|
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
|
Сегодня, 04:51
|
Сегодня, 02:33
|
#1
|
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 96
Благодарностей: 13
|
МЕРЛИМ - Merlim.Network
Хороший рефбек по договоренности.
merlimnetworktop@gmail.com
Я не админ, тема создана для ознакомления.
Дата старта: 20.09.2016
Играйте в мобильные игры по 30 мин в день и зарабатывайте на этом от 120 до 330 долл в месяц, без приглашений и продаж! И это возможно только с компанией Merlim Network!
Создатели компании
Merlim Network
это собственная компания Magitek International, работающая в сфере IT технологий, разработка программного обеспечения, мобильных игр и приложений, созданная для продвижение и расширения клиентской сети по системе МЛМ.
Продукты:
игры для мобильных устройств, мобильные приложения для бизнесов, hardware, реклама для мобильных приложений
Бизнес пакеты: 330$, 530$, 930$
Пассивный доход от использования продуктов от 4 - 6 - 11$ в день, 720$, 1080$, 1980$ за 6 месяцев.
Маркетинг план: (основные преимущества)
Личные приглашения - 10%
Бинар, как в ТелексФри за закрытие пар:
-пара Премиум 40$,
-пара Голд 70$,
-пара Платинум 100$.
Лидерские Бонусы: начиная от уровня Silver Stuff = 7% от дохода вашей первой линии, 5% от дохода вашей второй линии, 3% от дохода вашей третей линии.
Оплата пакетов с карты VISA, MasterCard, Bitcoin, банк. перевод.
Вывод средств: карты VISA от компании, Bitcoin, банк. перевод.
Моя оплата 330$
РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
|
Сегодня, 03:14
|
#2
|
Интересующийся
Имя: vertinfos
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 87
Поблагодарили: 1 раз
|
Re: МЕРЛИМ - Merlim.Network
а вывод как ?
каждый день?
раз в месяц?
|
|
|
Сегодня, 03:18
|
#3
|
Специалист
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 541
Благодарностей: 340
|
Re: МЕРЛИМ - Merlim.Network
Интересный проект. и вместе с тем:
Если у них свои продукты, то тему надо в Инвестирование в стартапы---Игры, видео и развлечения
Если это легенда - по мне поздновато заходить. 1.3 % в день...
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 04:51
|