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Объем сделок на LocalBitcoins в России обновил новый рекорд

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Объем сделок на LocalBitcoins в России обновил новый рекорд
Объем сделок по покупке и продаже биткоина в России на минувшей неделе достиг нового исторического максимума в рублевом выражении, составив 319,764,952 рубля. Такие данные приводит статистический сервис Coindance.

Сумма сделок в биткоинах составила 5983 BTC.



Новый рекорд в российском сегменте LocalBitcoins пришелся на одну из самых активных в этом году недель для биткоина: за минувшие семь дней первая криптовалюта стремительно подорожала, превысив отметку в $900 и показав рекордный за все время своего существования показатель рыночной капитализации.
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