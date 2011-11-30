Объем сделок на LocalBitcoins в России обновил новый рекорд

Объем сделок по покупке и продаже биткоина в России на минувшей неделе достиг нового исторического максимума в рублевом выражении, составив 319,764,952 рубля. Такие данные приводит статистический сервис Coindance.
Сумма сделок в биткоинах составила 5983 BTC.
Новый рекорд в российском сегменте LocalBitcoins пришелся на одну из самых активных в этом году недель для биткоина: за минувшие семь дней первая криптовалюта стремительно подорожала, превысив отметку в $900 и показав рекордный за все время своего существования показатель рыночной капитализации.
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