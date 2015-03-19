Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,554 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

РВК, совместно с белоруссами, создает венчурный фонд инвестирования стартапов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:11
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 767
Благодарностей: 117
КП: 0.081
РВК, совместно с белоруссами, создает венчурный фонд инвестирования стартапов

РВК (Российская венчурная компания), совместно с Белинфонд (Белорусский инновационный фонд) создает совместный венчурный фонд. Капитал данного объединения будет составлять 1.4 миллиарда рублей. При этом, доля белорусских партнеров составит 50 процентов вкладов. Российский фонд вложит 49 процентов средств, от общего капитала. Один процент средств вложит Инфрафонд РВК. Этот фонд будет назван: «Российско-Белорусским фондов венчурных инвестиций».
Фонд будет финансировать только те стартапы, которые станут зарабатывать только на территории собственного государства и в пределах Евразийского Союза.
Этот фонд станет инвестировать только два вид проектов.
1. Стартапы раннего развития. Эти проекты могут рассчитывать на вклад в размере до 25 миллионов рублей.
2. Более развитые стартапы. Эти проекты могут рассчитывать на вклад в размере 150 миллинов рублей.
Одним из важнейших условий инвестирования считается то, что доля частного капитала в стартапах должна быть не менее 25 процентов. При этом, доля фонда не будет превышать 49 процентов.
У фонда не будет тематических или отраслевых ограничений. Они могут вкладывать средства в самые разнообразные проекты. Это может быть как фармацевтика, так и ИТ-технологии. Главное, чтобы стартап приносил пользу людям.
Таким образом, Россия и Белоруссия продолжают (можно сказать: наращивают) взаимодействие в поддержке стартапов, на территории своих стран.
Jurgan, специально для MMGP
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Новогодние подарки для родных и близких!
Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 22:15. Причина: заголовок
jurgan на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Венчурный фонд SV Angel, привлек $53 млн для инвестирования в стартапы Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.11.2016 19:31
ГПЗКУ совместно с китайскими партнерами инвестирует $500 млн. в модернизацию мощносте bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.11.2016 05:51
Правительство Китая создает венчурный фонд на $30 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.09.2016 20:15
Венчурный Фонд Фондов в 150 млн долларов создает правительство Польши bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.05.2016 23:33
«Яндекс.Деньги» совместно с китайскими партнерами запускают торговую онлайн-площадку kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.03.2015 14:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 2940 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет StrongFX:549514 (ForexTrend)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Nickola42
Fermazero - fermazero.ru новая игра с выводом денег
От Nickola42 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
За 2015 г венчурный рынок России сократился в деньгах, но количество сделок выросло
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
afszi.ru - рублевый ASZI
От Иван Пудеев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
2007best.com-www.2007best.com
От Vladich в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,554
Тем
445,228
Сообщений
10,811,051

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube