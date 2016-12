Flashback Мастер

Имя: Rishar Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 08.01.2014 Сообщений: 2,414 Благодарностей: 1,020 КП: 0.706

Neuron-invest - neuron-invest.pro Я не владелец/не админ проекта.

Старт: 13.12.2016





Легенда:



Цитата: Компания Neuron Investment Limited занимает одно из ведущих мест, в сфере реализации медицинской продукции. Как известно, данный бизнес занимает первое место по прибыльности, даже прибыльнее черного рынка оружия и наркотиков, и самое главное – этот бизнес полностью легален.



Основной упор мы делаем на инвестирование в лекарственные препараты. В ходе расширения нашей деятельности планируем влияние средств уже в инструментальные и лабораторные методы обследования. К примеру: биохимический анализ крови состоит из более чем 150 показателей, цена каждого колеблется в среднем 5-10$; Компьютерная и Магнитно-Резонансная томография – цена обследования за частую стартует от 40-60$, в зависимости от части тела, которая подлежит обследованию.



Neuron Investment Limited предоставляет шанс простому человеку попасть в глобальный и самый прибыльный бизнес в мире. Инвестиционные планы:







1. NEURON

Доход в день: 1,5%

Сумма вклада: 10-100 $

Период вклада: бессрочно

Начисления: ежедневно

Бонус: отсутствует



2. GANGLION

Доход в день: 2,0%

Сумма вклада: 101-500 $

Период вклада: бессрочно

Начисления: ежедневно

Бонус: +3%



3. RADIX

Доход в день: 2,5%

Сумма вклада: 501-1000 $

Период вклада: бессрочно

Начисления: ежедневно

Бонус: +5%



4. BRAIN

Доход в день: 3,0%

Сумма вклада: более 1001 $

Период вклада: бессрочно

Начисления: ежедневно

Платежные системы:



Perfect Money, Payeer, ADVcash, NixMoney, Bitcoin, QIWI



Партнерская программа:



Процент реферальной программы равен 7%-2%-1% соответственно от уровня приглашенного Вами реферала.



Мой Вклад:







12.26.16 19:36 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11297110 from U450****. Batch: 158245148. Memo: Shopping Cart Payment. neuron-invest.pro.



РЕГИСТРАЦИЯ



