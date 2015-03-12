Ponka Бизнес-Леди

Имя: Екатерина Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 12.03.2015 Сообщений: 191 Благодарностей: 229 КП: 0.635

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Общая характеристика успешных предпринимателей, часть 1





Эликсир успеха в бизнесе



Аналогично любой другой деятельности, в бизнесе тоже есть определенный перечень действий, выполняя которые, можно быть успешным. Например, чтобы легально водить машину, нужно получить права; для достижения первинства в спорте, нужны постоянные тренировки; человек, который не хочет жить только на выплаты от государства в старости, должен заниматься инвестированием до выхода на пенсию. Если же ваша цель – успех в бизнесе, то тут тоже есть формула. В интернете есть огромное количество статей про успех в своем деле, но в этой публикации, на мой взгляд, собраны самые обязательные требования, необходимые для успешного запуска и продвижения собственного бизнеса.



1.Занимайтесь любимым делом



Получаемое от вашего дела личное психологическое удовлетворение,доход, стабильность и многое другое – будет суммой всего того, что вы в него вложили ранее. Так что, в случае если вы горите делом, которым занимаетесь, скорее всего, в ближайшем будущем это будет отражено в успехе вашего проекта, и, наоборот, в провале, когда вы начали работать с тем, что вас не интересует.



2.Принимайте всерьез то, чем вы занимаетесь.



Не стоит ожидать, что вы будете эффективным и успешным в своем бизнесе, до тех пор, пока вы на самом деле не поверите товар, который вы продаете и услуги, которые предоставляете. Многие начинающие предприниматели (например, хозяева маленьких магазинчиков онлайн), не принимают собственный бизнес всерьез, легко отвлекаются и у них пропадает мотивация, в следствие чего они трудятся достаточно упорно. Помимо этого, на «новичков» в сфере бизнеса обваливается масса критики со стороны людей с устаревшим мышлением: «Как это, не работаешь в офисе? Значит, бездельничаешь и сидишь на шее у родителей? И как тебе не стыдно...», или «Что значит, не пошел работать на завод как твой отец и дед? Прямо позор для всего рода!». Мало кто из этих скептиков знает, что работая на дому, можно зарабатывать в разы больше и тратить намного меньше времени, чем тратя свою жизнь, работая на дядю и повышая его доходы, а не свои.



3.Каждый шаг – по плану



Планирование каждого аспекта во время развития вашего бизнеса, это такой себе «must have» для каждого начинающего (и не только) бизнесмена. Бизнес-планирование является одним из ваших ключевых действий. Под планированием я имею в виду исследование и осуществление сбора данных, а также определенных выводов и изменений в своей компании, основанных на изученных фактах. Также, обязательно использовать бизес-план не только для сотрудничества с инвесторами, но и для визуализации своих целей на бумаге. Также, можно использовать А-Я план. Те есть, вы четко прописываете пункты, которые необходимо выполнить для постижения вашей цели (то есть прописываете путь от исходной точки А до конечной точки Я), и регулярно контролируете выполнение этих пунктов, а, соответственно, и то, насколько вы придерживаетесь выбранного пути к поставленным целям.



4.Относитесь к вашим деньгам с умом.



Кровеносной системой любого бизнеса являются финансовые потоки. Вам необходимы средства, чтобы купить инвентарь, оплачивать коммунальные услуги, рекламировать свой бизнес, ремонтировать и заменять оборудование, а также платить себе зарплату за все ваши усилия. Таким образом, владельцы бизнеса должны грамотно распоряжаться всеми деньгами, чтобы поддерживать работу компании, но в то же время, не забывать о себе.

Денежные потоки разделяются на два вида:

· Деньги, которые вы получаете от клиентов в обмен на ваши товары и услуги (доходы);

· Деньги, которые вы тратите на поддержания жизни проекта: покупка расходных материалов, амортизация оборудования, заработные платы и т.д.



5.Используйте навыки активных продаж.



Когда вы только начинаете развивать свой бизнес и еще не построили популярный бренд, который ваша целевая аудитория ждет и готова покупать при любых условиях, вы должны четко осознавать, что маркетинг, пиар или продвижение в социальных сетях будут иметь мало результата, пока вы не займетесь активными продажами и не будете напрямую обращаться к каждому клиенту. Я не хочу сказать, что навыки копирайтинга или по PR не являются огромным активом вашего бизнеса, нет. Тем не менее, эти навыки будут абсолютно напрасны, пока вы не займетесь активными продажами.



6.Будьте клиентоориентированными.

Основное в любом бизнесе - это не товары или услуги, которые вы предоставляете. Не цены, которые вы выставляете за эти продукты или услуги. Не конкуренты и попытки быть лучше них. Самое главное в любом бизнесе – это клиенты и удовлетворение их потребностей. По итогу, именно от ваших клиентов зависит успешность вашего проекта. Поэтому, все, чем вы занимаетесь просто обязанно быть ориентировано на клиента: политика компании, предоставляемые гарантии и условия оплаты, рабочие часы, ваша реклама, акции и организация вашего сайта. Помимо этого, вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория, чего она хочет и как ее удовлетворить.



7.Занимайтесь саморекламой, но не навязывайтесь до тошноты.



Одной из самых больших ошибок на пути к личному и профессиональному успеху есть заблуждение о том, что ваши личные способности, продукты или услуги которые вы предоставляете, сразу же будут замечены окружающими, и под вашей дверью будет стоять толпа людей, которые захотят с вами сотрудничать. Но как такое может произойти, если никто не будет знать, кто вы, что вы продаете и почему именно у вас это нужно купить?

Самореклама является одним из самых полезныхмаркетинговых инструментов, которые есть в арсенале у начинающих предпринимателей. Ходите на бизнес-встречи и различные городские мероприятия, где есть ваша целевая аудитория, говорите о себе и о вашем товаре, попадите в сознание людей и больше никогда от туда не вылазьте



8.Создайте позитивный деловой имидж



Как известно, нельзя второй раз произвести первое впечатление, поэтому при знакомстве с возможными бизнес-парнтерами или клиентами вы должны стараться произвести как можно лучшее впечатление. Когда вы только начинаете свой бизнес, у вас еще нет огромного красивого офиса, или привлекательных витрин, или шоурумов, поэтому для привлечения клиентов, необходимо полагаться на свое воображение и творческие способности, а также внимание к мельчайшим деталям при создании своего бизнес-имиджа.



9.Познакомьтесь со своими клиентами



Одним из самых главных преимуществ, которые есть у мелкого бизнеса перед крупным – это возможность использовать индивидуальный подход к каждому клиенту. Это является слабым местом практически всех больших компаний: случается так, что если клиенту что-то нужно, он звонит одному сотруднику, тот переправляет его к другому сотруднику, тот – к третьему, а в конце концов на том проводе оказывается автоответчик и клиенту так никто никогда и не перезванивает.



В то же время, когда у вас маленький бизнес, вы можете лично общаться с каждым клиентом, вы точно знаете, где какая информация хранится, и имеете быстрый доступ к ней. Таким образом, вы можете уделить каждому клиенту больше внимания, найти индивидуальный подход и постараться соответствовать всем его запросам. В малом бизнесе, больше чем 80% заказов совершают повторно (то есть, клиент уже сотрудничал с вами), и только 20% заказов исходит от новых клиентов. Поэтому, вы должны думать не только о том, как бы привлечь новых клиентов, но также и не забывать о «старых». Ведь в мире высоких технологий и глобальной нехватки общения, внимание и человеческое отношение со стороны организаций, ценится очень высоко.



10.Идите в ногу с современными технологиями



Не смотря на то, как важны ваши человеческие отношения с покупателем, о современных технологиях тоже не стоит забывать. Постарайтесь максимально их использовать для удобства ваших клиентов, старайтесь предоставлять как можно большее количество функций и вариантов решения проблем покупателя. Качественный сайт также является одним из ключевых пунктов успеха вашего бизнеса.



11.Подберите первоклассную команду





Ни один человек не сможет построить прибыльный бизнес в одиночку. Это задача, которая под силу только хорошей команде. Она может включаться в себя членов вашей семьи, друзей, или наемных работников; а также поставщиков, подрядчиков, органы власти и просто жителей вашего города. И, конечно же, самыми главными в вашей команде будут ваши клиенты. Каждый член команды должен иметь право голоса и быть заинтересованным в активном развитии вашего бизнеса.



12.Заставьте всех думать о том, что вы – эксперт.

Если у вас появляется какая-либо проблема, вы ищите кого-нибудь, кто просто сможет вам что-нибудь посоветовать, или же вы ищите профессионала своего дела, который сможет помочь вам наилучшим образом решить конкретную задачу? Очевидно, что вы хотите получить наиболее точную и правильную информацию. Соответственно, вы будете искать эксперта, профессионала своего дела. Вы стараетесь найти лучшего репетитора, чтобы выучить иностранный язык, лучшего стоматолога в городе, когда у вас болит зуб, лучшее туристическое агентство чтобы отправиться на отдых.



Таким образом, для увеличения спроса на ваши услуги все должны знать, что вы – профессионал, вы – лучший в своей сфере. Чем больше людей будут знать о вас как о профессионале, тем больше людей будут искать вас для решения их проблем, и тем больше будет у вас клиентов. По сути, распространение информации о себе как о профессионале, является маркетинговым ходом, как бы путь от обратного. Вас уже не нужно искать людей, которым можно что-то продать, люди сами будут искать вас, и просить продать им ваш товар или услугу.



13.Создайте конкурентные преимущества.

Когда вы начинаете свой бизнес, у вас должно быть четко определено ваше уникальное торговое предложение. Вы обязательно должны ответить на вопрос: «Почему клиент воспользуется именно вашими услугами или купит именно ваш продукт, а не будет сотрудничать с вашим конкурентом?» Другими словами, какой аспект, или сочетания аспекта смогут выделить ваш бизнес среди толпы конкурентов? Возможно, это будет особенное обслуживание, или гарантийные сроки, гибкие способы оплаты, удобный график работы, самые низкие цены или самый широкий ассортимент, а может даже сочетание нескольких пунктов.



14.Инвестируйте в себя



Лучшие предприниматели находятся в постоянном процессе обучения: они читают маркетинговую и бизнес литературу, изучают различные полезные сайты, посещают семинары и тренинги, которые смогут улучшить их понимание бизнеса или маркетинговых стратегий. Они состоят в различных бизнес-клубах и ассоциациях, где делятся своим опытом и узнают секреты успеха других предпринимателей. Наиболее успешные люди, и не только предприниматели, четко осознают, что обучение – это беспрерывный процесс, в который постоянно необходимо инвестировать свои ресурсы: деньги, время, силы. Ведь наша голова, наполненная знаниями, это самый лучший актив, который только можно придумать.



Продолжение статьи можно найти



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Автор: Ponka, Басенко Катерина

