынуждает многих управляющих решать проблемы рыночных рисков и возможностей оперативней, чем когда-либо прежде.

Партнерские сети служат необходимым подспорьем для мобильного и конкурентного развития онлайн-продаж — с одной стороны, и для профессионального роста амбициозных маркет-менеджеров — с другой.

Открывайте новые возможности интернет-маркетинга, актуальные партнерские программы. Трудитесь с вашими партнерами слаженно — как лесопилка и столярная мастерская — и пожинайте плоды эффективных деловых взаимоотношений вместе.

Цитата:
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-pa...ija-v-biznese/
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.
MikhailKurakin на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кому выгодно вкладывать деньги в недвижимость - эксперт moskva Недвижимость 15 09.11.2016 19:47
Закон о банкротстве. Ищи, кому выгодно FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.10.2015 10:05
Кому выгодно держать нереалистичный курс гривны kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.01.2015 14:15
Бесплатный хостинг - зачем? почему? кому выгодно? Neval Свой интернет бизнес: общий форум 20 12.06.2011 03:44
Как замаскировать партнерскую ссылку? Что такое партнерские программы? allmomente Список проблемных/неактивных/закрытых программ 50 20.01.2011 00:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Стартап Vectary:"3D-моделирование это просто", привлек $2,5 млн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vark
clixtoo.com - clixtoo
От vark в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Svetlya4ok
Миллиардер Карл Айкан купил долю в PayPal
От Svetlya4ok в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
МЭР спрогнозировало падение доходов россиян в 2015 году на 9 процентов
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
allunionfarm.com - Allunionfarm
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Zavarka: 559501 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
396,581
Тем
445,290
Сообщений
10,812,502

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube