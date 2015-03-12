Ponka Бизнес-Леди

Имя: Екатерина Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 12.03.2015 Сообщений: 191 Благодарностей: 229 КП: 0.635

награды

Общая характеристика успешных предпринимателей, часть 2



15.Ваш бизнес должен быть доступным.





Мы живем во время огромной конкуренции среди практически всех видов бизнеса. Именно поэтому, на огромном количестве сайтов есть служба поддержки 24/7, в кафе завтраки и бизнес-ланчи готовятся за 15 мин, либо достаются вам бесплатно, а банки ввели систему моментального зачисления средств на вашу карту: потребитель не будет ждать. Именно поэтому, у начинающего бизнесмена нет выходных и обеденного перерыва, нет праздников или каникул. Онлайн бизнес облегчает жизнь: нет необходимости физически присутствовать на рабочем месте, но ноутбук с интернетом всегда должен быть под рукой.



Вы просто обязаны осознавать, что клиенты сейчас крайне избалованы, поэтому никто не будет менять свои планы или режим жизни для того, чтобы пообщаться с вами, никто не будет ждать неделю, пока товар появится на складе, человек просто возьмет и уйдет к конкуренту. Поэтому в современных реалиях за клиента необходимо бороться, прикладывая максимальное количество собственных усилий, чтобы привлечь и удержать покупателя. Вы должны предоставлять клиенту то, что он хочет, как он этого хочет и когда он этого хочет.



16.Постройте незыблемую репутацию



Высокая репутация является одним из самых осязаемых и весомых активов для бизнесменов. Вам не удастся просто купить хорошую репутацию; это та вещь, которую вы зарабатываете своим кропотливым трудом и выполнением всех обещаний. Когда вы пообещали клиенту осуществить доставку товара до среды, то, хоть ты тресни, покупка должна быть в руках у человека не позже этого дня. Если вы открываете свою мастерскую по пошиву одежды, то ваши платья должны быть самыми красивыми, как минимум, в вашем районе, а то и городе. Ключевым фактором успешного построения репутации является соответствие ваших поступков вашим словам.



17.Рассказывайте о плюсах своей продукции.



Когда вы знакомите людей со своим товаром, вы должны сделать так, чтобы человек решил, что его жизнь без вашего продукта больше невозможна. Вот, к примеру, раньше все жили без смартфонов и чудесно себя чувствовали. Теперь же, вряд ли кто-то выходит из дому, даже на прогулку с собакой, или за хлебом, без любимого телефона. Все это – успешная работа маркетологов, которые внедрили в наши головы идею о нашей неполноценности без гаджетов.



Ваша реклама, презентации, раздаточный материал и выступления на выставках, а также наличие сайта вашего бренда являются обязательными. Каждый раз, когда вы общаетесь с клиентом, вы должны освещать все плюсы вашего продукта и показывать, насколько улучшится его жизнь после приобретения вашего товара.



18.Участвуйте в жизни целевой аудитории.



Всегда старайтесь принимать участие в различных мероприятиях, где будет присутствовать ваша целевая аудитория, да и вообще, общественность. Например, вы можете устроить благотворительный забег по центру города и отдать все собранные деньги детскому дому, или создать в своем офисе (если это конечно возможно), обменный пункт для книг, или, например, для детских вещей. Все зависит от специфики вашего бизнеса, но, тем не менее, вы должны стараться принимать участие в социальной и политической жизни вашего города. Вы должны приложить максимум усилий, чтобы ваша организация «очеловечилась», то есть стала ассоциироваться у масс с хорошими поступками, а не только с предоставлением обслуживания роботами-работниками.



19.Обратите внимание общественности на себя.



Хозяева малого бизнеса редко когда могут себе позволить различные траты, такие как траты времени, денег и энергии на проведение рекламных компаний, направленных на повышение осведомленности общества исключительно на основе долгосрочных, повторяющихся воздействий. Если же вы начнете делать именно так, то, скорее всего, разоритесь задолго до того, как ваша цель будет достигнута. Вместо этого, вы должны постараться организовать вашу рекламную деятельность таким образом, чтобы она сразу же приносила вам доход, который вы сможете снова вложить в рекламу.



20.Овладейте искусством переговоров.



