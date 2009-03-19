Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,567 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Neuron-invest - neuron-invest.pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:24
#1
Мастер
 
Имя: Rishar
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 2,414
Благодарностей: 1,020
КП: 0.706
Neuron-invest - neuron-invest.pro
Я не владелец/не админ проекта.

Старт: 13.12.2016



Легенда:

Цитата:
Компания Neuron Investment Limited занимает одно из ведущих мест, в сфере реализации медицинской продукции. Как известно, данный бизнес занимает первое место по прибыльности, даже прибыльнее черного рынка оружия и наркотиков, и самое главное – этот бизнес полностью легален.

Основной упор мы делаем на инвестирование в лекарственные препараты. В ходе расширения нашей деятельности планируем влияние средств уже в инструментальные и лабораторные методы обследования. К примеру: биохимический анализ крови состоит из более чем 150 показателей, цена каждого колеблется в среднем 5-10$; Компьютерная и Магнитно-Резонансная томография – цена обследования за частую стартует от 40-60$, в зависимости от части тела, которая подлежит обследованию.

Neuron Investment Limited предоставляет шанс простому человеку попасть в глобальный и самый прибыльный бизнес в мире.
Инвестиционные планы:



1. NEURON
Доход в день: 1,5%
Сумма вклада: 10-100 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: отсутствует

2. GANGLION
Доход в день: 2,0%
Сумма вклада: 101-500 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +3%

3. RADIX
Доход в день: 2,5%
Сумма вклада: 501-1000 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +5%

4. BRAIN
Доход в день: 3,0%
Сумма вклада: более 1001 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +7%

Платежные системы:

Perfect Money, Payeer, ADVcash, NixMoney, Bitcoin, QIWI

Партнерская программа:

Процент реферальной программы равен 7%-2%-1% соответственно от уровня приглашенного Вами реферала.

Мой Вклад:



12.26.16 19:36 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11297110 from U450****. Batch: 158245148. Memo: Shopping Cart Payment. neuron-invest.pro.



***Тема создана для ознакомления с проектом!!!
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Всегда в плюсе - 2 год доходного Марафона | Создан резервный фонд | Royal Fund
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек | Куда инвестируют лучшие хайп блогеры
Flashback вне форума  
Старый Сегодня, 01:18
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,662
Благодарностей: 11,074
КП: 0.519

награды Нострадамус 
Re: Neuron-invest - neuron-invest.pro
Копирайтера расстрелять.
Дизера поставить рядом с копирайтером и тоже.
И плюс, это уже 2 недели где-то работало.
С душком шлачёк, по итогу.
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Мой вклад защищает Royal Fund | Марафон 3.0 Цель 25000 за годtrapper- invest.com –Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
cotzp на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Neuron-bux - WMZ букс с хорошей оплатой и WMR дополнительными заданиями Dragon Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 19.03.2009 23:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Твою кредитку могут клонировать!
От fedr007 в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар Василий Хабибулин
1/4 финала Лиги Чемпионов
От Василий Хабибулин в разделе «Спорт-Чат»
Аватар kamol_mix
PEAK LTD (sic-peak.com) - рефбак 75%
От kamol_mix в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bespo6ta
Интервью - Инкогнито
От bespo6ta в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар all-hyips
Cash Crown Limited - cashcrown.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Опубликована десятка самых экономных миллиардеров планеты
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,567
Тем
445,249
Сообщений
10,811,863

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube