Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,554 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Работа в FOKUS-GROUP LTD - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,730
Благодарностей: 4,277

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Работа в FOKUS-GROUP LTD - лохотрон!
Я поражаюсь плодовитости мошенников!
Только я собрался написать о лохотроне от Румянцевой Татьяны, предлагающей зарабатывать 4700 рублей с компанией TicketAIR, а на сайте e-rabotadoma.ru уже новый лохотрон!!!

Поэтому не удивляйтесь, если прочитав эту тему про компанию FOKUS-GROUP LTD и перейдя на сайт e-rabotadoma.ru вы увидите уже следующий продукт от мошенника.

Ну а пока несколько слов о FOKUS-GROUP LTD...

Цитата:
Проект не имеет аналогов!
За что вы будете получать от 4500 рублей в день?
Как всем известно, существуют тысячи мировых брендов, которые на слуху у каждого человека. Обороты этих компаний исчисляются миллиардами долларов.

Только представьте, сколько тратят крупные компании на рекламные материалы ежегодно, сотни миллионов долларов. Если суммировать траты на рекламные материалы только нескольких крупных мировых компаний, то это уже будут миллиарды долларов.

Как компании определяют будет ли успешна их реклама?
Для этого они передают свои рекламные материалы на предпоказ фокус-группам, которые оценивают фото или видео рекламу.
Только так компания может быть уверена, что потраченные на рекламу деньги не пропадут зря.

Всё, что Вам нужно будет делать, это ставить оценку рекламному материалу.

За это сервис будет платить вам от 100 до 250 рублей за каждую оценку.
Средний заработок будет составлять от 3200 до 7500 рублей в день.
Схема обмана стандартная: быстрая регистрация, несколько кликов мышкой и на счету - приятная сумма, заработанная всего за несколько минут!

Продолжение тоже стандартное: при попытке вывести деньги - требование активировать аккаунт за 490 рублей

Цитата:
Активация Личного Кабинета
Внимание! Данная оплата необходима для технической поддержки вашего личного кабинета, и Верификации Вас в системе как участника.

После оплаты Ваш личный кабинет будет активирован в течении 10 минут.
Ваш ID участника: #430433
Стоимость активации: 490 руб
Не вздумайте перечислять деньги за активацию - никакой компании по оценке рекламных материалов не существует! Мошенник просто соберет деньги с желающих зарабатывать на оценке рекламы и откроет на своем сайте новый лохотрон...

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России
Infolist вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интернет-банк «National Credit Group» (Национальная Кредитная Группа) - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 1 01.11.2016 18:50
Работа по размещению объявлений - это реально или это ЛОХОТРОН! ydacha2012 Список интернет мошенников 43 08.03.2015 18:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Metuor
f-m-credit - f-m-credit.com
От Metuor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aren
btcunion.trade - BTC Union Trade
От Aren в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
Житель Лондона выиграл 181 000 фунтов со ставки в 1 фунт
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
Joininvest - joininvest.net
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ElarGroup3
Хакеры пытались украсть у российского банка 0,5 миллиарда рублей
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Кудрин и Греф: блокчейн поможет собирать налоги и регистрировать собственность
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
396,554
Тем
445,228
Сообщений
10,811,047

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube