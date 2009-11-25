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При поддержке
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Сегодня, 22:40
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Сегодня, 21:50
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#1
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Интересующийся
Возраст: 4
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 5
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Конвертер(калькулятор) криптовалют
Удобно перевести, рассчитать, сконвертировать криптовалюты Bitcoin(BTC), Etherium(ETH, ETC), DASH, Lisk(LSK), STEEM, Monero(XMR), Ripple(XRP), Zcash(ZEC)
в доллары(USD), рубли(RUR), евро(EUR) и юани(CNY), 10 бирж и 9 криптовалют
, результаты пересчета относительно других валют можно увидеть в отдельной таблице
Пригодится всем кто использует криптовалюты https://cryptochan.org/k/
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Сегодня, 22:22
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#2
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Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,127
Благодарностей: 99
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Re: Конвертер(калькулятор) криптовалют
Очень даже полезный сервис, для тех кто торгует на биржах. Будем надеяться что это только начало и со временем будет добавляться больше бирж и криптовалют.
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Сегодня, 22:40
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