Способность вести переговоры – это обязательная черта успешного человека в современном обществе, все зависимости от сферы деятельности или должности. В списке обязательных способностей у предпринимателей, это искусство, скорее всего, занимает 2 место после умения хорошо продавать. В бизнесе, навык ведения переговоров используется ежедневно. Когда вы владеете искусством переговоров, вы всегда можете повернуть ситуацию в нужное русло и остаться в выигрышной позиции. Но, особенностью хорошего «переговорщика» является умение сделать так, что все участники будут чувствовать, что они в выигрыше от заключенной сделки и на основе этого чувства будут строиться долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения.



21.Правильная организация рабочего пространства для достижения успеха.





Постарайтесь максимально тщательно спланировать свой офис или рабочее место (даже если пока что вы работаете из дома) для обеспечения максимальной личной эффективности и производительности и, если необходимо, позаботьтесь об удобстве для ваших посетителей или клиентов. У начинающих бизнесменов, которые пока работают из дома, всегда есть искушение провести рабочий день в гостиной на мягком диване или вовсе, в любимой кровати. Но этот подход неправильный. У вас должно быть четко определено ваше рабочее место, со столом и всеми необходимыми для работы предметами. Когда вы садитесь за стол, ваш мозг настраивается на работу, и тогда вы сможете значительно сэкономить время на «врабатывание». Поэтому, постарайтесь найти укромный уголок, где вы сможете поставить рабочий стол, и где никто из родственников вам не будет мешать трудиться. Конечно, иногда это бывает практически невыполнимой задачей, тогда стоит задуматься о походе в антикафе или коворкинг.



22.Будьте организованным.



Ключ к организованности не в том, сколько документов лежит у вас на столе, или как выглядит ваш ежедневник. Ключ к организованности – это системность ведения вашего бизнеса. Вам необходимо установить четкий план своей работы во время рабочего дня для достижения максимальных результатов и неважно, работаете вы 2, 6 или 12 часов в день. На самом деле, вы должны разработать систему своей работы практически для каждого направления своей занятости. Такие простые вещи, как составление списка дел на завтра по окончанию каждого рабочего дня или создание единого рабочего календаря, а не отдельных заданий на листиках, поможет вам завершать все ваши дела в сроки и без неприятных сюрпризов.



23.Не забывайте отдыхать.



Когда вы работаете сами на себя, всегда есть соблазн работать круглосуточно, ведь вы понимаете, что вас успех зависит только от вас, и чем больше вы сделаете сейчас, тем больше вы получите завтра. Но с постоянными нагрузками без отдыха, есть большая опасность психологического и профессионального выгорания. Поэтому, очень важно помнить об отдыхе. Установите четкий график рабочего дня: когда вы будете начинать и заканчивать работу, сколько у вас будет перерывов (включая время для маленьких разминок в течение рабочего дня, а также обед), когда у вас будут выходные и отпуск. Конечно, прелестью работы на себя является возможность гибкого графика. Но не позвольте вашей работе заполнить все ваше свободное время. В конце концов, у вас есть семья и друзья, хобби и спорт, и все это тоже требует вашего времени и внимания.



24.Ограничьте количество ролей, которые вы выполняете в своем бизнесе.





Это достаточно трудная задача для большинства владельцев бизнеса. Нам всегда кажется, что лучше нас с задачей никто не справится, и нам хочется выполнять как можно большую часть работы в своем проекте. Большинство предпринимателей привыкли работать в многозадачном режиме, тем не менее, общим качеством всех успешных хозяев бизнеса является умение делегировать обязанности. Иногда нужно просто постоять в сторонке и здравым умом оценить, какие действия ведут ваш бизнес к успеху, а какие – являются бесполезной тратой ваших ресурсов.



25.Follow up, или «комплекс действий по сопровождению выполнения задачи»



Необходимо постоянно поддерживать контакт со своими клиентами, бизнес сообществами и общественностью. Постоянное и последовательное наблюдение за тенденциями рынка позволяют получать новых клиентов, а также не отпускать уже имеющихся клиентов, увеличивать частоту осуществления покупок и увеличения стоимости каждой сделки, а также наладить прочные деловые отношения с поставщиками и основными стейк-холдеами вашего бизнеса. Не сложно продать один товар или услугу. Настоящая работа начинается после этого – когда вы собираете отзывы о вашей работе и заставляете клиентов возвращаться к вам снова и снова. Для этого нужна постоянная работа с существующей клиентской базой, а также регулярное наполнение ее новыми данными.





