Дубай ищет блокчейн-стартапы для противодействия нелегальной иммиграции

Иммиграционная служба Дубая ищет блокчейн-стартап для разработки системы противодействия нелегальной иммиграции.
Генеральный директорат по вопросам резидентства и международных отношений Дубая надеется сократить нелегальный поток иммигрантов в страну на 50% с помощью технологии блокчейн.
Инициатива является частью второго раунда Акселератора Будущего Дубай, который поддерживается правительством эмирата.
Другие государственные учреждения в Дубае также находятся в поиске IT-компаний, способных разработать блокчейн-решения для перевода документооборота и части операционной деятельности в распределенный реестр. Например, департамент экономического развития Дубая намерен использовать автоматизированные системы для сокращения времени обработки информации на 20% в процессе выдачи и перерегистрации торговых лицензий. Департамент здравоохранения эмирата видит перспективы использования блокчейна в ведении медицинских карт пациентов, пишет CoinDesk.
Для участия в Акселераторе Будущего Дубая стартапам не нужно делать никаких взносов. Принимающая сторона также берет на себя вопрос с размещением и перелетом участников конкурса. Длительность программы рассчитана на девять недель. В течение этого срока IT-компании должны будут разработать и протестировать прототипы блокчейн-решений для госучреждений и крупных предприятий Дубая. Второй тур акселератора стартует 12 февраля.
В нем также будут участвовать компании, специализирующиеся в области искусственного интеллекта, 3D-печати и создания беспилотных летательных аппаратов.
Дубай планирует перевод правительственного документооборота на блокчейн к 2020 году. Это позволит сэкономить до 25,1 млн производственных часов ежегодно, а также снизит объем выбросов CO2 в атмосферу. В будущем блокчейн-платформа, предназначенная для использования в документообороте, будет открыта и для других городов ОАЭ и остального мира. Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, установит тем самым стандарт для «умных городов», полагает наследный принц шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Источник: СoinFox