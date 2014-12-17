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Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой

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Старый Сегодня, 20:47
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,150
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КП: 0.059
Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
19:47, 26 декабря 2016
Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Министерство экономического развития положительно оценивает позиции рубля на развивающихся рынках. Об этом сообщается в мониторинге министерства за январь-ноябрь 2016 года, передает Rambler News Service. С начала года по ноябрь рубль укрепился на 15,6 процента к корзине валют, «поддерживая инвестиционную активность и уровень жизни», отмечается в документе.

При этом доходность развивающихся рынков остается привлекательной, что обеспечивает поддержку национальным валютам. В частности, юань ослабел к доллару на семь процентов, а турецкая лира потеряла 21 процент.

К доллару к концу ноября рубль укрепился на 11,5 процента, к евро — на 13,7 процента, к фунту стерлингов — на 36 процентов, к швейцарскому франку — 13,6 процента, к японской иене — 0,2 процента.


В ноябре реальное (с учетом внешней и внутренней инфляции) ослабление рубля к доллару США составило 2,1 процента, к евро — 0,2 процента, к фунту стерлингов — 2,7 процента, к швейцарскому франку — 1,1 процента, к австралийскому доллару — 1,5 процента.

21 декабря агентство Bloomberg сообщило о росте доверия западных инвесторов к российской экономике, который уже сказался на курсе рубля, укрепившемся с начала года по отношению к доллару на 20 процентов, и на индексе ММВБ, который вырос за тот же период более чем на 26 процентов.


Источник RNS.
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Старый Сегодня, 20:52
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,213
Благодарностей: 846
КП: 0.101
Re: Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Мне кажется, что доллар может упасть в следующем году ниже 60 руб.
Тем более говорят, что нефть будет расти... поэтому просадка быть должна
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Старый Сегодня, 22:36
#3
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,760
Благодарностей: 511
КП: 0.118
Re: Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Мне кажется, что доллар может упасть в следующем году ниже 60 руб.
Тем более говорят, что нефть будет расти... поэтому просадка быть должна
Все зависит от нефти от политики и еще от многих факторов, у рубля есть шансы как на рост так и на падение, все зависит от того, как пойдут дела в 2017 году...
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