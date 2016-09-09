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ExclusiveHyipShop

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Покупка и продажа скриптов хайпов, готовых хайп проектов и мониторингов. Разработка хайпов. Покупка и продажа любых сайтов хайп-тематики.
При поддержке
Профессиональный хайп скрипт
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:43
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 41
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
ExclusiveHyipShop
ExclusiveHyipShop – это молодая динамично развивающаяся веб-студия, которая работает в сфере интернет-технологий. Мы предлагаем различные услуги по созданию и поддержке сайтов, связанных с инвестиционными фондами, Хайп-проектами, МЛМ и доверительным управлением.

НАШИ УСЛУГИ

Дизайн

Если вы ищете достойного кандидата для разработки дизайна вашего сайта, тогда
компания ExclusiveHyipShop к вашим услугам. Мы предлагаем оформление сайтов любых
тематик и предназначений. Основное направление нашей деятельности – это сайты для
хайп* проектов, МЛМ, доверительного управления

Сайты под ключ
Многим из нас сегодня просто необходим собственный веб-сайт. Создание сайтов под ключ – это то,
на чем специализируется компания ExclusiveHyipShop. Если вы создаете собственный хайп-проект или
МЛМ сеть, мы поможем вам достичь успехов в этом деле. Мы разработаем для вас эффективный,
привлекательный и информативный сайт, который поможет вам расширить собственную сеть
инвесторов.

Другие услуги
Помимо создания сайтов и разработки дизайна, компания ExclusiveHyipShop оказывает
дополнительные услуги владельцам веб-ресурсов. Если ваша деятельность связана с МЛМ,
доверительным управлением или хайп-проектом, мы готовы помочь вам наладить работу вашего
сайта. Мы настроим выделенный сервер и хостинг, установим и наладим работу скриптов H-script и
GoldCoders, расширив при необходимости их функционал.

Полный список наших услуг:
1. установка и настройка вашего хайпа (hyip) «под ключ»
2. настройка выделенного сервера и с-panel’и с нуля
3. настройка хостинга/сервера и установка скрипта
4. установка и выпуск ssl (green bar) сертификата
5. открытие фирмы в англии
6. разработка маркетинг
7. продажа вер. кошельков
8. разработка уникальной легенды
9. разработка видео ролика

Наш сайт http://exclusivehyipshop.com/
Наш скайп pipl1235
Наша почта exclusivehyipshop@gmail.com

добавлено через 1 минуту


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Последний раз редактировалось Exclusivehyipshop; Вчера в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Exclusivehyipshop на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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