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Дубай ищет блокчейн-стартапы для противодействия нелегальной иммиграции

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Старый Сегодня, 05:01
#1
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Имя: Владимир
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Дубай ищет блокчейн-стартапы для противодействия нелегальной иммиграции

Иммиграционная служба Дубая ищет блокчейн-стартап для разработки системы противодействия нелегальной иммиграции.

Генеральный директорат по вопросам резидентства и международных отношений Дубая надеется сократить нелегальный поток иммигрантов в страну на 50% с помощью технологии блокчейн.

Инициатива является частью второго раунда Акселератора Будущего Дубай, который поддерживается правительством эмирата.

Другие государственные учреждения в Дубае также находятся в поиске IT-компаний, способных разработать блокчейн-решения для перевода документооборота и части операционной деятельности в распределенный реестр. Например, департамент экономического развития Дубая намерен использовать автоматизированные системы для сокращения времени обработки информации на 20% в процессе выдачи и перерегистрации торговых лицензий. Департамент здравоохранения эмирата видит перспективы использования блокчейна в ведении медицинских карт пациентов, пишет CoinDesk.

Для участия в Акселераторе Будущего Дубая стартапам не нужно делать никаких взносов. Принимающая сторона также берет на себя вопрос с размещением и перелетом участников конкурса. Длительность программы рассчитана на девять недель. В течение этого срока IT-компании должны будут разработать и протестировать прототипы блокчейн-решений для госучреждений и крупных предприятий Дубая. Второй тур акселератора стартует 12 февраля.

В нем также будут участвовать компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта, 3D-печати и создания беспилотных летательных аппаратов.

Дубай планирует перевод правительственного документооборота на блокчейн к 2020 году. Это позволит сэкономить до 25,1 млн производственных часов ежегодно, а также снизит объем выбросов CO2 в атмосферу. В будущем блокчейн-платформа, предназначенная для использования в документообороте, будет открыта и для других городов ОАЭ и остального мира. Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, установит тем самым стандарт для «умных городов», полагает наследный принц шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Источник: СoinFox
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pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 05:20
#2
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 167
КП: 0.123
Re: Дубай ищет блокчейн-стартапы для противодействия нелегальной иммиграции
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
полагает наследный принц шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.
какие прям прогрессивные у них наследные принцы но, вообще, молодцы конечно, не одни они сидят на нефти, но не у всех получается отстроить такое государство, да еще и в пустыне
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Николай7777 вне форума  
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