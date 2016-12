Infolist Главный модератор

Работа в FOKUS-GROUP LTD - лохотрон!

Только я собрался написать о лохотроне от Румянцевой Татьяны, предлагающей зарабатывать 4700 рублей с компанией TicketAIR, а на сайте e-rabotadoma.ru уже новый лохотрон!!!



Поэтому не удивляйтесь, если прочитав эту тему про компанию FOKUS-GROUP LTD и перейдя на сайт e-rabotadoma.ru вы увидите уже следующий продукт от мошенника.



Ну а пока несколько слов о FOKUS-GROUP LTD...



Цитата: Проект не имеет аналогов!

За что вы будете получать от 4500 рублей в день?

Как всем известно, существуют тысячи мировых брендов, которые на слуху у каждого человека. Обороты этих компаний исчисляются миллиардами долларов.



Только представьте, сколько тратят крупные компании на рекламные материалы ежегодно, сотни миллионов долларов. Если суммировать траты на рекламные материалы только нескольких крупных мировых компаний, то это уже будут миллиарды долларов.



Как компании определяют будет ли успешна их реклама?

Для этого они передают свои рекламные материалы на предпоказ фокус-группам, которые оценивают фото или видео рекламу.

Только так компания может быть уверена, что потраченные на рекламу деньги не пропадут зря.



Всё, что Вам нужно будет делать, это ставить оценку рекламному материалу.



За это сервис будет платить вам от 100 до 250 рублей за каждую оценку.

Средний заработок будет составлять от 3200 до 7500 рублей в день.



Продолжение тоже стандартное: при попытке вывести деньги - требование активировать аккаунт за 490 рублей



Цитата: Активация Личного Кабинета

Внимание! Данная оплата необходима для технической поддержки вашего личного кабинета, и Верификации Вас в системе как участника.



После оплаты Ваш личный кабинет будет активирован в течении 10 минут.

Ваш ID участника: #430433

Стоимость активации: 490 руб не существует! Мошенник просто соберет деньги с желающих зарабатывать на оценке рекламы и откроет на своем сайте новый лохотрон...