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Автор: Ponka, Басенко Катерина

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Мы уже начали обсуждать тему успешных предпринимателей в прошлой статье , теперь мы продолжаемМы живем во время огромной конкуренции среди практически всех видов бизнеса. Именно поэтому, на огромном количестве сайтов есть служба поддержки 24/7, в кафе завтраки и бизнес-ланчи готовятся за 15 мин, либо достаются вам бесплатно, а банки ввели систему моментального зачисления средств на вашу карту: потребитель не будет ждать. Именно поэтому, у начинающего бизнесмена нет выходных и обеденного перерыва, нет праздников или каникул. Онлайн бизнес облегчает жизнь: нет необходимости физически присутствовать на рабочем месте, но ноутбук с интернетом всегда должен быть под рукой.Вы просто обязаны осознавать, что клиенты сейчас крайне избалованы, поэтому никто не будет менять свои планы или режим жизни для того, чтобы пообщаться с вами, никто не будет ждать неделю, пока товар появится на складе, человек просто возьмет и уйдет к конкуренту. Поэтому в современных реалиях за клиента необходимо бороться, прикладывая максимальное количество собственных усилий, чтобы привлечь и удержать покупателя. Вы должны предоставлять клиенту то, что он хочет, как он этого хочет и когда он этого хочет.Высокая репутация является одним из самых осязаемых и весомых активов для бизнесменов. Вам не удастся просто купить хорошую репутацию; это та вещь, которую вы зарабатываете своим кропотливым трудом и выполнением всех обещаний. Когда вы пообещали клиенту осуществить доставку товара до среды, то, хоть ты тресни, покупка должна быть в руках у человека не позже этого дня. Если вы открываете свою мастерскую по пошиву одежды, то ваши платья должны быть самыми красивыми, как минимум, в вашем районе, а то и городе. Ключевым фактором успешного построения репутации является соответствие ваших поступков вашим словам.Когда вы знакомите людей со своим товаром, вы должны сделать так, чтобы человек решил, что его жизнь без вашего продукта больше невозможна. Вот, к примеру, раньше все жили без смартфонов и чудесно себя чувствовали. Теперь же, вряд ли кто-то выходит из дому, даже на прогулку с собакой, или за хлебом, без любимого телефона. Все это – успешная работа маркетологов, которые внедрили в наши головы идею о нашей неполноценности без гаджетов.Ваша реклама, презентации, раздаточный материал и выступления на выставках, а также наличие сайта вашего бренда являются обязательными. Каждый раз, когда вы общаетесь с клиентом, вы должны освещать все плюсы вашего продукта и показывать, насколько улучшится его жизнь после приобретения вашего товара.Всегда старайтесь принимать участие в различных мероприятиях, где будет присутствовать ваша целевая аудитория, да и вообще, общественность. Например, вы можете устроить благотворительный забег по центру города и отдать все собранные деньги детскому дому, или создать в своем офисе (если это конечно возможно), обменный пункт для книг, или, например, для детских вещей. Все зависит от специфики вашего бизнеса, но, тем не менее, вы должны стараться принимать участие в социальной и политической жизни вашего города. Вы должны приложить максимум усилий, чтобы ваша организация «очеловечилась», то есть стала ассоциироваться у масс с хорошими поступками, а не только с предоставлением обслуживания роботами-работниками.Хозяева малого бизнеса редко когда могут себе позволить различные траты, такие как траты времени, денег и энергии на проведение рекламных компаний, направленных на повышение осведомленности общества исключительно на основе долгосрочных, повторяющихся воздействий. Если же вы начнете делать именно так, то, скорее всего, разоритесь задолго до того, как ваша цель будет достигнута. Вместо этого, вы должны постараться организовать вашу рекламную деятельность таким образом, чтобы она сразу же приносила вам доход, который вы сможете снова вложить в рекламу.