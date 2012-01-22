Нацбанк будет мониторить погашение кредитов

В Национальном банке Украины планируют создание кредитного реестра уже в новом 2017 году. Процесс создания должен начаться ещё до необходимого для этого принятия закона. Данная информация сообщается директором департамента финансовой стабильности Национального банка Украины, Виталием Ваврищуком, в данном им интервью для FinClub.
Как сообщает Ваврищук, создание самого реестра Национальный банк может начать и без соответствующего закона. Однако, как он утверждает, получать информацию из реестра, банкам не удастся, до тех пор, пока не будет принят закон. Процесс создания кредитного реестра должен начаться уже в 2017 году, уточнил Ваврищук.
«Я уверен, что данный вопрос решится уже следующем году. Нами уже согласована с банками структура данных, что будут предоставляться в реестр. Однако, техническая реализация данного проекта только на первом этапе», - сообщается Виталием Ваврищуком.
Кредитный реестр НБУ является аналогом частных бюро кредитных историй, но использоваться он будет не для физических лиц, а для юридических. Преимуществом кредитного реестра можно назвать тот факт, что при помощи него банкам будет дана возможность просматривать процессы обслуживания кредитов заемщиков в иных финучреждениях.
В Национальном банке утверждают, что ними не будут требоваться кредитные истории своих заемщиков, а в учет будут входить лишь новые кредиты.
Специально для mmgp.ru