Конкурсы от форекс-брокеров

Не все интересные конкурсы анонсируются на нашем форуме.
Иногда хочется в каком-нибудь поучаствовать, но тупо забываешь дату старта.
Буду здесь анонсировать демо и реал-конкурсы, которые могут стать интересными при наличии небольшого числа участников.
С нового года Велтрейд запускает регулярные демо- конкурсы.
Цитата:
Общий призовой фонд конкурс составляет 5 000 долларов, который распределяется между участниками, занявшими первые 20 мест.
Регистрация на конкурс проводится с 8 декабря 2016 по 15 января 2017. Сам конкурс стартует 9 января и завершается 20 января 2017 года.
Полученные призовые средства являются бонусными средствами, которые можно использовать для торговли на рынке Forex. Всю полученную от торговли на бонусные средства прибыль Вы сможете вывести сразу и без дополнительных ограничений в течение 30 минут.
Более того, всем участникам, которые займут первые 20 призовых мест, бонусные средства будут зачислены на ПАММ-счет, с помощью которого они смогут привлекать инвестиции и увеличить свой заработок на валютном рынке Forex!