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Конвертер(калькулятор) криптовалют

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Все о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах. Bitcoin и Ethereum Форумы. Черный список сервисов криптовалют
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Старый Сегодня, 21:50
#1
Интересующийся
 
Возраст: 4
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Конвертер(калькулятор) криптовалют
Удобно перевести, рассчитать, сконвертировать криптовалюты Bitcoin(BTC), Etherium(ETH, ETC), DASH, Lisk(LSK), STEEM, Monero(XMR), Ripple(XRP), Zcash(ZEC) в доллары(USD), рубли(RUR), евро(EUR) и юани(CNY), 10 бирж и 9 криптовалют, результаты пересчета относительно других валют можно увидеть в отдельной таблице



Пригодится всем кто использует криптовалюты https://cryptochan.org/k/
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Cryptochan вне форума  
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Старый Сегодня, 22:22
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,127
Благодарностей: 99
КП: 0.080
Re: Конвертер(калькулятор) криптовалют
Очень даже полезный сервис, для тех кто торгует на биржах. Будем надеяться что это только начало и со временем будет добавляться больше бирж и криптовалют.
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