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Вне зависимости от того, что для каждого конкретного человека является успехом, есть определенное число общих характеристик, которые относятся к большинству успешных предпринимателей. Для проверки себя, можете отметить на листике, сколько из перечисленных особенностей у вас есть. Таким образом, вы сможете посмотреть, насколько выигрышной является ваша позиция. Даже если вам не присуща большая часть характеристик, которые будут обсуждаться ниже, не переживайте – практически все их можно приобрести на практике. Главное – это ставить цели и применять стратегическое планирование, а для достижения этих поставленных задач, разделять их на постепенные этапы и контролировать их выполнение.Аналогично любой другой деятельности, в бизнесе тоже есть определенный перечень действий, выполняя которые, можно быть успешным. Например, чтобы легально водить машину, нужно получить права; для достижения первинства в спорте, нужны постоянные тренировки; человек, который не хочет жить только на выплаты от государства в старости, должен заниматься инвестированием до выхода на пенсию. Если же ваша цель – успех в бизнесе, то тут тоже есть формула. В интернете есть огромное количество статей про успех в своем деле, но в этой публикации, на мой взгляд, собраны самые обязательные требования, необходимые для успешного запуска и продвижения собственного бизнеса.Получаемое от вашего дела личное психологическое удовлетворение,доход, стабильность и многое другое – будет суммой всего того, что вы в него вложили ранее. Так что, в случае если вы горите делом, которым занимаетесь, скорее всего, в ближайшем будущем это будет отражено в успехе вашего проекта, и, наоборот, в провале, когда вы начали работать с тем, что вас не интересует.Не стоит ожидать, что вы будете эффективным и успешным в своем бизнесе, до тех пор, пока вы на самом деле не поверите товар, который вы продаете и услуги, которые предоставляете. Многие начинающие предприниматели (например, хозяева маленьких магазинчиков онлайн), не принимают собственный бизнес всерьез, легко отвлекаются и у них пропадает мотивация, в следствие чего они трудятся достаточно упорно. Помимо этого, на «новичков» в сфере бизнеса обваливается масса критики со стороны людей с устаревшим мышлением: «Как это, не работаешь в офисе? Значит, бездельничаешь и сидишь на шее у родителей? И как тебе не стыдно...», или «Что значит, не пошел работать на завод как твой отец и дед? Прямо позор для всего рода!». Мало кто из этих скептиков знает, что работая на дому, можно зарабатывать в разы больше и тратить намного меньше времени, чем тратя свою жизнь, работая на дядю и повышая его доходы, а не свои.Планирование каждого аспекта во время развития вашего бизнеса, это такой себе «must have» для каждого начинающего (и не только) бизнесмена. Бизнес-планирование является одним из ваших ключевых действий. Под планированием я имею в виду исследование и осуществление сбора данных, а также определенных выводов и изменений в своей компании, основанных на изученных фактах. Также, обязательно использовать бизес-план не только для сотрудничества с инвесторами, но и для визуализации своих целей на бумаге. Также, можно использовать А-Я план. Те есть, вы четко прописываете пункты, которые необходимо выполнить для постижения вашей цели (то есть прописываете путь от исходной точки А до конечной точки Я), и регулярно контролируете выполнение этих пунктов, а, соответственно, и то, насколько вы придерживаетесь выбранного пути к поставленным целям.Кровеносной системой любого бизнеса являются финансовые потоки. Вам необходимы средства, чтобы купить инвентарь, оплачивать коммунальные услуги, рекламировать свой бизнес, ремонтировать и заменять оборудование, а также платить себе зарплату за все ваши усилия. Таким образом, владельцы бизнеса должны грамотно распоряжаться всеми деньгами, чтобы поддерживать работу компании, но в то же время, не забывать о себе.Денежные потоки разделяются на два вида:· Деньги, которые вы получаете от клиентов в обмен на ваши товары и услуги (доходы);· Деньги, которые вы тратите на поддержания жизни проекта: покупка расходных материалов, амортизация оборудования, заработные платы и т.д.Когда вы только начинаете развивать свой бизнес и еще не построили популярный бренд, который ваша целевая аудитория ждет и готова покупать при любых условиях, вы должны четко осознавать, что маркетинг, пиар или продвижение в социальных сетях будут иметь мало результата, пока вы не займетесь активными продажами и не будете напрямую обращаться к каждому клиенту. Я не хочу сказать, что навыки копирайтинга или по PR не являются огромным активом вашего бизнеса, нет. Тем не менее, эти навыки будут абсолютно напрасны, пока вы не займетесь активными продажами.Основное в любом бизнесе - это не товары или услуги, которые вы предоставляете. Не цены, которые вы выставляете за эти продукты или услуги. Не конкуренты и попытки быть лучше них. Самое главное в любом бизнесе – это клиенты и удовлетворение их потребностей. По итогу, именно от ваших клиентов зависит успешность вашего проекта. Поэтому, все, чем вы занимаетесь просто обязанно быть ориентировано на клиента: политика компании, предоставляемые гарантии и условия оплаты, рабочие часы, ваша реклама, акции и организация вашего сайта. Помимо этого, вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория, чего она хочет и как ее удовлетворить.Одной из самых больших ошибок на пути к личному и профессиональному успеху есть заблуждение о том, что ваши личные способности, продукты или услуги которые вы предоставляете, сразу же будут замечены окружающими, и под вашей дверью будет стоять толпа людей, которые захотят с вами сотрудничать. Но как такое может произойти, если никто не будет знать, кто вы, что вы продаете и почему именно у вас это нужно купить?Самореклама является одним из самых полезныхмаркетинговых инструментов, которые есть в арсенале у начинающих предпринимателей. Ходите на бизнес-встречи и различные городские мероприятия, где есть ваша целевая аудитория, говорите о себе и о вашем товаре, попадите в сознание людей и больше никогда от туда не вылазьтеКак известно, нельзя второй раз произвести первое впечатление, поэтому при знакомстве с возможными бизнес-парнтерами или клиентами вы должны стараться произвести как можно лучшее впечатление. Когда вы только начинаете свой бизнес, у вас еще нет огромного красивого офиса, или привлекательных витрин, или шоурумов, поэтому для привлечения клиентов, необходимо полагаться на свое воображение и творческие способности, а также внимание к мельчайшим деталям при создании своего бизнес-имиджа.Одним из самых главных преимуществ, которые есть у мелкого бизнеса перед крупным – это возможность использовать индивидуальный подход к каждому клиенту. Это является слабым местом практически всех больших компаний: случается так, что если клиенту что-то нужно, он звонит одному сотруднику, тот переправляет его к другому сотруднику, тот – к третьему, а в конце концов на том проводе оказывается автоответчик и клиенту так никто никогда и не перезванивает.В то же время, когда у вас маленький бизнес, вы можете лично общаться с каждым клиентом, вы точно знаете, где какая информация хранится, и имеете быстрый доступ к ней. Таким образом, вы можете уделить каждому клиенту больше внимания, найти индивидуальный подход и постараться соответствовать всем его запросам. В малом бизнесе, больше чем 80% заказов совершают повторно (то есть, клиент уже сотрудничал с вами), и только 20% заказов исходит от новых клиентов. Поэтому, вы должны думать не только о том, как бы привлечь новых клиентов, но также и не забывать о «старых». Ведь в мире высоких технологий и глобальной нехватки общения, внимание и человеческое отношение со стороны организаций, ценится очень высоко.Не смотря на то, как важны ваши человеческие отношения с покупателем, о современных технологиях тоже не стоит забывать. Постарайтесь максимально их использовать для удобства ваших клиентов, старайтесь предоставлять как можно большее количество функций и вариантов решения проблем покупателя. Качественный сайт также является одним из ключевых пунктов успеха вашего бизнеса.Ни один человек не сможет построить прибыльный бизнес в одиночку. Это задача, которая под силу только хорошей команде. Она может включаться в себя членов вашей семьи, друзей, или наемных работников; а также поставщиков, подрядчиков, органы власти и просто жителей вашего города. И, конечно же, самыми главными в вашей команде будут ваши клиенты. Каждый член команды должен иметь право голоса и быть заинтересованным в активном развитии вашего бизнеса.Если у вас появляется какая-либо проблема, вы ищите кого-нибудь, кто просто сможет вам что-нибудь посоветовать, или же вы ищите профессионала своего дела, который сможет помочь вам наилучшим образом решить конкретную задачу? Очевидно, что вы хотите получить наиболее точную и правильную информацию. Соответственно, вы будете искать эксперта, профессионала своего дела. Вы стараетесь найти лучшего репетитора, чтобы выучить иностранный язык, лучшего стоматолога в городе, когда у вас болит зуб, лучшее туристическое агентство чтобы отправиться на отдых.Таким образом, для увеличения спроса на ваши услуги все должны знать, что вы – профессионал, вы – лучший в своей сфере. Чем больше людей будут знать о вас как о профессионале, тем больше людей будут искать вас для решения их проблем, и тем больше будет у вас клиентов. По сути, распространение информации о себе как о профессионале, является маркетинговым ходом, как бы путь от обратного. Вас уже не нужно искать людей, которым можно что-то продать, люди сами будут искать вас, и просить продать им ваш товар или услугу.Когда вы начинаете свой бизнес, у вас должно быть четко определено ваше уникальное торговое предложение. Вы обязательно должны ответить на вопрос: «Почему клиент воспользуется именно вашими услугами или купит именно ваш продукт, а не будет сотрудничать с вашим конкурентом?» Другими словами, какой аспект, или сочетания аспекта смогут выделить ваш бизнес среди толпы конкурентов? Возможно, это будет особенное обслуживание, или гарантийные сроки, гибкие способы оплаты, удобный график работы, самые низкие цены или самый широкий ассортимент, а может даже сочетание нескольких пунктов.Лучшие предприниматели находятся в постоянном процессе обучения: они читают маркетинговую и бизнес литературу, изучают различные полезные сайты, посещают семинары и тренинги, которые смогут улучшить их понимание бизнеса или маркетинговых стратегий. Они состоят в различных бизнес-клубах и ассоциациях, где делятся своим опытом и узнают секреты успеха других предпринимателей. Наиболее успешные люди, и не только предприниматели, четко осознают, что обучение – это беспрерывный процесс, в который постоянно необходимо инвестировать свои ресурсы: деньги, время, силы. Ведь наша голова, наполненная знаниями, это самый лучший актив, который только можно придумать.Продолжение статьи можно найти здесь

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__________________ Последний раз редактировалось Ponka; Сегодня в 01:37 .