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#1
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Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
19:47, 26 декабря 2016
Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Министерство экономического развития положительно оценивает позиции рубля на развивающихся рынках. Об этом сообщается в мониторинге министерства за январь-ноябрь 2016 года, передает Rambler News Service. С начала года по ноябрь рубль укрепился на 15,6 процента к корзине валют, «поддерживая инвестиционную активность и уровень жизни», отмечается в документе.
При этом доходность развивающихся рынков остается привлекательной, что обеспечивает поддержку национальным валютам. В частности, юань ослабел к доллару на семь процентов, а турецкая лира потеряла 21 процент.
К доллару к концу ноября рубль укрепился на 11,5 процента, к евро — на 13,7 процента, к фунту стерлингов — на 36 процентов, к швейцарскому франку — 13,6 процента, к японской иене — 0,2 процента.
В ноябре реальное (с учетом внешней и внутренней инфляции) ослабление рубля к доллару США составило 2,1 процента, к евро — 0,2 процента, к фунту стерлингов — 2,7 процента, к швейцарскому франку — 1,1 процента, к австралийскому доллару — 1,5 процента.
21 декабря агентство Bloomberg сообщило о росте доверия западных инвесторов к российской экономике, который уже сказался на курсе рубля, укрепившемся с начала года по отношению к доллару на 20 процентов, и на индексе ММВБ, который вырос за тот же период более чем на 26 процентов.
Источник RNS.
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#2
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Имя: Станислав
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Re: Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Мне кажется, что доллар может упасть в следующем году ниже 60 руб.
Тем более говорят, что нефть будет расти... поэтому просадка быть должна
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#3
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Re: Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой
Цитата:
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Сообщение от Alcest
Мне кажется, что доллар может упасть в следующем году ниже 60 руб.
Тем более говорят, что нефть будет расти... поэтому просадка быть должна
Все зависит от нефти от политики и еще от многих факторов, у рубля есть шансы как на рост так и на падение, все зависит от того, как пойдут дела в 2017 году...
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