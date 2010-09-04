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ЕБРР профинансирует обновление общественного транспорта в Ивано-Франковске

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Старый Сегодня, 21:16
#1
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ЕБРР профинансирует обновление общественного транспорта в Ивано-Франковске

ЕББР предоставит кредит Ивано-Франковску для приобретения новых троллейбусов и модернизации транспортной инфраструктуры. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет больше ресурсов на поддержку обновления подвижного состава в городах по всей Украине в контексте своей Программы развития общественного транспорта в Украине.

Новый проект в рамках этой программы, которая была утверждена в 2015 году и направлена на оказание помощи в замене стареющей транспортной инфраструктуры, предусматривает предоставление кредита на сумму до €8 млн. коммунальному предприятию «Электроавтотранс», оказывающему услуги общественного транспорта в западноукраинском городе Ивано-Франковске.

Кредит, который будет сопровождаться грантом на сумму до €1 млн. из Специального фонда акционеров ЕБРР, будет использован для приобретения 35 новых низкопольных троллейбусов, реконструкции и модернизации троллейбусного депо, а также расширения существующей сети электротранспорта.

Новые троллейбусы, закупка которых состоится в 2017 г. в рамках прозрачной процедуры, будут на 25 процентов эффективнее, чем существующие, большинство из которых достигли стадии полного износа. Новый подвижной состав также будет более энергоэффективным и экологичным.

Ивано-Франковск – исторический город в Западной Украине с населением около 230 тыс. Город был основан в 17 веке и традиционно исполняет роль культурно-образовательного центра, имея шесть университетов. Он также является «вратами» самых популярных в Украине горных курортов, которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 г. Банк взял на себя обязательства по предоставлению почти €12 млрд. в рамках 369 проектов.

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Старый Сегодня, 22:22
#2
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Имя: Андрей
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Re: ЕБРР профинансирует обновление общественного транспорта в Ивано-Франковске
Как по мне ЕБРР, это один из немногих финансовых институтов, с которым можно сотрудничать, ведь банк дает средства только на конкретные проекты.
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инвестиции, новости, финансовый
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