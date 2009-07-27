Канадская компания News Insider специализируется по предоставлению сигналов для торговли на международной валютной бирже.
Компания News Insider постоянно анализирует ситуацию на валютной бирже и присылает на ваш электронный адрес план торгов на следующие сутки:
Выглядит новость таким образом:
17:30 Kiev time - время выхода новости;
инструмент торговли - NGAS (природный газ);
BUY/SELL: 5/5 - отклонение от прогноза при котором состоятся торги - 5 миллиардов кубических футов;
Mean reaction: 40 pips - сколько пунктов в среднем проходит цена за первые несколько секунд.
Как происходит торговля:
За несколько минут до торгов. Вы открываете свою торговую платформу (не обязательно MetaTrader работает со всеми торговыми платформами
), скачанную с сайта брокера, выбираете инструмент для торговли и размер лота.
Далее открываете программу News Insider и устанавливаете метки программы на кнопки торговли в один клик.
Во время выхода новости программное обеспечение компании принимает решении о торгах и отсылает эту информацию на вашу программу News Insider. Программа если есть сигнал на покупку или продажу нажимает метку и открывается ордер. Все эти операции занимают 40-50мс иногда до 100мс (в 1 секунде - 1000милисекунд)
.
Далее вы должны самостоятельно закрыть ордер и зафиксировать прибыль.
Вот так за минуту можно заработать 47 пунктов
В компании есть три тарифные плана:
Квартальный за 350$ доступ к возможностям программы на 3 месяца;
Полугодовой за 600$ доступ на 6 месяцев;
VIP за 1200$ доступ на 12 месяцев.
Много брокеров не дают торговать на новостях:
не открывают сделки;
расширяют спред;
некоторые запускают выше или даже ниже свечи.
Поэтому выбор брокера для такой торговли очень важен. всем кто присоединится в мою команду брокер, который отлично запускает на новостях - в подарок
Чтобы купить продукт и начать зарабатывать деньги, зарегистрируйтесь на сайте компании.
https://www.newsinsider.info/site/si...pqdWFteXdsZz09