Способность вести переговоры – это обязательная черта успешного человека в современном обществе, все зависимости от сферы деятельности или должности. В списке обязательных способностей у предпринимателей, это искусство, скорее всего, занимает 2 место после умения хорошо продавать. В бизнесе, навык ведения переговоров используется ежедневно. Когда вы владеете искусством переговоров, вы всегда можете повернуть ситуацию в нужное русло и остаться в выигрышной позиции. Но, особенностью хорошего «переговорщика» является умение сделать так, что все участники будут чувствовать, что они в выигрыше от заключенной сделки и на основе этого чувства будут строиться долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения.Постарайтесь максимально тщательно спланировать свой офис или рабочее место (даже если пока что вы работаете из дома) для обеспечения максимальной личной эффективности и производительности и, если необходимо, позаботьтесь об удобстве для ваших посетителей или клиентов. У начинающих бизнесменов, которые пока работают из дома, всегда есть искушение провести рабочий день в гостиной на мягком диване или вовсе, в любимой кровати. Но этот подход неправильный. У вас должно быть четко определено ваше рабочее место, со столом и всеми необходимыми для работы предметами. Когда вы садитесь за стол, ваш мозг настраивается на работу, и тогда вы сможете значительно сэкономить время на «врабатывание». Поэтому, постарайтесь найти укромный уголок, где вы сможете поставить рабочий стол, и где никто из родственников вам не будет мешать трудиться. Конечно, иногда это бывает практически невыполнимой задачей, тогда стоит задуматься о походе в антикафе или коворкинг.Ключ к организованности не в том, сколько документов лежит у вас на столе, или как выглядит ваш ежедневник. Ключ к организованности – это системность ведения вашего бизнеса. Вам необходимо установить четкий план своей работы во время рабочего дня для достижения максимальных результатов и неважно, работаете вы 2, 6 или 12 часов в день. На самом деле, вы должны разработать систему своей работы практически для каждого направления своей занятости. Такие простые вещи, как составление списка дел на завтра по окончанию каждого рабочего дня или создание единого рабочего календаря, а не отдельных заданий на листиках, поможет вам завершать все ваши дела в сроки и без неприятных сюрпризов.Когда вы работаете сами на себя, всегда есть соблазн работать круглосуточно, ведь вы понимаете, что вас успех зависит только от вас, и чем больше вы сделаете сейчас, тем больше вы получите завтра. Но с постоянными нагрузками без отдыха, есть большая опасность психологического и профессионального выгорания. Поэтому, очень важно помнить об отдыхе. Установите четкий график рабочего дня: когда вы будете начинать и заканчивать работу, сколько у вас будет перерывов (включая время для маленьких разминок в течение рабочего дня, а также обед), когда у вас будут выходные и отпуск. Конечно, прелестью работы на себя является возможность гибкого графика. Но не позвольте вашей работе заполнить все ваше свободное время. В конце концов, у вас есть семья и друзья, хобби и спорт, и все это тоже требует вашего времени и внимания.Это достаточно трудная задача для большинства владельцев бизнеса. Нам всегда кажется, что лучше нас с задачей никто не справится, и нам хочется выполнять как можно большую часть работы в своем проекте. Большинство предпринимателей привыкли работать в многозадачном режиме, тем не менее, общим качеством всех успешных хозяев бизнеса является умение делегировать обязанности. Иногда нужно просто постоять в сторонке и здравым умом оценить, какие действия ведут ваш бизнес к успеху, а какие – являются бесполезной тратой ваших ресурсов.Необходимо постоянно поддерживать контакт со своими клиентами, бизнес сообществами и общественностью. Постоянное и последовательное наблюдение за тенденциями рынка позволяют получать новых клиентов, а также не отпускать уже имеющихся клиентов, увеличивать частоту осуществления покупок и увеличения стоимости каждой сделки, а также наладить прочные деловые отношения с поставщиками и основными стейк-холдеами вашего бизнеса. Не сложно продать один товар или услугу. Настоящая работа начинается после этого – когда вы собираете отзывы о вашей работе и заставляете клиентов возвращаться к вам снова и снова. Для этого нужна постоянная работа с существующей клиентской базой, а также регулярное наполнение ее новыми данными.

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