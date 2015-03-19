РВК, совместно с белоруссами, создает венчурный фонд инвестирования стартапов

РВК (Российская венчурная компания), совместно с Белинфонд (Белорусский инновационный фонд) создает совместный венчурный фонд. Капитал данного объединения будет составлять 1.4 миллиарда рублей. При этом, доля белорусских партнеров составит 50 процентов вкладов. Российский фонд вложит 49 процентов средств, от общего капитала. Один процент средств вложит Инфрафонд РВК. Этот фонд будет назван: «Российско-Белорусским фондов венчурных инвестиций».
Фонд будет финансировать только те стартапы, которые станут зарабатывать только на территории собственного государства и в пределах Евразийского Союза.
Этот фонд станет инвестировать только два вид проектов.
1. Стартапы раннего развития. Эти проекты могут рассчитывать на вклад в размере до 25 миллионов рублей.
2. Более развитые стартапы. Эти проекты могут рассчитывать на вклад в размере 150 миллинов рублей.
Одним из важнейших условий инвестирования считается то, что доля частного капитала в стартапах должна быть не менее 25 процентов. При этом, доля фонда не будет превышать 49 процентов.
У фонда не будет тематических или отраслевых ограничений. Они могут вкладывать средства в самые разнообразные проекты. Это может быть как фармацевтика, так и ИТ-технологии. Главное, чтобы стартап приносил пользу людям.
Таким образом, Россия и Белоруссия продолжают (можно сказать: наращивают) взаимодействие в поддержке стартапов, на территории своих стран.
Jurgan, специально для MMGP