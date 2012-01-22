Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,554 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нацбанк будет мониторить погашение кредитов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:33
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 941
Благодарностей: 98
КП: 0.139
Нацбанк будет мониторить погашение кредитов

В Национальном банке Украины планируют создание кредитного реестра уже в новом 2017 году. Процесс создания должен начаться ещё до необходимого для этого принятия закона. Данная информация сообщается директором департамента финансовой стабильности Национального банка Украины, Виталием Ваврищуком, в данном им интервью для FinClub.

Как сообщает Ваврищук, создание самого реестра Национальный банк может начать и без соответствующего закона. Однако, как он утверждает, получать информацию из реестра, банкам не удастся, до тех пор, пока не будет принят закон. Процесс создания кредитного реестра должен начаться уже в 2017 году, уточнил Ваврищук.

«Я уверен, что данный вопрос решится уже следующем году. Нами уже согласована с банками структура данных, что будут предоставляться в реестр. Однако, техническая реализация данного проекта только на первом этапе», - сообщается Виталием Ваврищуком.

Кредитный реестр НБУ является аналогом частных бюро кредитных историй, но использоваться он будет не для физических лиц, а для юридических. Преимуществом кредитного реестра можно назвать тот факт, что при помощи него банкам будет дана возможность просматривать процессы обслуживания кредитов заемщиков в иных финучреждениях.

В Национальном банке утверждают, что ними не будут требоваться кредитные истории своих заемщиков, а в учет будут входить лишь новые кредиты.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России
Oliver Frank на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк не будет запрещать Bitcoin в Украине CashToday Новости криптовалют 1 25.09.2015 16:47
Нацбанк Украины: доля плохих кредитов превысила 25% pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 16 10.07.2015 12:46
Как работает бесплатное погашение кредитов на практике? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2015 16:08
За досрочное погашение кредитов украинцев будут наказывать Sergeydas Банковский форум 14 22.01.2012 23:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Введение накопительной пенсии в Украине откладывается
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MaxInvStyle
Неизвестный выиграл в лотерею в Канаде $40 млн!
От MaxInvStyle в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
fruit-elite.ru - "Элитная Фруктовая Ферма"
От Angero в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Без паники: эксперты дали прогноз о курсе доллара в Украине
От moskva в разделе «Горячие новости»
Аватар all-hyips
XTRA-CASH - xtra-cash.biz
От all-hyips в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Сбалансированный - Руслан С - (FX-Trend)
От Руслан С в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
396,554
Тем
445,228
Сообщений
10,811,048

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube