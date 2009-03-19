Neuron-invest - neuron-invest.pro

Компания Neuron Investment Limited занимает одно из ведущих мест, в сфере реализации медицинской продукции. Как известно, данный бизнес занимает первое место по прибыльности, даже прибыльнее черного рынка оружия и наркотиков, и самое главное – этот бизнес полностью легален.
Основной упор мы делаем на инвестирование в лекарственные препараты. В ходе расширения нашей деятельности планируем влияние средств уже в инструментальные и лабораторные методы обследования. К примеру: биохимический анализ крови состоит из более чем 150 показателей, цена каждого колеблется в среднем 5-10$; Компьютерная и Магнитно-Резонансная томография – цена обследования за частую стартует от 40-60$, в зависимости от части тела, которая подлежит обследованию.
Neuron Investment Limited предоставляет шанс простому человеку попасть в глобальный и самый прибыльный бизнес в мире.
Инвестиционные планы:
1. NEURON
Доход в день: 1,5%
Сумма вклада: 10-100 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: отсутствует
2. GANGLION
Доход в день: 2,0%
Сумма вклада: 101-500 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +3%
3. RADIX
Доход в день: 2,5%
Сумма вклада: 501-1000 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +5%
4. BRAIN
Доход в день: 3,0%
Сумма вклада: более 1001 $
Период вклада: бессрочно
Начисления: ежедневно
Бонус: +7%