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МЕРЛИМ - Merlim.Network

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:33
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 96
Благодарностей: 13
КП: 0.000
МЕРЛИМ - Merlim.Network
Я не админ, тема создана для ознакомления.

Дата старта: 20.09.2016



Играйте в мобильные игры по 30 мин в день и зарабатывайте на этом от 120 до 330 долл в месяц, без приглашений и продаж! И это возможно только с компанией Merlim Network!

Создатели компании



Merlim Network это собственная компания Magitek International, работающая в сфере IT технологий, разработка программного обеспечения, мобильных игр и приложений, созданная для продвижение и расширения клиентской сети по системе МЛМ.

Продукты: игры для мобильных устройств, мобильные приложения для бизнесов, hardware, реклама для мобильных приложений



Бизнес пакеты: 330$, 530$, 930$
Пассивный доход от использования продуктов от 4 - 6 - 11$ в день, 720$, 1080$, 1980$ за 6 месяцев.






Маркетинг план: (основные преимущества)

Личные приглашения - 10%

Бинар, как в ТелексФри за закрытие пар:

-пара Премиум 40$,
-пара Голд 70$,
-пара Платинум 100$.

Лидерские Бонусы: начиная от уровня Silver Stuff = 7% от дохода вашей первой линии, 5% от дохода вашей второй линии, 3% от дохода вашей третей линии.




















Оплата пакетов с карты VISA, MasterCard, Bitcoin, банк. перевод.
Вывод средств: карты VISA от компании, Bitcoin, банк. перевод.

Моя оплата 330$


РЕГИСТРАЦИЯ

Хороший рефбек по договоренности.
merlimnetworktop@gmail.com
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На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
MiInvestor вне форума  
Старый Сегодня, 03:14
#2
Интересующийся
 
Имя: vertinfos
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 87
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: МЕРЛИМ - Merlim.Network
а вывод как ?
каждый день?
раз в месяц?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

www.backoffice.evobinary.com/vertinfos3/signup
Костя Козлов вне форума  
Старый Сегодня, 03:18
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 541
Благодарностей: 340
КП: 0.033
Re: МЕРЛИМ - Merlim.Network
Интересный проект. и вместе с тем:

Если у них свои продукты, то тему надо в Инвестирование в стартапы---Игры, видео и развлечения

Если это легенда - по мне поздновато заходить. 1.3 % в день...
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Регистрация SWISSCOIN
Долевик-акции майнинга
Pandav вне форума  
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Метки
бинар маркетинг, деньги бесплатно
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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